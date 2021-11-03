«Ювентус» – «Зенит» – 4:2

Голы : Дибала 11’ 58’ (пен), Кьеза 73’, Мората 82’ – Бонуччи 26’ (АГ), Азмун 90+1’

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Что нужно знать: «Юве» после пары дней заточения на базе вышел разрывать. В первые 15 минут «Зенита» не было на поле в Турине, и все закономерно закончилось сначала штангой, а затем и голом Дибалы. Питерцы обходились без точных ударов и внезапно воспользовались чит-кодом. Бонуччи по радуге-дуге послал мяч после кросса Караваева и увидел, как рикошет прилетел за шиворот Шченсному прямо в сетку.

Лига чемпионов УЕФА Судья заставил Дибалу перебить пенальти. Справедливо? ЧАС НАЗАД

Дмитрий Чистяков, Вильмар Барриос, Деян Ловрен, Вендел и Сердар Азмун, «Зенит» Фото: Getty Images

«Зенит» еще как-то держался, но рассыпался после перерыва. Клаудиньо неудачно помог в своей штрафной и снес Кьезу, Дибала не забил с пенальти, но арбитр разглядел вбежавших раньше времени Вендела с Барриосом. Со второй попытки Пауло не промахнулся и снова вывел «бьянконери» вперед.

Судья заставил Дибалу перебить пенальти. Справедливо?

Сергей Семак не выпустил сразу на спасение Артема Дзюбу, а обновил фланги – Малком и Круговой вышли вместо Караваева и Мостового. Но это привело только к шапито Деяна Ловрена, легкому маневру Федерико Кьезы и третьему голу «Турина». Хилая защита сине-бело-голубых привезла и четвертый (впервые за два месяца отличился Мората), а Дзюба в компенсированное время скинул Азмуну под первую банку в этой ЛЧ.

Что нужно видеть: Барриос уже вбегал в штрафную раньше чужого удара с пенальти. Но это было в карманном чемпионате России и со «Спартаком», а не в Лиге чемпионов и с «Ювентусом». В РПЛ никто не перебивал, в ЛЧ «Зенит» получил второй гол.

Цифра матча: 9 – очков по системе гол+пас набрал Пауло Дибала в 10 матчах сезона-2021/22 (6+3). В 26 играх-2020/21 у Дибалы было только восемь результативных баллов (5+3). Вот на кого хорошо повлиял уход Роналду.

«Аталанта» – «Манчестер Юнайтед» – 2:2

Голы : Иличич 12’, Сапата 56’ – Роналду 45+1’, 90+1’

Что нужно знать: Сульшер снова выпустил тройку центральных защитников, чтобы уместить Роналду с кем-то из партнеров по нападению. И эта схема едва не помогла «МЮ» открыть счет, но Мактомини аккуратным тычком попал в штангу. Вместо этого «Юнайтед» присел на два несчастья – на ошибку Де Хеа при простом ударе Иличича по центру и на травму Рафаэля Варана в первом тайме.

Криштиану Роналду и Давид де Хеа, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

В добавленное время «дьяволы» идеально вывели на точный удар Криштиану Роналду, и португалец сравнял счет. Но во второй половине Магуайр не добежал до Сапаты, и колумбиец после просмотра ВАР снова вывел бергамасков вперед. У Дувана хватало моментов, чтобы принести «Аталанте» три очка и уволить Сульшера сию секунду, но с реализацией у форварда были проблемы.

И тогда за дело снова взялся Роналду. Он подхватил мяч на первой компенсированной минуте и идеально пробил в дальний угол. Шанс на вырванную победу был у внезапно вышедшего Донни ван де Бека, но голландец попал во вратаря, а не в сетку. Криш дублем «Аталанте», конечно, снова напомнил, кто тут король.

Что нужно видеть: все голы Криштиану в добавленное время в сезоне-2021/22. Ферги-тайм пора переименовывать в Криш-тайм.

Цифра матча: 5 – мячей в четырех матчах забил Криштиану Роналду в этой Лиге чемпионов. Похоже, «Золотую бутсу» португальцу можно вручать уже в ноябре.

«Динамо» (Киев) – «Барселона» – 0:1

Что нужно знать: у «сине-гранатовых» проблемы и без Роналда Кумана – 1:1 с «Алавесом» и 70 минут мучений в Украине. Первый тайм у каталонцев получился откровенно кошмарным. «Блауграна» владела мячом 66% времени, но бахнула в створ только один раз и едва-едва превзошла «Динамо» по ожидаемым голам (0,28 xG против 0,27).

«Киев» не додержал нули во второй половине. Украинцы вроде бы отбились от рывка Усмана Дембеле, но рикошет от прострела Оскара Мингесы удачно оказался на ноге Ансу Фати. «Барса» снова скатилась на навесы (10 от Мингесы, пять от Альбы, семь от Депая) и успешно отоборонялась от напористых хозяев. «Динамо» встрепенулось после позора на «Камп Ноу», но это и не помогло хотя бы для одного забитого мяча киевлян.

Что нужно видеть: празднование Фати в НСК «Олимпийский». Он посвятил гол травмированному Серхио Агуэро – в «Барселоне» козой отмечает забитые мячи только Кун.

Цифра матча: 1,04 – ожидаемого гола показало киевское «Динамо» в домашнем матче с «Барселоной». У грозных испанцев всего 0,84 xG за 90 минут.

«Мальмё» – «Челси» – 0:1

Что нужно знать: «синие» прибыли в Швецию после разгрома 4:0 на «Стэмфорде» в первом круге. Ответка получилась похожей по сценарию, но не по счету – на старте «Мальмё» сбегал в опасную контратаку, но остальное время томился в обороне под прессингом королей ЛЧ.

«Челси» до перерыва владел мячом почти 74% времени, нанес 14 ударов и довел в створ половину из них. Хозяева не выдержали под конец часа игры – Зиеш замкнул прострел Хадсон-Одои в быстром нападении. Шведов больше не хватило ни на что, а фавориты не планировали насилие в спокойной Скандинавии.

Что нужно видеть: вот из такой позиции не забил в пустые Кристиан Палисик на последних секундах встречи.

Цифра матча: 0 – ударов в створ нанесли футболисты «Мальмё» за 180 минут против «Челси» (в обоих матчах)

«Бавария» – «Бенфика» – 5:2

Голы : Левандовский 26’, 61’, 84’, Гнабри 32’, Сане 49’ – Морато 38’, Нуньес 74’

Что нужно знать: португальцы первыми забили на «Альянц Арене» (разыграли корнер, как во дворе, на раз-два-три), но судьи отменили гол из-за офсайда у Пицци. Такой разряд электричества поправил реализацию «Мюнхена», и Левандовский с Гнабри еще до перерыва забили два мяча с разницей в 360 секунд.

«Бенфика» сократила отставание спустя две минуты, но во второй половине упустила Лероя Сане. Экс-вингер «Сити» принес «Баварии» гол и пас – забил сам и отдал на дубль Левандовскому. Сам Роберт оформил хет-трик с лиссабонским клубом, причем решающий ассист ему отдал вратарь Мануэль Нойер. Фантастика.

Что нужно видеть: собственно, голевой пас Нойера. Кстати, первый для вратаря в Лиге чемпионов после Эдерсона из «Манчестер Сити» в феврале 2019-го (от бразильца пострадал «Шальке»).

Цифра матча: 81 – мяч закатил Роберт Левандовский за 100 матчей в Лиге чемпионов. Поляк – шестой в истории турнира, который отличился в 100-й игре. У Леви крутой клуб с одними легендами – Анри, Криш, Златан, Пирло и Кроос тоже забивали в 100-й встрече ЛЧ. Плюс Роберт обошел Герда Мюллера по голам за «Баварию» в еврокубках (теперь у него 64 банки).

«Севилья» – «Лилль» – 1:2

Голы : Окампос 15’ – Дэвид 43' (пен), Иконе 51’

Что нужно знать: «Севилья» с «Лиллем» были посеяны из первой и второй корзин, но за три тура шли с нулем выигранных матчей в ЛЧ. Андалусийцы были ближе на старте – Окампос добил французов из вратарской и буквально внес мяч в сетку.

Но «доги» внимательно воспользовались всеми шансами. В первом тайме они заработали пенальти и успешно реализовали удар с точки, да и в целом все три выстрела за 45 минут прилетели в створ. А в начале второй половины Иконе набежал на подбор в штрафной и добавил мяч от штанги.

Что нужно видеть: фанаты «Лилля» после окончания матча еще полчаса смотрели голы на экране «Писхуана» и праздновали забитые мячи по новой.

Цифра матча: 13 – встреч подряд «Лилль» не побеждал в Лиге чемпионов и вот наконец-то выиграл. Впервые с сезона-2012/13, и тогда пострадал борисовский БАТЭ.

«Вильярреал» – «Янг Бойз» – 2:0

Что нужно знать: «субмарина» живет новостями, что Унаи Эмери вот-вот отплывет в «Ньюкасл». Но пока экс-тренер «Спартака» и «ПСЖ» еще не на поверхности, «Вильярреал» уверенно идет к плей-офф Лиги чемпионов. «Янг Бойз» приехали в Испанию без стартового вратаря и кучи важных игроков, но дважды укусил соперника опасными ударами из штрафной.

Этьен Капу дожал швейцарцев с углового на 36-й минуте. Гости даже сравняли во втором тайме, но ВАР отменил эквалайзер из-за офсайда. А на последних минутах основного времени «Янг Бойз» сами привезли гол – неудачный пас под прессингом превратился в ассист Капу и решающий мяч Данджума.

Что нужно видеть: плохой выход из ворот Херонимо Рульи, удар по пустым от игрока «Янг Бойз» и самоотверженный сэйв Рауля Альбиоля. Испанский защитник выбил мяч с ленточки, больно ударился о штангу спиной и все равно отыграл все 90 минут. Мужчина!

Рауль Альбиоль, «Вильярреал» – «Янг Бойз» Фото: Getty Images

Цифра матча: 2 – победы одержал «Вильярреал» в четырех матчах ЛЧ. Это столько же, сколько в 11 играх Ла Лиги-2021/22.

«Вольфсбург» – «Зальцбург» – 2:1

Голы : Баку 3’, Нмеча 60’ – Вёбер 30’

Что нужно знать: увольнение тренера Марка ван Боммела помогло «волкам». С голландцем они не побеждали восемь матчей, с новым коучем Флорианом Кофельдтом уже выиграли вторую встречу подряд. Конечно, «Вольфсбургу» повезло с промахом Адеми из вратарской на второй минуте, но уже в следующей атаке Баку открыл счет.

«Зальцбург» сравнял с идеального штрафного Вёбера, который прилетел, словно из времен Жуниньо Пернамбукано. Немцы атаковали и снова вышли вперед во втором тайме – Нмеча идеально подработал грудью в штрафной и мощно пробил в ближний. «Ред Булл» навалился в конце, но выжал из давления только опасный дальний выстрел словенца Шешко.

Что нужно видеть: классный победный мяч Лукаса Нмеча. 22-летний форвард – воспитанник «Манчестер Сити», сейчас стоит 12 млн евро и явно вырастет в цене, если будет класть такие крутые голешники.

Цифра матча: 6 – из семи последних матчей ЛЧ «Вольфсбург» выиграл на домашней «Фольксваген Арене».

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