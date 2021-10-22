«Зенит» подходит к принципиальному матчу со «Спартаком» с серией из трех поражений подряд: команда Сергея Семака уступила «Сочи», «Арсеналу» и «Ювентусу». Комментатор Геннадий Орлов обозначил главные проблемы питерцев.

«Два игрока «Зенита» с большими контрактами – Ловрен, капитан команды, и Дзюба – в этом матче мало чем помогли. Конечно, «Зенит» рассчитывал на контригру. Но кто думал, что Дзюба так плохо будет двигаться? Все-таки в чемпионате России у него были какие-то движения, а здесь он проиграл всю борьбу, потому что у соперника очень сильные защитники. Бонуччи и его партнер просто затоптали Дзюбу.

Ловрен, казалось бы, центральный защитник. Но сколько делает для атаки Ракицкий. А Ловрен этого даже и не пытается делать. У него нет вообще никакой инициативы. Он отдал мяч и отключается от игры. Так нельзя! Сегодня все 10 полевых должны играть и в атаке, и в обороне. У «Зенита» есть футболисты, которые играют в старый футбол, похожий на ветеранский.

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Надо усиливать команду. Дзюба, Ловрен. Разве это игроки для Лиги чемпионов? Если они «Зенит» не тянут за собой. Я понимаю Малком и особенно Клаудиньо. Еще Вендел, Сантос, Чистяков молодец. Караваев долго не играл. Он потерял что-то. Трудно ему было. Сутормин вышел, но он все-таки вынужденный защитник. И Кузяев. Но когда идет давление на таком уровне, он и обыграть не может, как он это делает в чемпионате России. И становится незаметен», – приводит слова Орлова Sport24

После трех туров группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» занимает третье место, одержав одну победу над «Мальмё».

«Ювентус» набрал 9 очков, «Челси» – 6, «Мальмё» – 0.

В 11 матчах РПЛ Дзюба оформил 5+3. В трех матчах ЛЧ у Артема 0+0.

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