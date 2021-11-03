Май 2019-го. Полуфинал Лиги чемпионов. Лукас Моура забивает «Аяксу» и оформляет лучший день в новейшей истории «Тоттенхэма». Дальше – поражение от «Ливерпуля», назначение Жозе Моуринью и спад длиной в два с половиной года. Из финалиста Лиги чемпионов «Тоттенхэм» превратился в середняка чемпионата Англии. Кто виноват?

Предпосылки затяжного кризиса проявились летом 2018-го. «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино трижды подряд финишировал в четверке АПЛ, но, чтобы добраться до титула, команде требовалось усиление. Важнейший полузащитник, бельгиец Мусса Дембеле, страдал от бесконечных травм, а любое недомогание Харри Кейна, Сон Хынмина и Кристиана Эриксена сказывалось на качестве игры. Но приобретений не было.

Ad

Отсутствие трансферов убило команду Почеттино

Лига чемпионов УЕФА Война с Моуринью, конфликт с Сульшером. Погба и тренеры ВЧЕРА В 10:19

Даниэль Леви нашел повод для экономии. Председатель правления «Тоттенхэма» строил стадион, потому и жмотился на футболистов. Новая арена «шпор», 62-тысячная Tottenham Hotspur Stadium, стоила около миллиарда фунтов. Но фанаты понимали: команда Почеттино приблизилась к трофеям, потому вкладываться необходимо здесь и сейчас.

Даниэль Леви на матче «Тоттенхэма» Фото: Getty Images

Патологическая жадность Леви – главное отличие «Тоттенхэма» от «Ливерпуля». В сезоне-2017/18 «шпоры» обошли скаузеров, но остались без летних усилений. «Ливерпуль» же потратил 167 миллионов евро (по данным Transfermarkt) на Алиссона, Наби Кейта и Фабиньо. Трансферы клуба сыграли решающую роль в финале ЛЧ.

Как итог – закат команды Почеттино и хейт в сторону Леви. Даниэль раскошелился только после поражения в финале Лиги чемпионов. Правда, купил совсем не тех. Летом 2019-го клуб потратил больше 100 миллионов евро на Джованни Ло Чельсо, Танги Ндомбеле, Райана Сессеньона и Джека Кларка. Первого предпочли Бруну Фернандешу, второй не оправдал надежд, а третий и четвертый выходят на поле только по редким праздникам.

Пользователи Spurs Community, крупнейшего форума «Тоттенхэма», обвиняли в провальной закупке технического директора Стива Хитчена. Он отвечал за скаутинг футболистов. Но каждый болельщик знал: финальные решения остаются за Леви. Именно он регулирует трансферную политику «шпор». Хитчен, кстати, до сих пор работает в клубе.

Атакующий проект Почеттино заглох, а сам Маурисио признался, что не несет ответственности за трансферы «Тоттенхэма». «Этим занимается клуб и президент».

Аргентинца уволили посреди сезона-2019/20, а команда нуждалась в глобальной перестройке. В списке задач: найти сменщика для Кейна, обновить центральных защитников (Вертонген и Альдервейрелд банально постарели), раскрыть потенциал новичков и продать токсичных пассажиров вроде Уинкса и Алли. За свежими идеями обратились к Жозе Моуринью.

Моуринью – главная ошибка Даниэля Леви

Леви думал, что Жозе – гарант трофея. Но Моуринью сравнивали с динозавром, его «Манчестер Юнайтед» так и не взял АПЛ, а автобусный стиль португальца даже на бумаге не соответствовал атакующему ДНК «Тоттенхэма». К сезону-2020/21 от Особенного остались только имя, авторитет и связи с агентом Жорже Мендешом. С его помощью «шпоры» подписали никудышного Мэтта Доэрти и арендовали средненького Карлоса Винисиуса. Первый переходил из «Вулверхэмптона», чтобы закрыть позицию правого защитника, но проиграл конкуренцию Сержу Орье. Второй, страйкер «Бенфики», так и не забил в чемпионате Англии, а в последних турах не попадал даже в список запасных.

Авторитета Моуринью хватило на первую половину сезона. Кейн и Сон создавали голы, все остальные защищали ворота. Такой футбол можно смотреть только в одном случае: если он приносит результат. Команде не хватало креатива. Плеймейкер Кристиан Эриксен покинул «Тоттенхэм» в январе 2020-го, а Ло Чельсо так и не взял на себя функции датчанина.

Жозе Моуринью в «Тоттенхэме» Фото: Getty Images

Пара матчей без побед, и болельщики усомнились в свежести Жозе. «Тоттенхэм» забивал первым, закрывался в собственной штрафной даже против средних оппонентов, но пропускал на последних минутах. Так было в матчах с «Кристал Пэлас» (1:1), «Фулхэмом» (1:1), «Вулверхэмптоном» (1:1) и «Ньюкаслом» (2:2).

В апреле команда замыкала шестерку АПЛ – убогий результат для тренера-победителя с годовой зарплатой в 17,5 миллионов евро. Казалось, что Моуринью держат в клубе только ради финала Кубка Лиги. Но специалиста по трофеям уволили за неделю до решающего матча с «Манчестер Сити». Леви вновь блеснул футбольным интеллектом, а Жозе поиздевался над ним. Сказал, что выиграл 25 с половиной титулов. Половина – тот самый Кубок Лиги.

Леви обманул фанатов и назначил Нуну

Лысый функционер – главная проблема «шпор». В мае, ровно через месяц после увольнения Жозе, Леви опубликовал открытое письмо. Он отметил: клуб ищет атакующего коуча, чьи идеи совпадают с ценностями «Тоттенхэма».

За два месяца поисков Даниэль рассмотрел десятки вариантов: от Нагельсманна и Тен Хага до Лопетеги и Фонсеки. Он метался от одного тренера к другому, чуть не вернул Почеттино, провалил переговоры с Конте, а в итоге остался с Нуну Эшпириту Санту – дешевым клиентом Жорже Мендеша. Трудно представить менее амбициозный мув.

Бородатый португалец – бестрофейная копия Жозе, а его «Вулверхэмптон» такой же унылый, как «Тоттенхэм» Моуринью. Найти хоть кого-нибудь помог прагматичный итальянец Фабио Паратичи. Он же – новый спортивный директор «шпор». Болельщики видели на месте дона Фабио более прогрессивных спортдиров: Луиса Кампоса или Ральфа Рангника.

Нуну Санту и Харри Кейн Фото: Getty Images

Эшпириту Санту даже жаль. Его обрекли на унижение. Бородач ждал трансфера Адамы Траоре, а получил скептически настроенных фанатов и демотивированного Кейна. Виноват Леви: он сделал одно, но обещал совсем другое. И Харри, и болельщикам.

Форвард мечтал о трофеях и просился в «Манчестер Сити», но до сих пор играет за «шпор». В августе 2021-го британские таблоиды сообщали, что Кейн обиделся на Леви: Даниэль якобы не сдержал свое слово. Босс «Тоттенхэма» обещал отпустить Кейна, если команда останется без Лиги чемпионов. А потом забыл о джентльменской договоренности. Харри отомстил: за десять туров АПЛ отметился лишь одним голом.

Нуну хватило на четыре месяца. Очередной перестройкой займутся Антонио Конте и Фабио Паратичи. В начале 2010-х итальянский дуэт сделал «Ювентус» лидером Серии A, но нынешний «Тоттенхэм» – не менее тяжелый случай. Даниэль Леви по-прежнему управляет «шпорами», а к задачам двухлетней давности добавились новые проблемы. Уже не финалиста Лиги чемпионов, а середняка из Лиги конференций.

Чемпионат Англии Почему Нуну убрали за 4 месяца. Дело в Кейне и не только ВЧЕРА В 15:28