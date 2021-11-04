«Реал» – «Шахтер» – 2:1

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Что нужно знать: в первые 10 минут команды обменялись моментами – Трубин среагировал на тычок Модрича из вратарской, а Алан Патрик в ответной атаке издали жахнул в штангу. Но у «Донецка» быстро закружилась голова от скоростей «бланкос», и украинцы привезли себе гол сами. Марлон не справился с обработкой мяча в штрафной, и Винисиус отдал Бензема на пустые.

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Карим Бензема и Винисиус Жуниор, «Реал» (Мадрид) – «Шахтер» Фото: Getty Images

Но «Шахтер» не поплыл (спасибо Трубину, что не устроился на 0:3 за полчаса) и еще до перерыва сравнял счет – Фернандо выстрелил по ушам Куртуа. «Горняки» 60 минут на равных держались с грандом на «Бернабеу» – 8:8 по ударам, 4:4 в створ. Но с индивидуальной мощью «Реала» не справиться – Каземиро, Вини и Бенз разыграли все в три касания, и Карим завез дубль.

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Что нужно видеть: лицо Тибо Куртуа во время пропущенного мяча.

Цифра матча: 40 – процентов результативных передач Винисиуса направлены на Карима Бензема. Восемь ассистов Вини превратились в голы французского страйкера «Реала».

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«Ливерпуль» – «Атлетико» – 2:0

Что нужно знать: все давно привыкли к тому, что Диего Симеоне превращает защиту «индейцев» в настоящие войска. Тем удивительнее видеть, с какой легкостью Диогу Жота исчез из-под опеки Фелипе и Кирана Триппьера и послал мяч в сетку. Уже в следующем моменте бразильский центрбек «Атлетико» не удержал Садио Мане и увидел, как сенегалец положил вторую пулю к середине тайма.

Фелипе сотворил, пожалуй, худший оборонительный перформанс тура. На 36-й минуте он саданул Мане сзади по ногам и получил за срыв атаки прямую красную.

Фелипе («Атлетико» Мадрид), Садио Мане («Ливерпуль») Фото: Getty Images

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После перерыва еще один гол Жоты отменил лайнсмен, а гол Суареса – ассистент ВАР, но причиной обеих незасчитанных банок стал офсайд.

Ян Облак еще удержал «Атлетико» от трех-четырех пропущенных в первом тайме, но мадридский клуб ни разу не пробил в створ и смотрелся в Британии хуже некуда. «Ливерпуль» насоздавал 2,89 xG за 90 минут и уверенно квалифицировался в 1/8 финала ЛЧ.

Что нужно видеть: как Луиса Суареса на «Энфилде» встретили гудением на объявлении стартовых составов. Спасибо за три года и 82 мяча в футболке «красных», Луис!

Цифра матча: 2 – ассиста сделал Трент Александер-Арнольд в этом матче. Он всего второй футболист, который оформил дубль из голевых передач против «Атлетико» Симеоне. Три года назад за «Боруссию» двушечку из результативных пасов отдал Ашраф Хакими.

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«Лейпциг» – «ПСЖ» – 2:2

Голы : Нкунку 8’, Собослаи 90+1’ (пен) – Вейналдум 21’, 39’

Что нужно знать: парижане привезли три момента за 10 минут, и Нкунку красиво подрезал мяч головой в сетку. И после гола «Лейпциг» заработал и не забил пенальти (великий Доннарумма), не реализовал еще парочку шансов и отпустил соперника. Вейналдум еще до конца тайма сделал дубль и перевернул встречу, и это еще Мбаппе на выходе один на один не попал в ворота по высоте.

После перерыва Черепашка снова улетел к голкиперу и не пробил Гулачи, так что «РБ» оставался в игре до последнего. Нкунку с Домиником Собослаи не замыкали отличные кроссы в штрафной, поэтому «Париж» привез себе сам. В финальные минуты основного времени Кимпембе поставил колено на спину сопернику, и Собослаи с 11 метров послал мяч точно в угол.

Что нужно видеть: смешную подстраховку Джанлуиджи Доннаруммы в первом тайме – чисто сбегал из ворот, чтобы не застаиваться в раме.

Цифра матча: 13 – мячей пропустил «Лейпциг», у немцев худшая защита в этой Лиге чемпионов. Даже хуже «Мальмё» и «Бешикташа», хотя кто бы мог подумать.

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«Манчестер Сити» – «Брюгге» – 4:1

Голы : Фоден 15’, Марез 54’, Стерлинг 72’, Габриэл Жезус 90+1’ – Стоунз 17’ (АГ)

Что нужно знать: Пеп Гвардиола даже после двух поражений подряд не боялся чемпионов Бельгии, главный маркер отсутствия страха – Кевин де Брёйне на скамейке. И без КДБ «Сити» шустро попал в штангу и в следующей атаке додавил с помощью Фодена. Но даже при таком натиске «Брюгге» нахлобучил фаворита на «Этихаде» – Стоунз срезал в свои после прострела Де Кетеларе.

Бельгийцы надежно, четко оборонялись до перерыва (один фол за 45 минут) и томились во всеобъемлющем владении «Манчестера». Марез реализовал преимущество хозяев на 54-й минуте, Стерлинг закатил с паса Гюндогана, и Габи Жезус сделал счет крупным в добавленное время. И это еще голкипер «Брюгге» Симон Миньоле сделал парочку сэйвов, без которых не получил пять или шесть пробоин.

Что нужно видеть: как на трибунах «Этихада» кричали «Серхио! Серхио! Серхио!» – пожелание здоровья Куну Агуэро, слегшему в Барселоне с тахикардией.

Цифра матча: 3 – ассиста сделал Жоау Канселу в игре с «Брюгге», он первым с октября 2019 года оформил хет-трик из результативных передач. Больше двух лет назад три голевые сделал Анхель ди Мария – и тоже во встрече с «Брюгге».

«Боруссия» (Дортмунд) – «Аякс» – 1:3

Голы : Ройс 37’ (пен) – Тадич 72’, Алле 83’, Классен 90+2’

Что нужно знать: все началось с быстрого удаления Матса Хуммельса – красавчик из «Боруссии» по правилам прервал финт Антони, но арбитр Оливер вместе с ВАР вручил защитнику красную на ровном месте.

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Судья отмазался назначенным пенальти в ворота «Аякса» после видеопросмотра, и Ройс с точки вывел хозяев вперед. «Дортмунд» честно держался в меньшинстве, но под конец матча обессилел и пропустил три. Сначала Тадич пожертвовал мужским здоровьем на 72-й минуте, затем Алле закатил победный, а в добавленное время Классен добил немцев. Три гола амстердамцев пришли с правого фланга, а два решающих ассиста отдал тот самый Антони, из-за которого выгнали Хуммельса.

Что нужно видеть: гол Тадича, при просмотре которого станет неприятно любому мальчику, юноше, мужчине.

Цифра матча: 5 – футболистов забивали в каждом из четырех первых матчей ЛЧ. Это Зе Карлос из «Порту» в 1993-м, Алессандро дель Пьеро из «Ювентуса», Диего Коста из «Атлетико» в 2014-м, Эрлинг Холанн из «Дортмунда» в 2019-м и теперь Себастьян Алле в 2021-м. У француза, которого весной забыли заявить в ЛЕ, семь банок и два ассиста за 353 минуты на поле.

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«Шериф» – «Интер» – 1:3

Голы : Траоре 91’ – Брозович 54’, Шкриниар 66’, Санчес 82’

Что нужно знать: молдавская сенсация сносно смотрелась против чемпионов Италии, даже несмотря на перекладину Лаутаро и 1-14 по ударам (в створ миланцы попали всего два раза). Но Брозович все же прошил «Шериф» вторым темпом в начале второй половины, Шкриниар добавил головой со стандарта, а Санчес протаранил оборону сразу после выхода на замену.

Адама Траоре зашвырнул мяч со штрафного и продолжил голевую серию «Тирасполя» – чемпионы Молдавии не уходят с поля без банки. Это не спасло их от второго влета «Интеру» со счетом 1:3, но шансы на 1/8 финала у «Шерифа» останутся до последнего тура.

Что нужно видеть: феноменальный голевой пас Брозовича и шикарную обработку Санчеса, забившего первым касанием в матче.

Цифра матча: 3 – раза из четырех лучшим игроком матча ЛЧ признают Марцело Брозовича. Ни у кого нет сомнений, кто тащит «Интер» в плей-офф Лиги чемпионов.

«Милан» – «Порту» – 1:1

Что нужно знать: итальянцы ужасно стартовали на «Сан-Сиро». В первом тайме «Порту» убил миланцев по игре, ведь хозяева кошмарно смотрелись и в обороне, и в атаке. Пиоли повезло, что «драконы» реализовали только один момент, а Тэтэрушану выгреб из сетки лишь один мяч.

После перерыва «россонери» на стандарте спасла только штанга, а на 61-й минуте Мбемба неудачно подставил ногу под второй прострел Калюлю. Под конец игры забил даже Златан, но гол легенды отменили из-за офсайда. И получилось справедливо – у «Порту» беда с реализацией, а «Милан» не заслужил победу после жуткого старта.

Что нужно видеть: раскадровку отмененного гола Ибрагимовича и разочарование на лице Златана.

Цифра матча: 1 – очко набрал «Милан» в четырех матчах ЛЧ. «Россонери» стоят на вылет из турнира после первой стадии, шансов на плей-офф маловато.

«Спортинг» – «Бешикташ» – 4:0

Голы : Педру Гонсалвиш 31’ (пен) 38’, Паулинью 41’, Сарабия 56’

Что нужно знать: трансляцию этой игры можно было вырубать после первого тайма. «Орлы» провалили финиш первого тайма и получили три мяча за последние 15 минут. Чтобы турки не поднимали голову, Пабло Сарабия вонзил четвертый на старте второй половины, а на 90-й минуте игрок гостей Жозеф Соуза удалился за две желтые.

«Бешикташ» набрал аж 1,2 xG в Лиссабоне, но остается с нулем очков. Стамбульцы – объективно предпоследняя команда этой ЛЧ: пропустили столько же, сколько «Мальмё», но хотя бы забили два мяча.

Что нужно видеть: бешеный прессинг, которым португальцы задавили соперника перед вторым голом.

Цифра матча: 8 – из 12 голов в Лиге чемпионов «Бешикташ» пропустил за 180 минут игр со «Спортингом». От «Аякса» с «Дортмундом» «орлам» досталось вдвое меньше.

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