«Зенит» постарается взять реванш у «Ювентуса» за поражение двухнедельной давности. Отвечаем на семь главных вопросов о предстоящей встрече.

Как команды сыграли в 3-м туре?

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Артем Дзюба, «Зенит» – «Ювентус» Фото: Getty Images

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В Петербурге «Зенит» следовал заветам «Локомотива» образца прошлого сезона – проиграл, но очень достойно. Сине-бело-голубые и «бьянконери» почти ничего не придумали в первом тайме, но единственный по-настоящему опасный момент создали именно хозяева, когда выстрелил Клаудиньо. Вторая половина осталась за «Юве»: если в первые 45 минут туринцы не нанесли ни одного удара в створ, то после перерыва ситуация поменялась: ни разу в ворота не попали зенитовцы. В самом конце Де Шильо придумал навес на Кулусевски – швед удачно срезал мяч головой, а Крицюк слишком поздно среагировал. Обидное поражение при равной игре.

Кто не выйдет на поле?

Малком Фото: Getty Images

«Ювентусу» не поможет автор петербургского ассиста Маттиа де Шильо – защитник получил травму колена в начале игры с «Сассуоло». Также из-за мышечных повреждений не сыграют Мойзе Кин и Аарон Рэмзи – после встречи с «Зенитом» эти двое больше не появлялись на поле.

У команды Семака больше позиций, которые предстоит затыкать. «Зениту» точно не поможет Далер Кузяев – футболист сборной России получил повреждение в прошлой игре с «Юве». Давно лечит колено Магомед Оздоев – полузащитник также не сыграет в Турине. Как и Дуглас Сантос, который заработал травму ноги в игре со «Спартаком». Под вопросом участие Малкома и Данилы Кругового – главный тренер пока не уверен, что они готовы играть.

Почему у «Зенита» есть шанс?

Клаудиньо, «Зенит» – «Ювентус» Фото: Getty Images

«Ювентус» резко сдал после матча в Петербурге. До встречи с «Зенитом» команда Массимилиано Аллегри взяла 22 очка из 24 возможных, лишь один раз в восьми матчах сыграв вничью с «Миланом». После встречи с дружиной Семака туринцы идут на серии из трех игр без побед – ничья с «Интером» и поражения от не самых мощных «Вероны» и «Сассуоло».

«Зенит», наоборот, с «Юве» закрыл неприятную трех матчевую серию из поражений. Петербуржцы разогнались и разорвали «Спартак» (7:1), а затем – «Динамо» (4:1). С правильным настроем не поздоровиться может и деморализованному «Ювентусу». Аллегри, похоже, и сам не верит в игроков этой команды – он не нашел ничего лучше, чем назвать ее середняком и запереть на базе.

Как «Зенит» и «Ювентус» выступают в этой ЛЧ?

«Зенит» попал в жесткую группу – пока петербуржцы неплохо сыграли с «Челси» и «Юве», но оба раза не дотянули даже до ничьей – два поражения по 0:1. Зато наконец уверенно победили команду из четвертой корзины – «Мальмё» был переигран и уничтожен со счетом 4:0.

«Ювентус» паршиво выступает в Италии, зато отлично – в Лиге чемпионов. Пока у «бьянконери» девять очков после трех матчей и ни одного пропущенного мяча. Туринцы порвали «Мальмё» (3:0), затем уделали «Челси» (1:0), а после разобрались с «Зенитом».

Как команды играли друг с другом раньше?

«Ювентус» – «Зенит», Лига чемпионов-2008/09 Фото: Getty Images

До нынешнего сезона команды встречались два раза – это также случилось в групповом этапе ЛЧ, но 13 лет назад. Тогда в Турине «Зенит» проиграл из-за гениального мяча Дель Пьеро, который потом снился Малафееву. А на Петровском команда Дика Адвоката скатала вничью.

Что говорят букмекеры?

Аналитики упорно верят в победу туринского клуба и почти не оставляют шансов «Зениту». Несмотря на провалы «бьяконери» в последних матчах, коэффициент на их победу равен 1,57 – смешной показатель в сравнении с 6,00 у «Зенита». На ничью можно поставить с кэфом 4,40 – тоже очень много, учитывая, какой близкой была первая игра.

Где и когда покажут матч?

В прямом эфире встречу можно посмотреть на «Матч ТВ». Стартовый свисток прозвучит 2 ноября в 23:00 (мск). Также читайте на Eurosport.ru текстовую трансляцию – ищите ее по ссылке

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