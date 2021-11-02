«В «Челси» не поняли, как грамотно использовать Ромелу Лукаку. В сезоне-2020/21 у лондонцев не было классического форварда. Игроки Томаса Тухеля постоянно менялись позициями в атаке, но Ром – ориентир для игры на мяче», – высказался Антонио Конте 30 сентября. Экс-тренер «Интера» вправе критиковать коллег. Во-первых, под надзором итальянца форвард-гигант выдал лучший в карьере сезон по сумме голов с ассистами (35). Во-вторых, в Лондоне громила поник после первых матчей.

На стыке августа с сентябрем Лукаку выдал четыре гола в четырех играх за «Челси». Каждый из мячей Ромелу оказывался победным. Однако с матча против «Тоттенхэма» бельгиец сник. Молчание продлилось месяц, до октябрьской травмы в битве с «Мальмё». Цифровой застой – повод узнать, грамотно ли Тухель использует главного новичка «Челси»-2021.

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Ромелу Лукаку и Томас Тухель Фото: Getty Images

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Для начала изучим условия, в которых Лукаку расцвел в «Интере». Главное – Конте использовал Ромелу не только как форварда штрафной.

В Италии Лукаку вышел на топовые цифры по созданию моментов. В Серии А-2020/21 Ромелу генерировал по 3,56 ударов для партнеров в среднем за 90 минут. Для сравнения: в двух сезонах за «Манчестер Юнайтед» показатель составил 2,17 и 2,32 соответственно.

Отдельный сюжет – создание моментов через дриблинг. Если в «МЮ» Лукаку генерировал удары после обводок по 0,15 раз за 90 минут, то в чемпионском «Интере» – по 0,38. Подскочил и креатив через передачи: в Манчестере Ромелу пасовал под выстрелы одноклубников по 1,72 раза за 90 минут, в последнем миланском сезоне – по 2,75.

Тренд налицо: в «Интере» Лукаку чаще опускал мяч и генерировал нападение. При этом Ромелу успевал и на острие: в «Интере» касания бельгийца в чужой штрафной поднялись по сравнению с отрезком в «Юнайтед».

Сам Лукаку объясняет принцип так: «Я крупный, из-за чего кажусь таргетменом – игроком, который просто принимает мяч впереди и забивает. Ненавижу подобный стиль игры. Никогда не действовал в роли наконечника. Главное мое преимущество – ускорения к воротам. Редко ошибаюсь в рамках обостряющих рывков».

Если обобщить, Лукаку – не просто форвард штрафной, каким бы гигантом он ни казался. Ромелу предпочитает смещаться вглубь и резко разворачиваться к воротам, играть накоротке и помогать партнерам. Физика бельгийца становится исключительной, когда с ростом и корпусом тренер использует его убийственную скорость.

Ромелу Лукаку Фото: Getty Images

Теперь узнаем, получает ли Лукаку комфортные условия в «Челси».

Главное – в Англии Ромелу реже создает удары для партнеров. В чемпионском «Интере» Лукаку генерировал выстрелы по 3,56 раза за 90 минут, в «Челси» – только по 2,63. Упал и креатив через дриблинг: с 0,38 до 0,29.

Число обводок Лукаку в «Челси» почти не изменилось. В «Интере»-2020/21 страйкер выдавал по 2,16 попыток дриблинга за 90 минут (55% удачных), в столице Англии показатель упал лишь до 1,91 (61,5% удачных). Цифры подсказывают: Ромелу почти не просел по общему объему дриблинга, но сдал в эффективности.

Другая важная деталь – фолы на Лукаку. В сезоне-2020/21 Ромелу выбивал по 0,13 нарушений, которые привели к удару партнеров. В «Челси» показатель вырос до 0,29. С одной стороны, статистика намекает: лондонцы лучше используют стандарты. С другой, подчеркивает, что в АПЛ бельгийца чаще останавливают не по правилам.

Сюжет с дриблингом показывает: Лукаку еще не адаптировался к интенсивному английскому футболу. Ромелу отбегал в АПЛ девять из 14 сезонов во взрослом футболе, однако отъезд в Италию слишком изменил бельгийца с игровой точки зрения. В более быстрой и плотной игре страйкеру сложнее смещаться вглубь и разыгрывать.

Тухель уверен: ситуацию усугубила общая усталость Лукаку. «Мы привыкаем друг к другу. На мой взгляд, в последнее время Ромелу провел слишком много матчей, в том числе на Евро-2020 и в Лиге Наций», – отметил Томас перед домашней игрой с «Мальмё». Немец прав: за сентябрьскую и октябрьскую паузы на сборные бельгиец набегал 243 минуты.

Ромелу Лукаку Фото: Imago

Последняя важная деталь связана с передачами на Лукаку. В «Челси» Ромелу чаще исполняет роль таргетмена, которую, как было указано выше, ненавидит.

С трансфером в АПЛ Лукаку стал чаще ввязываться в верховую борьбу: 4,41 случая за 90 минут против 3,1 в Серии А-2020/21. Кроме того, с Ромелу на поле «Челси» сбивается на забросы. Отследим долю длинных передач от всех пасов команды в матчах с бельгийцем и без него:

С Лукаку: 12% против «Арсенала», 20,5% против «Ливерпуля», 18% против «Астон Виллы», 16% против «Тоттенхэма», 20% против «Манчестер Сити», 15% против «Саутгемптона», 17% против «Брентфорда», средний показатель – 17% ;

; Без Лукаку: 14% против «Кристал Пэлас», 11% против «Норвича», 9% против «Ньюкасла», средний показатель – 11%.

«Челси» провел слишком мало игр без Лукаку, чтобы делать серьезные выводы. Плюс Ромелу пропустил матчи со слабыми соперниками: ранним «Пэласом» Патрика Виейра, оголтелым «Норвичем» и автобусным «Ньюкаслом», каждый из которых легко позволял лондонцам действовать низом. Но небольшой тренд заметен: с бельгийцем на поле команда Тухеля чаще переходит на игру от длинных передач.

Ромелу Лукаку Фото: Getty Images

Британские проблемы Лукаку сводятся к двум факторам. Первый – адаптация к АПЛ после отъезда в Серию А. В английском чемпионате любимую манеру страйкера осложняет интенсивная опека. Второй фактор – командный. С Ромелу на поле «Челси» чаще сбивается на забросы, упрощая игру и полагаясь на физику форварда.

Тухель наверняка понимает, как грамотно использовать Лукаку. Агент бельгийца рассказывал, что летом именно диалог с Томасом оказался решающей причиной для отъезда звезды из «Интера». Перед тренером «Челси» возникла сложная задача – интегрировать в команду страйкера нового типа. Конте прав: при немце чемпионы Европы играли с облегченной передней линией.

Возможно, Тухель увидел в длинных пасах способ упростить адаптацию Лукаку. Будучи таргетменом, Ромелу быстрее привыкнет к контакту, а еще не выпадет из игры благодаря физическим данным. Нынешняя версия бельгийца в «Челси» – не идеальная, но и не окончательная.

Все цифры взяты с FBRef.

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