Все таблицы группового этапа
Группа А
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|Команда
|Очки
|Забито
|Пропущено
|Манчестер Сити
|9
|15
|7
|ПСЖ
|8
|8
|5
|Брюгге
|4
|5
|11
|Лейпциг
|1
|8
|13
Лига чемпионов УЕФА
«Реал» первым в истории забил 1000 мячей в ЛЧ. Кто за ним?
Группа В
|Клуб
|Очки
|Забито
|Пропущено
|Ливерпуль
|12
|13
|5
|Порту
|5
|3
|6
|Атлетико
|4
|4
|6
|Милан
|1
|4
|7
Группа С
|Клуб
|Очки
|Забито
|Пропущено
|Аякс
|12
|14
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|4
|8
|Спортинг
|6
|9
|7
|Бешикташ
|0
|2
|12
Группа D
|Клуб
|Очки
|Забито
|Пропущено
|Реал Мадрид
|9
|9
|3
|Интер
|7
|6
|3
|Шериф
|6
|6
|7
|Шахтер
|1
|1
|9
Группа E
|Клуб
|Очки
|Забито
|Пропущено
|Бавария
|12
|17
|2
|Барселона
|6
|2
|6
|Бенфика
|4
|5
|9
|Динамо Киев
|1
|0
|7
Группа F
|Клуб
|Очки
|Забито
|Пропущено
|Манчестер Юнайтед
|7
|8
|7
|Вильярреал
|7
|9
|5
|Аталанта
|5
|7
|7
|Янг Бойз
|3
|3
|8
Группа G
|Клуб
|Очки
|Забито
|Пропущено
|Зальцбург
|7
|7
|5
|Лилль
|5
|3
|3
|Вольфсбург
|5
|4
|5
|Севилья
|3
|3
|4
Группа H
|Клуб
|Очки
|Забито
|Пропущено
|Ювентус
|12
|9
|2
|Челси
|9
|6
|1
|Зенит
|3
|6
|6
|Мальмё
|0
|0
|12
Главные бомбардиры ЛЧ
1. Роберт Левандовский («Бавария») – 8
2. Себастьен Алле («Аякс») – 7
3. Кристофер Нкунку («Лейпциг»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Мохамед Салах («Ливерпуль») – 5
4. Лерой Сане («Бавария»), Карим Бензема («Реал»), Рияд Марез («Манчестер Сити») – 4
- Во вторник в ЛЧ тоже было жарко. Здесь главные события, среди которых выделялся суперкамбэк Роналду и рекорд Левандовского.
- «Зенит» получил в Лиге чемпионов четыре гола. Это «Ювентус» такой мощный или чемпион России слишком слабый? Отвечаем на важный вопрос.
- Обязательно зайдите на страницу Лиги чемпионов: там топовые новости и главные тексты.
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