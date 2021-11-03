«Милан» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов примет «Порту». В этом сезоне «россонери» шикарны в Серии А (одна ничья и 10 побед в 11 матчах), но в Европе дела не ладятся: три поражения в трех играх.

Сейчас у клуба очень бодрый состав, игроки которого, возможно, станут легендами «россонери». Но многие топы приходили в «Милан» звездами, а запомнились пшиком. Или наоборот: лишь побег с «Сан-Сиро» открыл перед ними большие возможности. В результате сегодня сложно поверить, что эти ребята вообще когда-либо выступали за «Милан».

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Фабрицио Колоччини

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Фабрицио Колоччини (справа) и Кака, 2004 год Фото: Getty Images

Аргентинец перешел в «Милан» 17-летним тинейджером со скандалом: итальянцы договорились за спиной «Бока Хуниорс» с отцом игрока, но ФИФА обязал их выплатить аргентинцам 7,5 млн евро. За 6 лет он так и не получил толком шанса на «Сан Сиро», слоняясь по арендам, и в итоге стал топом в «Депортиво» и дошейховском «Ньюкасле».

Йенс Леманн

В 17 лет враг Оливера Кана и будущий супервратарь АПЛ сокрушил «Интер» в серии пенальти финала Кубка УЕФА-1996/97, чем и понравился «россонери». Но опыт на «Сан Сиро» продолжался всего полгода и вышел ужасающим: против «Фиорентины» немец привез штрафной, взяв мяч в руки после паса партнера, в другой игре привез пенальти и был заменен. Зимой «россонери» отправили его в Дортмунд.

Йоанн Гуркюфф

Йоанн Гуркюфф (наверху), Сержиньо и Роналдо на тренировке «Милана», 2008 год Фото: Getty Images

В начале нулевых он считался наследником Зидана. Это звание Йоанн не оправдал и на 1/10. В «Милан» он попал на излете команды Анчелотти, успел выиграть ЛЧ-2006/07, но запомнился итальянцам нелюдимым футболистом с недостатком дисциплины.

Кристиан Вьери

Кристиан Вьери и Вальтер Самуэль в дерби «Интер» – «Милан», сезон-2005/06 Фото: Getty Images

Бобо – один из немногих футболистов, за карьеру примеривших майки всех трех китов Серии А. В «Милан» он пришел летом 2005-го 32-летним ветераном, вяло побегал полгода (14 матчей, 2 мяча) и собрал вещи.

Фернандо Торрес

Фернандо Торрес, «Милан» (2014 год) Фото: Getty Images

В 2014-м испанец попытался перезапустить карьеру в «Милане» после провала в «Челси», но «красно-черные» сами заходили на длительный перезапуск. В Италии Торрес провел всего 10 матчей и забил 1 мяч.

Клас-Ян Хунтелар

В январе 2009-го Хунтелаар усилил голландскую колонию «Реала», но спустя полгода всех «оранжевых» разогнали. И если Снейдер с Роббеном очень удачно сбежали в «Интер» и «Баварию» соответственно, то Хунтелаар разочаровал: 7 голов в 25 матчей – не этого ждали от супербомбардира. Клас-Яна купили за 17,75 млн евро, а спустя год отдали «Шальке» за 12 млн.

Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг забивает «Милану», 2017 год Фото: Getty Images

Габонец присоединился к академии «Милана» в 17 лет в 2007 году, а за взрослую команду «россонери» на официальном уровне так ни разу и не сыграл, годами слоняясь по арендам. В 2012-м его наконец продали «Сент-Этьену», где уже выросла будущая звезда «Дортмунда» и «Арсенала».

Сократис Папастатопулос

Будущий партнер Обамеянга по «Боруссии» и «Арсеналу» оказался в «Милане» в более солидном возрасте (22 года) и даже выиграл скудетто-2010/11, хотя на поле появился всего 7 раз. Дальше были аренда с выкупом в «Вердере».

Ривалдо

2002: Ривалдо и Томас Линке в матче «Бавария» – «Милан» Фото: Getty Images

Ривалдо перешел в «Милан» в зените славы после роскошного ЧМ-2002, но сыграл лишь один сезон, получив «Золотую урну» главному разочарованию Серии А, а потом сбежал на родину.

Фернандо Редондо

Редондо был одним из лидеров «Реала» конца 1990-х. Летом 2000-го «Милан» заплатил за аргентинца неплохие по тем временам 17,5 млн евро, но на первой же тренировке Фернандо получил тяжелую травму колена, оставившую его на 2,5 гола без футбола. По возвращении он сыграл 33 матча в красно-черной майке, вновь травмировал колено и решил завязать со спортом.

Сейчас «Милан» возрождается, а занимается его перестройкой главная легенда «красно-черных».

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