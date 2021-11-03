Все таблицы группового этапа

Группа А
КомандаОчкиЗабитоПропущено
Манчестер Сити9157
ПСЖ885
Брюгге4511
Лейпциг1813
Лига чемпионов УЕФА
«Реал» первым в истории забил 1000 мячей в ЛЧ. Кто за ним?
ЧАС НАЗАД
Группа В
КлубОчкиЗабитоПропущено
Ливерпуль12135
Порту536
Атлетико446
Милан147
Группа С
КлубОчкиЗабитоПропущено
Аякс12142
Боруссия Дортмунд648
Спортинг697
Бешикташ0212
Группа D
КлубОчкиЗабитоПропущено
Реал Мадрид993
Интер763
Шериф667
Шахтер119
Группа E
КлубОчкиЗабитоПропущено
Бавария12172
Барселона626
Бенфика459
Динамо Киев107
Группа F
КлубОчкиЗабитоПропущено
Манчестер Юнайтед787
Вильярреал795
Аталанта577
Янг Бойз338
Группа G
КлубОчкиЗабитоПропущено
Зальцбург775
Лилль533
Вольфсбург545
Севилья334
Группа H
КлубОчкиЗабитоПропущено
Ювентус1292
Челси961
Зенит366
Мальмё0012
Больше статистики из Лиги чемпионов

Главные бомбардиры ЛЧ

1. Роберт Левандовский («Бавария») – 8
2. Себастьен Алле («Аякс») – 7
3. Кристофер Нкунку («Лейпциг»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Мохамед Салах («Ливерпуль») – 5
4. Лерой Сане («Бавария»), Карим Бензема («Реал»), Рияд Марез («Манчестер Сити») – 4
Все бомбардиры Лиги чемпионов
  • Во вторник в ЛЧ тоже было жарко. Здесь главные события, среди которых выделялся суперкамбэк Роналду и рекорд Левандовского.
  • «Зенит» получил в Лиге чемпионов четыре гола. Это «Ювентус» такой мощный или чемпион России слишком слабый? Отвечаем на важный вопрос.
  • Обязательно зайдите на страницу Лиги чемпионов: там топовые новости и главные тексты.
Лига чемпионов УЕФА
Торрес, Обамеянг и Леманн, оказывается, играли в «Милане». Кто еще?
8 ЧАСОВ НАЗАД
Лига чемпионов УЕФА
Кто виноват в кризисе «Тоттенхэма»? Финалист ЛЧ стал середняком
9 ЧАСОВ НАЗАД