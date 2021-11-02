Федерико Кьеза – одна из главных футбольных жертв в сезоне-2021/22. Летом резвый вингер попал под надзор прагматичного Макса Аллегри, а в середине сентября пострадал от травм. Итальянский Sky Sports писал, что талант повредил мышцы в сборной, из-за чего пропустил первый матч «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

Впрочем, травмы и привыкание к тренеру не помешали Кьезе стать главным героем «Ювентуса» в матче с «Зенитом». Федерико оказался ключевым игроком для реформ туринцев во втором тайме.

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Атака «Ювентуса» строилась на постоянном движении в передней линии. Первым форвардом команды оставался Альваро Мората. Роль второго страйкера переходила от Пауло Дибалы к Кьезе, Федерико Бернардески, Уэстону Маккенни или Данило.

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Пример – гол Мораты на 37-й минуте, который отменили из-за офсайда. До удара Альваро в позиции второго форварда побывали Бернардески и Данило.

На старте владения роль второго форварда ушла Бернардески Фото: Other Agency

В конце атаки на одном уровне с Моратой оказался Данило Фото: Other Agency

Ротация «Юве» в передней линии смущала защитников «Зенита». В перерыве Аллегри развил удачную идею. Во втором тайме в зону рядом с Моратой стали забегать два футболиста вместо одного. Доказательство – момент Кьезы на 71-й минуте.

Во время подачи перед ударом Кьезы в центре нападения «Юве» оказались три футболиста: к Морате подбежали Сандро и Маккенни Фото: Other Agency

С помощью двух игроков рядом с Моратой «Ювентус» получил более насыщенную переднюю линию под стать трем защитникам «Зенита». Гости оказались неготовыми.

Почему главным героем стоит назвать именно Кьезу? Федерико оказался лицом второй реформы Аллегри. После перерыва вингер раздал семь действий в левой части чужой штрафной, включая гол и фол под пенальти. В первом тайме итальянец ни разу не принимал мяч в зоне: действовал справа, на местные фланг и полуфланг пришлось 26 из 30 его активностей.

Скорее всего, в перерыве Аллегри указал Кьезе открываться не только справа, но и слева, рядом с Деяном Ловреном. Итог – хорват ошибся в двух эпизодах, которые стоили «Зениту» двух пропущенных мячей.

Последняя реформа Аллегри коснулась защиты. В первом тайме «Ювентус» отбивался строго по схеме 4-4-2.

Очертания схемы 4-4-2 в защите «Ювентуса» Фото: Other Agency

После перерыва туринцы включили персональное давление. Игроки «Ювентуса» чаще уходили от стартовой схемы в угоду прессинга отдельных соперников. Один из исходов – изоляция Клаудиньо. Бразилец выдал 38 действий в первом тайме и 20 – во втором.

Персональный прессинг «Ювентуса» во втором тайме матча с «Зенитом» Фото: Other Agency

Если обобщить, «Ювентус» обыграл «Зенит» благодаря трем реформам в перерыве. Первая коснулась игры в финальной трети, вторая – действий Кьезы, третья – прессинга.

После осенних топ-матчей РПЛ «Зенит» выделялся тактической гибкостью. Питерцы подстраивались под особенности игры как против «Спартака», так и против «Динамо». Однако в Европе универсальность Семака исчезает: Сергей упустил второй матч подряд из-за попутных перемен соперника.

Более смелый и адаптивный футбол повысил бы шансы «Зенита» вернуться из Турина с очками. Тогда питерцы сохранили бы надежду на плей-офф Лиги чемпионов. Хотя, нужно ли оно с таким уровнем матч-менеджмента, непонятно.

Все цифры взяты с WhoScored.

Чемпионат Италии «Ювентус» – середняк». Аллегри закроет футболистов на базе 31/10/2021 В 14:27