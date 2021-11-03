3 ноября мадридский «Реал» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» принимал донецкий «Шахтер» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу испанцев.

Первый из двух мячей, забитый Каримом Бензема на 14-й минуте встречи с подачи Жуниора Винисиуса, стал для «Реала» 1000-м в рамках Лиги чемпионов. Мадридский клуб – первая команда, добившаяся этой отметки в истории турнира.

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Кому принадлежат предыдущие рекорды

Автором первого мяча стал Мигель Муньос в первом розыгрыше Кубка европейских чемпионов в 1955 году. «Реал» в том памятном матче обыграл швейцарский «Серветт» со счетом 2:0 в первом матче 1/8 финала.

Четыре года спустя Альфредо Ди Стефано забил 100-й мяч в первом матче полуфинала против «Барселоны» (3: 1).

200-й гол принадлежит другой легенде: венгру Ференцу Пушкашу. Рекордным стал пятый и последний мяч в игре против «Фейенорда» (5: 0) в сезоне 1965/66.

Спустя тринадцать Еврокубков Хеннинг Йенсен забил 300-й мяч, которым стал второй гол в матче с «Прогрессом» из Люксембурга (7:0).

400-й забитый мяч случился в сезоне 1990/91 и принадлежал Себастьяну Лосаде во встрече против австрийской «Сваровски-Тироль» (2-2).

Рубеж в полтысячи был достигнут благодаря Гути. Это случилось в матче со «Спортингом» (4: 0) в групповом этапе сезона 2000/01.

Три года спустя Дэвид Бекхэм стал автором гола под номером 600, забив Марселю (1-2).

Гонсало Игуаин преодолел планку в 700 мячей на «Сан-Сиро» в игре против «Милана» в 2010 году (2-2).

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Два последующих рекорда записал себе в актив Криштиану Роналду: в конце 2013 года в матче группового этапа с «Копенгагеном» ему покорилась цифра 800, а чуть более трех лет спустя португальский форвард взял еще один рекорд – 900 – в ответном матче четвертьфинала против «Баварии».

Кто главные преследователи «Реала» по количеству забитых мячей в Лиге чемпионов

«Реал» 1001 «Байер» 768 «Барселона» 655 «Манчестер Юнайтед» 529 «Ювентус» 468 «Ливерпуль» 436 «Бенфика» 425 «Милан» 418 «Порту» 382 «Аякс» 375

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