«Ливерпуль» следил за Мохамедом Салахом с 2013 года. По данным Liverpool Echo, британский клуб несколько раз выходил на «Базель», за который бегал египтянин. Вингер предпочел трансфер в «Челси» – все из-за звонка Жозе Моуринью, возглавлявшего лондонцев.

За восемь лет Салах пережил игнор Жозе, две итальянские аренды, чемпионство и выход в претенденты на Золотой мяч. 4 ноября фланг Мохамеда обеспечил «Ливерпулю» победу над «Атлетико».

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Стартовый план хозяев состоял в перегрузе правого края. К Салаху смещались Джордан Хендерсон и Диогу Жота, поднимался Трент Александер-Арнольд. Почти половина атак «Ливерпуля» (49%) протекла через загруженный участок.

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Типичный перегруз правого фланга от «Ливерпуля» в матче с «Атлетико» Фото: Other Agency

Перегруз правого фланга отразился на первом голе «Ливерпуля». Хендерсон дополнительно отвлек трех игроков «Атлетико», которые сбежались в зону возле Салаха, и открыл пространство для навеса Александер-Арнольда.

Хендерсон перегрузил зону Салаха и отвлек трех игроков «Атлетико» перед пасом на Трента, чей навес окажется голевым Фото: Other Agency

Косвенно задумка Клоппа повлияла и на второй мяч. После паса от Садио Мане Хендерсон дрейфовал вправо. На Джордана выбросился Марио Эрмосо. Рывок защитника освободил карман для передачи Трента, который подключился к быстрой атаке команды.

Хендерсон тащит мяч направо и вытягивает Эрмосо, что создает карман для передачи Трента Фото: Other Agency

«Атлетико» не понимал, как защищаться от перегрузов «Ливерпуля». Диего Симеоне продумал двойную опеку Салаха: против египтянина играли Эрмосо и Янник Карраско. Но тренер мадридцев не понял, как работать с окружением Мохамеда.

Из-за тактических проблем удаление Фелипе показалось не таким судьбоносным. Красная бразильцу заставила «Атлетико» перестроиться: Киран Триппьер перешел в позицию третьего центрального защитника. Однако трудности гостей засветились раньше. Даже в равных составах команда Симеоне не наносила ударов в створ и нашла лишь один выстрел из штрафной.

Диего Симеоне Фото: Getty Images

Итог – Клопп разбил Симеоне еще до удаления. «Ливерпуль» играл настолько уверенно, что в перерыве Юрген пошел на эксперимент и перевел команду на игру с двумя девятками. Пробам немца помешало повреждение Роберто Фирмино.

Стоит ли при этом топить Симеоне? Вряд ли. Причины две: короткая скамейка и благоприятный календарь.

Матч с «Ливерпулем» по разным причинам пропустили Антуан Гризманн, Тома Лемар, Маркос Льоренте и Стефан Савич. Каждый из недоступных игроков мог повлиять на рисунок «Атлетико»: французы – с точки зрения позиционной атаки, испанец – в универсальной роли, черногорец – с подстраховкой. После удаления Симеоне был зажат узкой ротацией и предложил лишь реформы на флангах: Ренан Лоди и Шиме Врсалько могли атаковать пространство за спинами крайков «Ливерпуля».

В пятом туре ЛЧ-2021/22 «Атлетико» примет «Милан». У главного конкурента за плей-офф, «Порту», выезд к «Ливерпулю» – намного более трудный ивент. Пока Симеоне кажется фаворитом на второе место в группе, даже вопреки внушительной работе Клоппа.

Все цифры взяты с WhoScored.

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