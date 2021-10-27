18 апреля 2021 года было объявлено о создании Суперлиги – закрытого турнира для 12 топ-клубов Европы, который должен был конкурировать с главным ивентом УЕФА, Лигой чемпионов. Проект прожил всего пару дней, из-за давления со стороны болельщиков, журналистов и самых разных людей из футбольной индустрии от авантюры отказались девять команд.

Спустя полгода о несостоявшейся революции почти не вспоминают, но коварный план Флорентино Переса из «Реала» имеет долгосрочные последствия. Заговорщики потеряли доверие остальных команд и лидирующие позиции в совещательных органах локальных чемпионатов, а сама Суперлига формально не умерла – «Мадрид», «Барселона» и «Ювентус» по-прежнему настаивают на ее существовании. Проект создавался за кулисами и продолжает влиять на разборки господ в костюмах.

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За последнее десятилетие олдскульных грандов европейского футбола вроде «Реала», «Барселоны», «Ювентуса», «Милана» и английских команд с американскими владельцами объединило растущее чувство враждебности. Источник их беспокойства – новые деньги в игре и государственное финансирование «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», к которым теперь присоединился еще и «Ньюкасл Юнайтед».

Чемпионат Франции У Мбаппе есть контракт с «Реалом» – подпишет в феврале (Ди Марцио) 15 ЧАСОВ НАЗАД

Фанат «Ньюкасла» Фото: Getty Images

В медиа обсуждаются нарушения прав человека в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Саудовской Аравии, а также попытки этих стран очистить имидж за счет инвестиций в футбол. У давно сформировавшейся футбольной элиты Европы другие заботы – «Реал Мадрид», «Милан», «Ливерпуль» и другие гранды опасаются покупательной способности новичков и пытаются ее ограничить. УЕФА пару раз наказывал «Сити» и «ПСЖ» за нарушения финансового фэйр-плей, но в глазах их конкурентов меры выглядели смешно. Суперлига – шанс топ-клубов старой формации уравнять правила игры.

«Сити» и «Челси» долго сомневались насчет Суперлиги, но в последний момент запрыгнули в уходящий поезд – страх остаться за бортом самого денежного турнира континента пересилил инстинкты. Босс «Ювентуса» Андреа Аньелли и президент «Реала» Флорентино Перес ожидали, что официальное объявление о создании турнира вызовет такую же реакцию у «ПСЖ», но функционеры просчитались.

Вместо этого их парижский коллега Нассер Аль-Хелаифи вместе с «Баварией» и «Боруссией» предугадал глобальное осуждение проекта и проявил лояльность УЕФА. Для отступников Суперлига была выходом из финансового кризиса на фоне пандемии, а французский клуб воспользовался обстановкой и грамотно опрокинул безрассудно швырявшихся деньгами конкурентов и команды, живущие по средствам.

Новички «ПСЖ» Фото: Eurosport

За летнее трансферное окно «ПСЖ» увел ключевых игроков из «Ливерпуля», «Барселоны», «Реала», «Милана» и «Интера», а потом отказался от 200 млн евро «Мадрида» за последний год контракта Килиана Мбаппе. Вне поля и рынка игроков у клуба тоже порядок: за полгода после краха Суперлиги Аль-Хелаифи превратился из злодея в самого влиятельного функционера клубного футбола и заменил Аньелли во главе Европейской ассоциации клубов (European Club Association, ECA)

В апреле 12 клубов покинули УЕФА и ЕСА, а после, за исключением «Ювентуса», «Реала» и «Барселоны», с позором вернулись обратно. Бунт объединил против алчных владельцев всех причастных к футболу – не только фанатов и журналистов, но даже будущего короля принца Уильяма. На финале чемпионата Европы между Англией и Италией премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообщался с Аль-Хелаифи – мужчины обсудили взаимный вклад в спасение будущего игры.

Бунтари теперь находятся под пристальным вниманием команд континента – их подозревают в новых планах по захвату власти. Шесть клубов английской Премьер-лиги суммарно оштрафовали на 26 млн евро, с каждого снимут еще почти по 30 млн евро в случае рецидива – на мерах настояли остальные участники английского чемпионата. Между командами группы отступников сохраняются холодные отношения, даже внешний хейт не заставил их сплотиться.

АПЛ Фото: Getty Images

Ведущие клубы Испании так легко не сдаются, как и итальянский «Ювентус» – эти трое продолжают судиться под эгидой Суперлиги. Пока им удается избежать штрафа в 15 млн евро от УЕФА, наложенного на остальные девять команд-нарушителей. «Реал Мадрид», «Барселона» и «старая синьора» остаются в проекте и при этом сохраняют право выступать в турнирах под эгидой контролирующего органа европейского футбола.

Оставшиеся в проекте клубы стоят на своем – по их мнению, ключевые проблемы никуда не делись. В футболе слишком много неинтересных матчей, а дисбаланс сил создают команды с государственной поддержкой. Упорство клубов Суперлиги также объясняется их уверенностью в лояльности болельщиков – якобы протесты преувеличены медиа. Перес и Аньелли ссылаются на собственные данные конца прошлого года, по которым 80% испанских фанов поддержали бы Суперлигу, а болельщики в Испании и Италии и близко не так скептичны, как консерваторы из Англии.

На последнем заседании ЕСА президент «Пари Сен-Жермен» Аль-Хелаифи подколол «Ювентус», «Реал Мадрид» и «Барселону». Обращаясь к собравшимся, он сказал: «Пока три мятежных клуба тратят силы, искажают факты и продолжают сотрясать воздух, остальные движутся вперед и объединяют силы для лучшего будущего европейского футбола». Он говорил о единстве и солидарности, но все это – только политика. «В этом мире много двуличия. Люди публично говорят одно, а делают совсем другое», – рассказал Athletic близкий к ситуации источник.

Николя Саркози и Нассер Аль-Хелаифи Фото: Getty Images

Что-то напоминает, да? Полгода назад все тоже было безоблачно. За неделю до объявления о создании Суперлиги европейский футбол казался единым. УЕФА и ЕСА почти согласовали реформу Лиги чемпионов с расширением до 36 команд. На встрече ЕСА присутствовали Аньелли, Вудворд из «Манчестер Юнайтед» и вице-председатель «Реала» Педро Лопес Хименес, все они выглядели довольными изменениями, над которыми два года велась работа.

Через несколько дней они будто испарились, глава УЕФА Александр Чеферин позже назвал Вудворда и Аньелли змеями за их роли в несостоявшемся перевороте. Итальянский функционер включил крысу и отключил телефон, несмотря на неоднократные звонки Чеферина – крестного отца его дочери. Может показаться, что футбольная Европа извлекла урок, но самый популярный спорт планеты остается полем для разборок серьезных воротил при деньгах. Аль-Хелаифи может говорить, что угодно – нельзя исключать нового злодейского плана по захвату любимой игры.

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