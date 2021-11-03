Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала стал одним из главных героев матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

Матч против «Зенита» стал только вторым для Дибалы в нынешнем турнире. До этого он сыграл с «Мальмё» в первом туре и отметился голом с пенальти. Но на игру с клубом из Санкт-Петербурга аргентинец вышел на поле с капитанской повязкой, оформил дубль, голевую передачу на Альваро Морату и вполне заслуженно был признал лучшим игроком встречи.

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Лига наций Автогол обошел Платини в списке лучших бомбардиров Евро 02/07/2021 В 17:41

Первый мяч в ворота Станислава Крюцюка стал для Пауло Дибалы особенным – аргентинец обогнал великого француза Мишеля Платини в списке лучших бомбардиров в истории «Ювентуса» и вышел на 12-е место.

Дибала отдал дань уважения легенде и отпраздновал гол в стиле Платини: он скопировал жест француза из матча за Межконтинентальный кубок-1985 против «Архентинос Хуниорс». Таким образом Мишель выразил протест в адрес судьи, который отменил его гол, забитый по всем правилам. Тот перфоманс Платини вошел в историю.

После матча Дибала признался, что хотел отпраздновать гол в стиле Платини после того, как сравнялся с ним в списке лучших бомбардиров клуба.

«Это было в честь Платини, он – кумир для меня. Я восхищаюсь всем, что он делал на поле, особенно в составе «Ювентуса». Я хотел исполнить празднование в игре с «Интером», но время было неподходящее. Сегодня я наконец сделал это и надеюсь, что он увидит его», – приводит слова аргентинца Italian Football TV.

Второй мяч Дибалы в ворота «Зенита» вызвал споры – форвард промазал, но судья разрешил ему перебить пенальти. Разбираемся, было ли решение арбитра справедливым.

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