К 11-й минуте матча с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов «ПСЖ» уже горел 0:1 и получил пенальти. «РБ» имел шикарную возможность вонзить ошарашенным парижанам два мяча в самом начале игры и оформить первую победу в турнире. К точке подошел Андре Силва, он заработал 11-метровый и был одним из самых активных в атаке немцев. Португалец пробил неплохо, но не учел скиллы соперника: Джанлуиджи Доннарумма – настоящий кошмар пенальтистов.

Джиджо проглотил выстрел португальца и встряхнул партнеров. В матче итальянца ожидало еще одно испытание с точки – уже в компенсированное время. На этот раз оппонентом Доннаруммы оказался вышедший на замену Доминик Собослаи. Венгр пробил намного лучше Силвы: мощно послал мяч ровно в левый нижний угол. Вратарь действовал в привычной манере: неподвижно стоял до удара и реагировал по мячу. На этот раз от сэйва Джиджо отделило несколько сантиметров.

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22-летний итальянец давно ворвался в число одних из самых неудобных вратарей для пенальтистов. За карьеру молодой вратарь отразил уже 16 11-метровых и выиграл все пять серий, в которых участвовал. Две из них Доннарумма провел на Евро-2020: в полуфинале и финале. С Испаний Джиджо потащил удар Альваро Мораты, а в решающем матче взял сразу две попытки – раскусил Джейдона Санчо и Букайо Сака.

«Несмотря на пропущенный мяч в самом начале, мы контролировали игру. А на серии пенальти доминировал Доннарумма. Мы прошли путь от Джиджи к Джиджо», – хвалил Джорджо Кьеллини сразу после финала Евро.

Ужасать пенальтистов итальянец начал в самом начале карьеры в «Милане». Первый 11-метровый в Серии А Доннарумма отразил уже в 16 лет – пострадал Мауро Икарди. Янгстер обморозил спокойствием в горячем миланском дерби и воодушевил партнеров на разгром: «россонери» вели 1:0, а после отраженного 11-метрового вонзили еще два всего за семь минут.

Миланское дерби игралось 31 января 2016-го, в конце года Джиджо затащил первую серию. 23 декабря «Милан» бился за Суперкубок Италии с «Ювентусом» и довел игру до послематчевых пенальти, в которых блистал молодой вратарь. 17-летний Доннарумма справился с выстрелами Марио Манджукича и Пауло Дибалы и переиграл в серии легендарного Джанлуиджи Буффона.

Самая сложная серия поджидала вратаря в сезоне-2020/21. «Милан» через квалификацию пробивался в Лигу Европы и в раунде плей-офф встретился с неуступчивым «Риу Ави». Португальцы затянули «россонери» в длиннющую серию пенальти – команды пробили по 12 ударов, 11-метровый исполнил даже сам Доннарумма. Джиджо, как и его коллега из Португалии, не забил, зато потащил следующий удар и вывел «Милан» в групповой этап.

Доннарумма обдуманно подходит к 11-метровым. Он не дергается до удара, четко выжидает выстрел бьющего и реагирует по мячу. Джиджо плотно работает с тренером вратарей в сборной и клубе и полностью концентрируется во время серий. После решающего сэйва в финале Евро итальянец даже не праздновал, потому что думал, что у Италии еще один удар. «Нам очень повезло, что у нас есть Доннарумма. Я был уверен, что он отобьет пару пенальти, ведь он лучший вратарь в мире», – описал подопечного Роберто Манчини.

В игре с «Лейпцигом» Доннарумма в очередной раз доказал свой скилл при пенальти. Итальянец на протяжении всей карьеры тащил удары с точки и заработал хороший процент отбитых – почти 35%. Хладнокровие – отличительная черта итальянца, он не прорабатывает каждого исполнителя в составе соперника, но стабильно переигрывает их.

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