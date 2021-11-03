Второй игровой день Лиги чемпионов запомнился не столько мощными голами, сколько странными решениями судей. Все они касались удалений – в матче «Ливерпуля» и «Атлетико» с поля выгнан вон защитник Фелипе, а в игре «Боруссии» и «Аякса» отдохнуть отправили Матса Хуммельса.
Что случилось на «Энфилде»?
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Голландского арбитра Дэнни Маккели многие помнят по полуфиналу Евро-2020 и назначению пенальти в ворота сборной Дании после того, как Рахим Стерлинг бессовестно симулировал. Вопросы к Маккели имелись и после матча-открытия между Италией и Турцией, когда арбитр засчитал офсайд после розыгрыша углового, что противоречит правилам. Теперь голландец изгнал с поля бразильца Фелипе.
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Формальный повод – защитник «Атлетико» наступил на ногу убегающему в контратаку Садио Мане. Фол действительно жесткий, и лучше всего его видно на скриншоте, однако он не тянет на красную. Нарушение не несло явной угрозы здоровью, как, например, хай-кик Гризманна в третьем туре. Плюс ко всему срыв атаки в большинстве случаев наказывается именно желтой карточкой.
Нарушение Фелипе
Фото: Other Agency
Однако британские медиа уверены, что дело не в характере фола, а поведении футболиста. Якобы Маккели планировал дать Фелипе желтую карточку и даже тянулся за ней. Параллельно судья подзывал бразильца, чтобы показать ему предупреждение, но Фелипе трижды проигнорировал свисток. Уже тогда голландец вручил Фелипе красную.
Непонятно, почему удаление оказалось прямым: непослушание – не повод для выпроваживания игрока. Логично было бы показать две желтые подряд – за фол и неспортивное поведение. ВАР в эпизод не вмешивался – остается дождаться вердикта председателя судейского комитета УЕФА Роберто Розетти. Правда, решение Маккели по Стерлингу итальянца устроило.
АРБИТР ВЕРНО УДАЛИЛ ФЕЛИПЕ?
А что там у «Боруссии» с «Аяксом»?
Ситуация в игре на «Сигнал Идуна Парк» выглядит намного проще. Если в случае с Маккели приходится лишь догадываться о мотивах арбитра, то Майкл Оливер просто совершил грубую ошибку. Авторитетный англичанин выпнул с поля Матса Хуммельса уже на 29-й минуте за фол, которого немец не совершал.
Матс подкатился под бразильца Энтони, но нападающий «Аякса» вовремя остановил мяч, а затем сам налетел на Хуммельса, рухнул на газон и принялся изображать адскую боль. Неизвестно, купился ли Оливер на актерку Энтони, но сам бразилец, похоже, остался в шоке от решения арбитра. Когда Хуммельс уходил, он подошел к игроку, прикрыл лицо рукой и с сочувствующим видом что-то ему сказал.
СУДЬЯ ПРАВИЛЬНО УДАЛИЛ ХУММЕЛЬСА?
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