Поль Погба снова в центре внимания: английские медиа сообщают о разгоревшемся конфликте француза с Уле-Гуннаром Сульшером. Игрок недоволен ролью запасного в «МЮ», а еще стилем и тактикой норвежца. Поль сомневается в необходимости продлевать контракт с манкунианцами и ждет решения относительно будущего Сульшера в клубе.

Нынешняя ситуация похожа на ту, что случилась в 2018-м, когда Погба враждовал с Жозе Моуринью. Но как складывались у Поля отношения с другими тренерами? Оказывается, с некоторыми француз все же сработался.

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Поль Погба, «Манчестер Юнайтед» Фото: Imago

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Конте воспитал Погба и нашел ему идеальную позицию

Погба застал эпоху сэра Алекса Фергюсона в «МЮ», но сыграл при шотландце всего пять матчей в кампании-2011/12. По окончании сезона агент игрока Мино Райола поругался с Ферги и повез француза в «Ювентус», который предложил янгстеру солидный контракт.

В Турине Поль познакомился с Антонио Конте, который возродил «Ювентус» и принес клубу первое скудетто со времен Кальчополи (2006 год). Итальянец сразу разглядел сильные стороны француза и назначил его на роль меццалы – полузащитника, который уходит высоко в полуфланг и подключается к чужой трети. Иногда таких хавбеков характеризуют, как ложных нападающих. Погба мог позволить себе такую роскошь: позади в полузащите играли маэстро Андреа Пирло и цепной пес Артуро Видаль, которые вовремя подчищали пространство.

Поль Погба, «Ювентус» Фото: Eurosport

В первом сезоне француз сыграл 27 матчей в Серии А и забил пять мячей, а в следующем вошел в кураж и оформил 25 результативных действий (9+15) во всех турнирах. Тогда же Погба наградили призом Golden Boy, который вручают самому яркому молодому игроку года. «У него есть потенциал, чтобы пробиться на самый верх. Погба развивается исключительным образом. Снимаю шляпу. Мы всегда верили в Поля, и он знает, что должен продолжать усердно работать», – радовался награде Конте.

Разумеется, такие вспыльчивые личности как Конте и Погба не могли обойтись без конфликта. В начале туринской карьеры Поль опоздал на тренировку, за что Антонио несколько матчей не выпускал виновника со скамейки запасных.

Также тренер мог открыто раскритиковать игрока после матча, даже если тот забивал. Например, в январе 2014-го Погба оформил скример с 30 метров в ворота «Сампдории», а «Юве» победил 4:2. Но Конте не понравилась общая игра француза, о чем он сказал на послематчевой пресс-конференции: «Сегодня Погба мог сыграть лучше. Иногда гол затуманивает видение всей игры, и я злюсь, когда люди забывают, что происходило вокруг».

Так Антонио воспитывал и прививал Полю профессиональное отношение к делу. Несмотря на разногласия, обе стороны тепло относятся друг к другу. Француз открыто признавал влияние Конте на свою карьеру и регулярно выражал ему респект.

Антонио Конте Фото: Getty Images

Аллегри вывел Поля на пик

В 2014-м Массимилиано Аллегри пришел в «Юве» на смену Конте. Первым делом он поменял схему на 4-3-3, но не тронул принципы игры в полузащите. Погба по-прежнему позволялось лупить издали, вбегать в чужую штрафную и смещаться на фланг, а партнеры также страховали его. За все время работы с Аллегри Поль поучаствовал в 44 голах (20+24).

Отношения Погба и Массимилиано во многом схожи с периодом Конте. Аллегри выжимал из француза максимум, предоставлял ему условия для комфортной игры и вовремя спустил футболиста на землю. «Погба способен решить исход матча, если он играет просто и сосредоточенно. Он получил желтую карточку, и это повлияло на него, так как он потерял свою игру во втором тайме», – критиковал тренер Погба после матча с «Аталантой» в 2016-м.

Аллегри очень жалел о переходе Поля в «МЮ», но понимал решение руководства. «Я ничего не делал, чтобы сохранить Погба. После того, как клуб сообщил мне о цифрах [трансфера], я не мог возражать», – недвусмысленно комментировал Массимилиано. Однако тренер несколько раз просил «Ювентус» вернуть француза в Турин, а инсайдеры регулярно отправляют итальянца на должность главного тренера «МЮ».

Поль Погба и Массимилано Аллегри празднуют победу в Кубке Италии Фото: Eurosport

Моуринью устроил войну с французом и назвал его вирусом

Португалец никак не мог обойтись в «МЮ» без многомиллионных вложений. Ключевым требованием Жозе было возвращение Погба, и клуб исполнил каприз Особенного – Поль вернулся в Манчестер за 105 млн евро.

Жозе восторгался приобретением: «Фантастический парень. Какое эго, какая личность». Моуринью регулярно защищал игрока от нападок экспертов и предсказывал, что Поль однажды станет капитаном «Юнайтед». Француз тоже был в восторге от тренера: «Он лично поприветствовал меня, у нас состоялся диалог, и я с первых минут чувствовал себя комфортно. Он доверял и защищал меня. Это все, что нужно игроку».

Поль Погба, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

В первый год они выиграли Лигу Европы и Суперкубок Англии и рассчитывали как следует пошуметь в Лиге чемпионов и Премьер-Лиге. Но в начале сезона-2017/18 хав получил травму подколенного сухожилия и выбыл на два месяца. Поль улетел восстанавливаться в Майами, что разозлило Моуринью. При этом в клубе не удивились повреждению – медицинский штаб был в курсе проблем Погба с сухожилием и хотел избежать травмы, но футболист предпочел работу с личным тренером.

Зимой 2018-го Жозе и Поль устроили спор прямо по ходу матча с «Тоттенхэмом». Португалец раскритиковал действия игрока на поле, а Погба дерзко ответил. За это Моуринью посадил француза на скамейку в матчах с «Хаддерсфилдом» и с «Севильей». Совпадение или нет, но без француза «Юнайтед» по итогу отлетел от испанцев. Редкие склоки переросли в полноценный конфликт. The Sun утверждали, что под конец сезона стороны перестали общаться, и клуб даже готовился к продаже футболиста, но в последний момент передумал.

Грустный сезон в Манчестере скрасила победа сборной Франции на чемпионате мира в России. Погба выиграл кубок и был признан одним из лучших игроков турнира. Моуринью очень холодно отреагировал на триумф французов. Португальца спросили перед сезоном, в чем причина качественной игры Поля на чемпионате мира, что тренер аргументировал краткосрочностью турнира. Такой ответ очень разочаровал Погба.

Поль Погба и Жозе Моуринью Фото: Eurosport

Окончательно отношения мужчин разрушились после ничьей «МЮ» с «Вулверхэмптоном». Поль раскритиковал осторожный стиль «МЮ» и намекнул, что команда должна больше атаковать. В ответ Моуринью отобрал у него вице-капитанство. Затем инсайды подтвердились с помощью видеокамер. Во время тренировки радостный Поль отбил пятюню тренерам, и как только очередь дошла до Моуринью, португалец произнес едкую фразу в адрес Погба, чем шокировал его.

Вероятно, Жозе разочаровался поведением француза в матче Кубка Лиги с «Дерби Каунти». Поль остался вне заявки, но все равно пришел на трибуны поболеть за партнеров. Во время игры Погба вместе с Люком Шоу и Андреасом Перейрой записал несколько забавных историй в инстаграме, но из-за проблем с интернетом выложил их после матча. «МЮ» проиграл команде Фрэнка Лэмпарда по пенальти и вылетел из турнира, а радостные публикации Поля смотрелись ни к месту.

Последняя стычка произошла в декабре после ничьей с «Саутгемптоном». Моуринью в ярости уничтожил Поля в раздевалке и сравнил его с вирусом. «Ты не играешь, не уважаешь игроков и болельщиков. Ты как человек с вирусом в закрытой комнате – передаешь его остальным», – кричал Моуринью. Через несколько дней боссы «МЮ» сжалились над бедным Полем и отправили португальца в отставку.

Информационная война между сторонами не прекратилась. В интервью Погба осторожно критиковал поведение Моура с игроками, а португалец утверждал, что ему все равно на мнение футболиста.

Дешам привел в сборную Франции, но не избежал конфликта

Пока в «МЮ» несколько лет происходит тренерская суета, в сборной Франции все стабильно. Дидье Дешам почти 10 лет тренирует команду – он привел в сборную самого Погба, Антуана Гризманна, Килиана Мбаппе и других звезд.

На протяжении нескольких лет Дидье регулярно поддерживал Поля в прессе, особенно на фоне конфликта с Моуринью, и строил команду через сильные стороны хава. По ходу ЧМ-2018 тренер перешел с 4-2-3-1 на 4-3-3 и наградил Погба привычной ролью меццалы. «Поль – очень важный игрок на поле, он хороший лидер. Он знает, чего я жду от него, способен на все вместе с нами», – восхищался Дидье.

Поль Погба и Дидье Дешам в сборной Франции Фото: Getty Images

Без конфликтов, само собой, тоже не обошлось. На Евро-2020 тренерский штаб боролся с безответственными игроками, которые поздно ложились спать и не придерживались правильного питания. Среди них был и Погба, который вместе с Гризманном и Мбаппе в свободное время рубился в приставку, а по ночам смотрел НБА. Дешам не совладал с игроками и лично с Полем, а сборная досрочно вылетела в 1/8 от Швейцарии.

Погба восхищался Сульшером, а теперь требует отставки

Моуринью оставил руины после ухода из «МЮ», и руководство активно искало спасителя клуба. В итоге боссы позвали Сульшера. К удивлению многих, норвежец слишком хорошо справился с ролью временного главнокомандующего: искоренил токсичную атмосферу в раздевалке и возродил Погба. Поль стал играть на позиции десятки в ромбе из 4-4-2. Француз вновь наслаждался футболом и ударно провел конец сезона: забил 10 мячей и отдал 6 ассистов в 20 встречах.

«Поль может сыграть на любой позиции, все зависит от схемы и задач команды. Он является лучшим полузащитником мира», – восхищался Сульшер. Казалось, Поль вернулся на топ-уровень, но затем случилась травма лодыжки, из-за которой Погба страдал весь сезон-2019/20.

Поль Погба и Уле-Гуннар Сульшер, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Отсутствие француза сыграло важную роль при покупке Бруну Фернандеша, который стал ключевым игроком. Сульшер готовился предложить Погба роль опорника после восстановления, но полузащитник постоянно обрезался и привозил у штрафной. Тогда норвежец перевел звезду на левый фланг, где француз обладал достаточной свободой для перемещения и был освобожден от обороны.

Погба ударно начал текущий сезон и стал первым игроком в истории АПЛ, который отдал четыре голевые передачи в одном матче. Но потом в клуб пришел Криштиану Роналду, и Сульшер усадил Поля в запас. В старте просто не могло находиться несколько игроков с оборонительной индульгенцией.

В конце октября медиа все чаще сообщали о разладе между Погба и Уле-Гуннаром. Француз не верит в авторитет тренера и вряд ли поможет Сульшеру сохранить работу: хав за 15 минут удалился с «Ливерпулем» и заслужил дисквалификацию на три важнейших матча с «Тоттенхэмом», «Аталантой» и «Сити».

Поль Погба против «Ливерпуля» Фото: Getty Images

Сейчас Райола следит за ситуацией в Манчестере и шантажирует клуб бесплатным уходом клиента, если норвежец не будет уволен или хотя бы не изменит отношение к игроку. Чем завершится история мы узнаем уже через несколько дней – тогда клуб сделает решение в пользу Сульшера, либо Погба.

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