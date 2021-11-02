«Ювентус» и «Зенит» показали запоминающийся матч: команды настреляли шесть мячей и упустили еще несколько сочных моментов. Дольше всех игру запомнят Вильмар Варриос и Деян Ловрен: игроки нарушили правила при исполнении пенальти Пауло Дибалой, из-за чего рефери заставил аргентинца перебить 11-метровый. Решение Алехандро Эрнандес Эрнандеса оказалось справедливым, хотя и обидным.

Федерико Кьеза на 55-й минуте промчался по левому флангу в штрафную «Зенита» и получил по ногам от Клаудиньо. На тот момент счет был 1:1, и команда Сергея Семака всерьез рассчитывала на очки в гостях. За исполнение 11-метрового взялся Пауло Дибала, который вонзил первый мяч в игре. Аргентинец смазал попытку – не попал в створ, но радость игроков «Зенита» моментально сменилась спорами с арбитром. Испанец дал нападающему еще один шанс.

Ad

Дибала без проблем разобрался со Станиславом Крицюком вторым ударом и вывел «Ювентус вперед. Эрнандес Эрнандес заметил двух игроков «Зенита», которые вклинились в штрафную до удара Пауло, поэтому приказал перебить. Однако после момента к рефери остались вопросы: он либо чересчур въедливый, либо ошибся, ведь решение принял сразу же, не обращаясь за помощью к коллегам.

Лига чемпионов УЕФА Аллегри опять разбил Семака. Оружие «Зенита» осталось в РПЛ 2 ЧАСА НАЗАД

Самыми нетерпеливыми оказались Вильмар Барриос и Деян Ловрен. Хорват пересек линию штрафной всего на пару шагов, колумбиец нарушил куда серьезнее. Вильмар сначала ворвался в радиус площади, а после еще и забежал внутрь – оба действия запрещены.

Сайт TheFA (английская футбольная ассоциация) обновляется с каждым нововведением правил, и там четко обозначены постановления для игроков при пенальти. В штрафной могут располагаться только вратарь и бьющий, остальные должны находиться вне коробки и на расстоянии не менее девяти ярдов (чуть больше восьми метров) от 11-метровой. Для соблюдения правила и существует полукруг над штрафной площадью.

Оба игрока «Зенита» нарушили принципы 11-метрового, Барриос особенно грубо. Граница штрафной площади отдалена от линии ворот на 16,5 метров. Колумбиец при попытке Дибалы ворвался внутрь почти по центру – следовательно, между ним и точкой пенальти оставалось не больше пяти метров. Ловрен же просто вошел в коробку на фланге прямо на глазах у арбитра.

АРБИТР ПРИНЯЛ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ? Нет, придрался к глупому нарушению Да, все сделал согласно правилам

Барриос нарушил границу штрафной при пенальти второй раз за полторы недели. В игре со «Спартаком» (7:1) арбитры не заметил фола колумбийца и сразу засчитали мяч Артема Дзюбы с точки. Вильмар сфолил, как Ловрен с «Ювентусом», – ворвался в коробку с фланга. По правилам рефери должен был назначить вторую попытку.

«Зенит» проиграл в Турине точно не из-за эпизода с пенальти. «Ювентус» действительно был сильнее. Судья действовал согласно правилам, заставив Дибалу перебить 11-метровый.

Лига чемпионов УЕФА «Ювентус» задавил «Зенит» и вернулся на 1-е место в группе 3 ЧАСА НАЗАД