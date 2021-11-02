Санкт-петербургский «Зенит» – самый успешный российский клуб в XXI веке. Команда с берегов Невы с 2002 года почти без пауз играет в Европе (не участвовали только в розыгрыше-2003/04), а с 2008-го почти все время тусуется в Лиге чемпионов.

С того момента сине-бело-голубые провели в турнире 69 матчей на всех стадиях (квалификация, групповой этап, плей-офф) и одержали 27 побед. В сегодняшнем тесте мы загадали для вас всех соперников, которые оказались по силам российскому клубу. Есть и подсказки: в первом столбце – сезон, в третьем – место, где проходил матч, и результат. У тебя есть 8 минут. Удачи!

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