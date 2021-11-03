«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Аталантой» в Лиге чемпионов. Игра в Бергамо завершилась со счетом 2:2, «дьяволы» дважды проигрывали в счете и ушли от поражения в компенсированное время.

После матча легенда «МЮ» Пол Скоулз раскритиковал полузащитника Поля Погба. Француз отыграл 69 минут и был заменен на Неманью Матича. Размышляя об игре Погба, Скоулз сказал, что за полузащитником нужно будет присматривать до 35 лет, поскольку он имеет склонность делать глупые вещи на поле.

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«Погба все время нужен кто-то рядом. Опытный игрок за спиной, которого он полностью уважает и который постоянно будет присматривать за ним.

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Сколько ему лет? 28? Он действительно опытный игрок. Но он один из тех, кто не изменится даже в 35 лет. Он по-прежнему будет делать глупости, перекатывать мяч, притягивать внимание людей, показывая, насколько он силен и техничен.

В случае с Погба самое важное – концентрация. Иногда он просто витает в мире грез. Да, он был великолепен в «Ювентусе», именно поэтому мы и подписали его. Дело в том, что его окружали опытные игроки – Андреа Пирло, Кьеллини, Бонуччи, Буффон. А также агрессивный тренер. В таком подходе он будет нуждаться до 35 лет», – сказал Скоулз.

Поль Погба, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Экс-партнер Скоулза по «МЮ», Рио Фердинанд, согласился с ним и сказал, что партнеры по команде должны подтолкнуть Погба. Он считает, что ответственность за это должна лечь на плечи Криштиану Роналду.

«Я не могу назвать никого, кроме Криштиану, который мог бы схватить Поля и сделать убедительное внушение в перерыве. Может быть, это вопрос поколений и сейчас все по-другому. В нашей раздевалке эти разговоры происходили постоянно», – сказал Фердинанд.

Пассивность на поле – не главный грех Погба: француз любит враждовать с тренерами. Конфликтов набралось уже очень много.

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