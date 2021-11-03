Второй игровой день Лиги чемпионов запомнился не столько мощными голами, сколько странными решениями судей. Все они касались удалений – в матче «Ливерпуля» и «Атлетико» с поля выгнан вон защитник Фелипе, а в игре «Боруссии» и «Аякса» отдохнуть отправили Матса Хуммельса.

Что случилось на «Энфилде»?

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Голландского арбитра Дэнни Маккели многие помнят по полуфиналу Евро-2020 и назначению пенальти в ворота сборной Дании после того, как Рахим Стерлинг бессовестно симулировал. Вопросы к Маккели имелись и после матча-открытия между Италией и Турцией, когда арбитр засчитал офсайд после розыгрыша углового, что противоречит правилам. Теперь голландец изгнал с поля бразильца Фелипе.

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Формальный повод – защитник «Атлетико» наступил на ногу убегающему в контратаку Садио Мане. Фол действительно жесткий, и лучше всего его видно на скриншоте, однако он не тянет на красную. Нарушение не несло явной угрозы здоровью, как, например, хай-кик Гризманна в третьем туре. Плюс ко всему срыв атаки в большинстве случаев наказывается именно желтой карточкой.

Нарушение Фелипе Фото: Other Agency

Однако британские медиа уверены, что дело не в характере фола, а поведении футболиста. Якобы Маккели планировал дать Фелипе желтую карточку и даже тянулся за ней. Параллельно судья подзывал бразильца, чтобы показать ему предупреждение, но Фелипе трижды проигнорировал свисток. Уже тогда голландец вручил Фелипе красную.

Непонятно, почему удаление оказалось прямым: непослушание – не повод для выпроваживания игрока. Логично было бы показать две желтые подряд – за фол и неспортивное поведение. ВАР в эпизод не вмешивался – остается дождаться вердикта председателя судейского комитета УЕФА Роберто Розетти. Правда, решение Маккели по Стерлингу итальянца устроило.

АРБИТР ВЕРНО УДАЛИЛ ФЕЛИПЕ? Да, слишком жесткий фол Да, слишком неспортивное поведение Нет, судью надо наказать

А что там у «Боруссии» с «Аяксом»?

Ситуация в игре на «Сигнал Идуна Парк» выглядит намного проще. Если в случае с Маккели приходится лишь догадываться о мотивах арбитра, то Майкл Оливер просто совершил грубую ошибку. Авторитетный англичанин выпнул с поля Матса Хуммельса уже на 29-й минуте за фол, которого немец не совершал.

Матс подкатился под бразильца Энтони, но нападающий «Аякса» вовремя остановил мяч, а затем сам налетел на Хуммельса, рухнул на газон и принялся изображать адскую боль. Неизвестно, купился ли Оливер на актерку Энтони, но сам бразилец, похоже, остался в шоке от решения арбитра. Когда Хуммельс уходил, он подошел к игроку, прикрыл лицо рукой и с сочувствующим видом что-то ему сказал.

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Что теперь с положением команд в группах? Кое-кто уже в плей-офф, а некоторые попрощались с весенней ЛЧ.

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