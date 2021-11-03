«Все буквы слова «Милан» входят в слово «Мальдини». Может быть, это не случайно. Лично я вижу в этом огромное значение», – рассуждал Паоло на вечеринке в честь 120-летия «россонери» в декабре 2019-го. Тогда он уже полгода занимал должность технического директора клуба всей жизни. После 25 лет игровой карьеры для продолжения футбольной деятельности он мог выбрать только «Милан». Поэтому еще в 2009-м отказался от предложения Карло Анчелотти войти в тренерский штаб «Челси» – не видел себя тренером и мечтал только об одной команде.

В «Милане» тоже ждали легенду, но сам Паоло не торопился возвращаться, пока в клубе творился хаос. Мальдини ожидал работу с долгими перспективами, но пока «россонери» швыряло от одного владельца к другому, это было невозможно. «Моя история обязывает меня не брать краткосрочных обязательств», – признавался итальянец. К тому же он вряд ли бы сработался с Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани, которые ощущали себя всемогущими и вели дела с устаревшим по функционалу спортивным директором Массимо Мирабелли.

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Китаец Йонхонг Ли ворвался в «Милан» весной 2017-го и расстрелял деньгами первое же трансферное окно. Клуб вытряхнул почти 200 млн евро на сомнительных исполнителей: Андре Силва, Андреа Конти, Лукас Билья, Рикардо Родригес и другие просто сожрали бюджет, но толком не усилили команду. Из 11 новичков пригодились только Франк Кесси (до сих пор в клубе) и Хакан Чалханоглу (этим летом слинял в «Интер). Даже звездный Лео Бонуччи запомнился в «Милане» нелепыми привозами.

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Леонардо Бонуччи в «Милане» Фото: Getty Images

Китайцы вышвыривали деньги бездумно и вообще не имели трансферной стратегии. Неудивительно, что Йонхонг Ли потерял клуб спустя год после его покупки за 740 млн евро. Он набрал долгов и не отдал их. В итоге американский инвестиционный фонд Elliott отобрал «Милан» у Ли, а новым президентом избрали Паоло Скарони. В клубе наконец появились обдуманные решения и стратегия, которые привлекли Мальдини к работе.

Итальянец пришел в клуб летом 2019 года. «Моя история требует, чтобы я был здесь. Если у меня есть выбор в футболе, то это только «Милан» или сборная Италии», – признался Мальдини. Первое время он работал в команде с Леонардо и Звонимиром Бобаном – бразильца подтянули новые владельцы, но он продержался в клубе чуть больше года. Хорват сорвался с работы в ФИФА ради «Милана» в 2019-м и вошел в клуб почти одновременно с Мальдини.

Паоло остался один уже в марте 2020-го: Леонардо угнал в «ПСЖ» еще в 2019-м, Бобан – весной следующего года. Все полномочия отошли в руки легенды, и поначалу это напугало неопытного технического директора. «Бобан намного лучше меня в анализе игры и футболистов, в первые шесть месяцев он чувствовал себя неуютно из-за работы с Леонардо. Потом он ушел, Бобан тоже, а я остался один с вопросом в голове: «Что, черт возьми, сейчас происходит?» – вспоминал итальянец.

Однако в команде остались люди из команды Мальдини. Тренер вратарей Дида, спортивный директор Фредерик Массара, менеджер по связям с общественностью Даниэле Массаро и вице-президент Франко Барези сильно помогли новому техническому директору. Со всеми ними, кроме Фредерика, Мальдини бился за «Милан» еще футболистом, а теперь возвращает утраченное величие.

«Мальдини пришел с большим энтузиазмом. Он использует весь опыт, а также идеи и компетенцию, которые демонстрирует как директор. Он делает хорошую работу, и «Милан» сильно вырос. Мы можем хорошо выступить в этом году, мы показали мощный результат в прошлом сезоне в Серии А и вернулись в Лигу чемпионов, где надеемся преуспеть», – хвалил Барези.

Паоло Мальдини Фото: Getty Images

Паоло сработался и с главным тренером Стефано Пьоли, который появился в команде в первые месяцы управления Мальдини. Пьоли поднял «Милан» 9 октября 2019-го, когда клуб полз на 14-й строчке в Серии А. Он довез команду до шестого места, но все равно не отделался от слухов об увольнении. Над «россонери» нависла грозная тень всех европейских тренеров и менеджеров – Ральф Рангник. О немце говорили как о возможной замене Стефано или технического директора.

При переговорах с «россонери» Рангник сразу же запросил полные управленческие полномочия, но не рассчитал, что его рассматривают не как прямую замену Мальдини. В «Милане» немца видели в тандеме с итальянцем. Рангник не учел, что клуб не собирается вредить легенде. В итоге деспотичный Ральф не появился в «Милане», а Паоло парировал тоталитарные замашки немца изящной шуткой: «Дал бы ему совет: прежде чем изучать итальянский, он должен освежить в памяти общие правила уважения».

Мальдини и Пьоли остались в клубе и продолжили улучшать результаты: сезон-2020/21 «россонери» закончили на прорывном втором месте – лучший результат с розыгрыша-2011/12 (тогда тоже было второе место). В первой половине сезона «Милан» даже выглядел фаворитом чемпионской гонки: «россонери» лидировали с четвертого по 22-й тур, а первое поражение потерпели только в 16-й игре чемпионата. Результат – безусловный успех, клуб спустя семь лет вернулся в Лигу чемпионов.

Сезон-2021/22 «Милан» начал еще мощнее: после 11 туров у команды всего одна потеря очков – выездная ничья с «Ювентусом». От чистого первого места «россонери» отделяет только такая же фантастическая игра «Наполи». Неаполитанцы тоже всего раз оступились ничьей и вместе с командой Мальдини набрали 31 очко после 11 игр. Остальные конкуренты постепенно отваливаются: третий «Интер» отбросило на семь баллов, «Ювентус» – на жуткие 16.

Главная заслуга Паоло в прогрессе – обдуманная трансферная политика. Итальянец собрал ростер талантливых янгстеров еще в первое окно. Проспекты повзрослели, прибавили и начали давать результат. Летом 2019-го в «Милане» появились Рафаэл Леау, Тео Эрнандес, Алексис Салемакерс и Исмаэль Беннасер. Плюс выкупили Франка Кесси. Сейчас самые старшие из этой компании – 24-летние Эрнандес и Кесси. А за самого дорогого, Леау, заплатили всего 29 млн евро. Сейчас он в топ-10 лучших дриблеров Серии А (18 успешных проходов в чужую штрафную).

Франк Кесси, «Милан» Фото: Getty Images

Через год «Милан» подобрал Фикайо Томори, Сандро Тонали, Анте Ребича, Браима Диаса и Пьера Калулу. Англичанин – несменный центральный защитник, итальянец – одна из ключевых фигур середины поля. Пользу приносят и остальные. Например, хорват – лучший в Серии А по ожидаемым ассистам за 90 минут (0,54). Летом 2021-го в команду ворвался Майк Мэньян и безболезненно заменил ушедшего Джанлуиджи Доннарумму.

«Милан» удивительно точно бьет в покупки янгстеров, которых большие клубы не рискуют закупать оптом. Но «россонери» поступают надежно: часть проспектов клуб сначала обкатал в аренде, а уже после выкупил. Так поступили с Томори, Тонали, Салемакерсом и Кесси. Диаса вообще взяли в прокат второй год подряд. Такие сделки не только снижают риск промаха, но и берегут бюджет. Плюс «Милан» без проблем вписывается в ФФП – Леау так и остался самым дорогим трансфером при Мальдини. Это особенно важно для клуба, ведь в сезоне-2019/20 «россонери» отстранили от еврокубков за нарушение фэйр-плей.

Паоло растет вслед за игроками – от страха из-за ухода опытных коллега не осталось и следа. «Мир изменился, и мои спортивные идеи тоже. У меня совершенно другие взгляды, чем раньше. Я изменил их благодаря внутренним конфликтам с собственными задумками и другими людьми. Сейчас мое видение другое, но, вероятно, если вы спросите меня через два года, оно снова изменится», – рассудил итальянец.

«Милан» второй год подряд рвется в лидерах Серии А. Команда прогрессирует с каждым сезоном и уже не напоминает середняка трехлетней давности, когда Мальдини только пришел в клуб. Роль Паоло в восстановлении родной команды велика: он собрал в управлении старую банду и провел грамотную трансферную кампанию.

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