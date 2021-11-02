«Ювентус» обыграл «Зенит» (4:2) в домашнем матче Лиги чемпионов.

Итальянский клуб набросился с первых же минут: останавливал энергичным прессингом и угрожал жаркими моментами. За первые минуты «бьянконери» создали несколько острых эпизодов у ворот Станислава Крицюка и забили уже на 11-й минуте. Пауло Дибала подхватил неудачный вынос Ярослава Ракицкого после углового в центре штрафной россиян и мощным ударом с лета вонзил мяч в сетку. После гола итальянцы ослабили давление, и «Зенит» перешел к владению на чужой половине поля. Питерцы ответили несколькими опасными ударами и сравняли счет на 26-й минуте. Леонардо Бонуччи головой отправил мяч в свои ворота после подачи с левого фланга. «Ювентус» зажегся в конце тайма и был близок ко второму мячу.

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Вторая половина встреча также началась с преимущества хозяева. На ворота Крицюка обрушилось множество опасных моментов, но «бьянконери» забили не с игры. Федерико Кьеза упал в штрафной гостей после контакта с Клаудиньо и заработал пенальти, который на 58-й минуте реализовал Дибала. Аргентинец отличился только со второй попытки: первый его удар пролетел мимо створа, но арбитр назначил перебить 11-метровый из-за того, что два игрока «Зенита» ворвались в штрафную до удара. На этом «бьянконери» не остановились и забили третий на 73-й минуте, а четвертый на 82-й.

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