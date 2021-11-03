Криштиану Роналду снова стал главным героем «МЮ» в Лиге чемпионов – дубль португальского форварда спас «дьяволам» ничью с «Аталантой» в четвертом туре группового этапа.

«Юнайтед» дважды уступал в счете, но Криш оба раза возвращал команду в игру. Сначала – на первой компенсированной минуте первого тайма. Бруну Фернандеш получил пас в штрафной и гениально откатил мяч пяткой под удар Роналду – тот расстрелял ворота.

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Позже португалец проделал тот же трюк в добавленное время ко второму тайму. «МЮ» проигрывал в счете, но Роналду не сдавался: на дриблинге прошел трех защитников «Аталанты», мяч отлетел Гринвуду, тот скинул обратно на Криша. Далее – неотразимый удар в касание из-за штрафной точно в дальний нижний угол и 2:2 на табло.

Криш оформил дубль в ЛЧ за «Манчестер Юнайтед» впервые с мая 2009 года. Величие форварда проявляется сразу в нескольких статистических доказательствах.

Португалец забил во всех четырех матчах ЛЧ после возвращения в «МЮ».Он – первый игрок «дьяволов» с 2003 года, которому это удалось.

Голы Криштиану Роналду принесли манкунианцам 7 очков – это наибольший вклад среди игроков всех команд группового этапа Лиги чемпионов.

Всего в сезоне-2021/22 португальский форвард наколотил 15 голов в 15 матчах за «МЮ» и сборную Португалии.

Криш стал самым возрастным игроком «МЮ», когда-либо забившим два мяча или более в матче еврокубков.

А еще форвард вышел на второе место в списке самых возрастных авторов дубля в Лиге чемпионов. Португалец вкрутил два мяча в Бергамо в возрасте 36 лет 270 дней и по этому показателю уступает лишь Филиппо Индзаги: 3 ноября 2010 года форвард «Милана» забил два мяча в ворота «Реала» в возрасте 37 лет 86 дней.

Также Роналду обошел Уле-Гуннара Сульшера в списке лучших бомбардиров в истории «Манчестер Юнайтед»: теперь на его счету 127 забитых мячей. У нынешнего коуча «дьяволов» – на один меньше. Стоит отметить, что Кришу потребовалось меньше игр, чтобы достичь этой отметки: 303 против 366 игр у норвежца.

Ну и стоит ли говорить о том, что Криш улучшил свой же рекорд по количеству голов за всю историю Лиги чемпионов. Теперь на его счету 139 голов в турнире. Ближайший преследователь – Лионель Месси со 123 мячами. И сегодня он точно не сможет сократить отрыв от португальца, поскольку пропустит матч с «Лейпцигом» из-за травмы.

После матча Роналду прокомментировал итоговый результат в инстаграме: «Мы верим до конца и сделаем все, чтобы достичь своих целей! Мы – «красные дьяволы».

В минувший уикенд Криш помог «МЮ» разгромить «Тоттенхэм» в Лондоне – записал на свой счет победный гол и повторил крутой рекорд Дидье Дрогба.

А еще Роналду очень философски высказался о хейтерах и про то, что иногда игроков «мешают с дерьмом».

О том, как прошел первый игровой день четвертого тура Лиги чемпионов, читай здесь. Специально для тебя собрали главные сюжеты вторника в одном месте.

Источники: Squawka, Opta

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