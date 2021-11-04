Роберто ди Маттео

Получил 12,5 млн евро

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Роберто ди Маттео после победы над «Ливерпулем» в финале Кубка Англии Фото: Getty Images

Лига чемпионов УЕФА Кто виноват в кризисе «Тоттенхэма»? Финалист ЛЧ стал середняком 18 ЧАСОВ НАЗАД

В середине 2011-го экс-полузащитник «Челси» ворвался в тренерский штаб Андре Виллаш-Боаша, а в начале 2012-го сменил португальца после серии неудачных матчей. Роберто рассматривался временным вариантом до конца сезона, но сплотил и замотивировал команду: при нем «Челси» внезапно выиграл Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Роман Абрамович обрадовался долгожданному трофею и выписал Ди Маттео полноценный контракт. Но эмоции спали, и время обнажило настоящий уровень тренера: команда поплыла, и Роберто лишился работы уже в ноябре. Показательно, что после «Челси» он сезон проработал в «Шальке» и три месяца в «Астон Вилле» – с 2016 года победитель ЛЧ сидит без работы.

Случайная победа в ЛЧ принесла Ди Маттео состояние: помимо зарплаты и бонусов, он получил 12,5 млн евро отступных за расторжение контракта.

Андре Виллаш-Боаш

Получил 14,1 млн евро

Андре Виллаш-Боаш Фото: Getty Images

В 2011-м Роман Абрамович любовался успехами «Порту» и засматривался на перспективного тренера, который сильно напоминал Жозе Моуринью. Особенный оставил такой сильный след на «Стэмфорд Бридж», что Виллаш-Боаш был обязан повторить его путь.

Андре позвали для перестройки в «Челси», но молодой тренер еще не был авторитетом. Португалец попытался подмять под себя лидеров раздевалки, за что потерял их поддержку, а потом и работу. Виллаш-Боаш чувствовал себя обманутым: ему обещали власть и время для реформ, но Абрамович психанул уже в марте.

Вместо прописанных в контракте трех лет Андре отработал на «Стэмфорд Бридж» лишь полсезона. Правда, получил за это 14,1 млн компенсации.

О предательстве Абрамовича и страдания АВБ вы можете прочитать тут.

Маурисио Почеттино

Получил 14,7 млн евро

Маурисио Почеттино Фото: Getty Images

Почеттино является одним из лучших тренеров в истории «Тоттенхэма». Аргентинец поставил «шпорам» привлекательный футбол и добился для бестрофейного клуба внушительных результатов: финишировал в АПЛ вторым и дважды третьим – лучшие показатели лондонцев в АПЛ.

В 2019-м Маурисио вообще мог заработать себе памятник, но в финале Лиги чемпионов победил «Ливерпуль». После этого «Тоттенхэм» развалился: фирменный прессинг перестал работать, футболисты потеряли мотивацию, и даже опытнейший Уго Льорис выдавал отвратительные матчи. Даниэль Леви не поддержал тренера качественными трансферами, а при ухудшении результатов казнил, несмотря на контракт до 2023 года.

Но вряд ли Почеттино сильно переживал. Он понимал, что перерос уровень «Тоттенхэма», а медиа регулярно отправляли его в «Реал», ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Тем более что за расторжение договора Леви выписал коучу почти 15 млн евро.

Фабио Капелло

Получил 15,7 млн евро

Фабио Капелло Фото: Getty Images

После ухода Дика Адвоката РФС поддержал тенденцию с приглашением топовых иностранцев. Фабио Капелло получил огромную зарплату и оперативно вывел команду на ЧМ-2014. Руководство настолько вдохновилось, что выписало тренеру новое соглашение с зарплатой в 7 млн евро еще до старта чемпионата мира. Никто из тренеров на том турнире не получал больше.

Боссы РФС поторопились: в Бразилии команда провалилась, а потом неуверенно болталась в отборе на Евро. Капелло потерял работу, но не напрягался: его зарплата и бонусы позволяли спокойно отклонять офферы «ПСЖ» и сборной Италии, которые возникали во время работы в России.

Контракт был настолько убийственным, что несколько месяцев РФС не платил тренеру зарплату – аргументировали это банальным отсутствием денег. Ко всем мучениям прибавилась огромная неустойка в 15,7 млн евро.

Луис Фелипе Сколари

Получил 16 млн евро

Луис Фелипе Сколари Фото: Getty Images

В 2009-м титулованный бразилец стал первым в АПЛ тренером, который брал чемпионат мира. Мотивы Луиса были понятны с самого начала. «Я не хочу работать тренером до 70 лет. Хочу закончить карьеру через 4-5 лет. Финансовый вопрос был важен», – признался тренер.

Его стиль игры тоже не всем импонировал, и Сколари разругался с лидерами. В частности, с Дидье Дрогба, которого пытался заменить на любимчика Робиньо.

«В «Челси» возникли некоторые проблемы с травмами, некоторые проблемы в команде. Моя манера управления возмущала одного-двух игроков. Кого? Анелька и Дрогба», – жаловался бразилец уже в 2020-м.

Лондонцы сильно отстали от лидеров АПЛ, и к февралю Сколари лишился работы. Зато получил то, за чем приехал – 16 млн евро отступных.

Нуну Эшпириту Санту

Получил 16,4 млн евро

Нуну Санту Фото: Getty Images

Эта сделка будет сниться скупейшему Даниэлю Леви в кошмарах. Назначение экс-тренера «Вулверхэмптона» изначально казалось сомнительным, и подтверждение этому прилетело спустя всего четыре месяца.

Нуну бодро начал, всухую выиграл три стартовых матча и стал лучшим тренером месяца. Но потом результаты испортились, а футболисты так и не поняли мысль тренера. Подробнее о тактическом провале Санту – в этом материале

Самое кошмарное, что Леви мог без отступных уволить Нуну после первого сезона – если бы «Тоттенхэм» не попал в топ-6. Но даже расчетливый Леви не согласился ждать полного краха: выплатил Эшпириту 16,4 млн и не пожалел денег на жирный контракт для Антонио Конте.

Лоран Блан

Получил 20 млн евро

Лоран Блан Фото: Getty Images

Тренерская карьера Блана развивалась стремительно: неожиданное чемпионство с «Бордо», приглашение в сборную Франции и вызов в разбогатевшем «ПСЖ». В Париже у Лорана все шло прекрасно: он выиграл три чемпионата Франции из трех, хотя у него еще не было Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе.

Сезон-2014/15 и вовсе получился космическим: «ПСЖ» забрал четыре домашних турнира. Не покорялась лишь Лига чемпионов – из-за отсутствия успехов в Европе Блана и попросили. Контракт коуча был рассчитан до лета 2020-го, поэтому шейхи в 2016-м просто отслюнявили ему 20 млн евро.

Забавно, что в чемпионате Франции не оступался лишь Блан: Унаи Эмери и Маурисио Почеттино (вместе с уволенным до него по ходу сезона Томасом Тухелем) умудрились проиграть титул с невероятным составом. А Лигу чемпионов так никто и не взял.

Жозе Моуринью

Получил 21,1 млн евро

Жозе Моуринью в «Челси», 2007 год Фото: Getty Images

Первое, но не последнее появление Особенного в этом списке. Моуринью – один из самых успешных и неоднозначных тренеров в истории «Челси». Он всегда давал результат, но обязательно портил отношения с игроками и руководством.

Так случилось и в первый его приход на «Стэмфорд Бридж». Португалец выиграл для клуба два чемпионата Англии, Кубок и Суперкубок Англии, а еще Кубок Лиги. Но потом случились терки с игроками, конфликт с Абрамовичем из-за трансферов и стремительное падение результатов. Российский олигарх обожал португальца, но терпеть его выходки не стал. За 21,1 млн евро Жозе впервые покинул «Челси», в который триумфально вернулся спустя шесть лет.

Жозе Моуринью

Получил 23 млн евро

Жозе Моуринью, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

В 2018-м Жозе исполнил классического Моуринью. Стремительно ворвался в «МЮ», закидал всех пафосными фразами и дал результат: притормозивший клуб обрадовался трем трофеям в сезоне-2016/17 (Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лига Европы).

Жозе отлично прорекламировал себя, вывел руководство на эмоции и выторговал улучшенный контракт. После этого «МЮ» просел по результатам, а Моуринью превратился в токсичного пенсионера. Особенный делал все, чтобы его поскорее уволили – сработало уже в 2018-м. Спектакль принес ему 23 млн евро.

Антонио Конте

Получил 30,8 млн евро

Антонио Конте («Челси») Фото: Getty Images

Похожей фишкой пользуется и Конте. Итальянец дает командам эмоции, ставит качественный футбол и быстро получает результат. После этого на склочного тренера нападает звездная болезнь: он ссорится с игроками и просит у руководства обязательных трансферов.

Так было в «Ювентусе», «Интере» и «Челси». Антонио выиграл АПЛ-2016/17 и для поддержания короны требовал новых звезд, в частности, Ромелу Лукаку. Но Марина Грановская и Роман Абрамович выбрали Альваро Морату. Конте скис: он всегда горел в технической зоне, но после конфликта с руководством демонстративно отключил эмоции.

Его чемпионскую схему в три центральных защитника быстро раскусили, но тренер показательно ничего не понял. По слухам – специально, чтобы насолить руководству. Неудивительно, что Абрамович согласился на рекордную в мировом футболе неустойку, чтобы не видеть больше кислое лицо Конте на «Стэмфорд Бридж».

Конте готов провернуть трюк еще и в «Тоттенхэме». Леви сильно рискует с итальянцем. На такие жертвы оказался не готов «Манчестер Юнайтед».

Жозе Моуринью ссорился со всеми, включая звездного Поля Погба. Правда, француз регулярно влипает в конфликты с тренерами.

В этом списке нет ничего про «Милан», потому что на «Сан-Сиро» сейчас максимально уютно. Там рулит бывшая легенда клуба, и у него великолепно получается.

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