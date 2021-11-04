«Спортинг» дважды подряд крупно обыграл «Бешикташ» – 4:1 в Стамбуле и 4:0 в Лиссабоне. Турецкий клуб проиграл все 4 матча на групповом этапе Лиги чемпионов-2021/22 с общим счетом 2:12. Хуже «Бешикташа» в нынешнем турнире выступает только «Мальмё» – соперник «Зенита» по группе уступил во всех играх, пропустил 12 мячей и не забил ни разу.

Впрочем, фанаты «Бешикташа» быстро нашли главного виновника провала клуба в Лиге чемпионов. Им стал российский судья Сергей Карасев, который обслуживал игру со «Спортингом» в Лиссабоне.

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Турецких болельщиков возмутил эпизод с назначенным на 31-й минуте пенальти в ворота Эрсина Дестаноглу. Защитник Рыдван Йылмаз толкнул в спину форварда Педру Гонсалвиша – Сергей Карасев поставил мяч на точку, пострадавший Гонсалвиш сам же реализовал пенальти. Гол в итоге оказался победным.

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ЭТО ПЕНАЛЬТИ? Да, конечно Нет, Карасев ошибся

Также фаны «Бешикташа» были недовольны решением Карасева показать вторую желтую карточку полузащитнику Соузе: на 50-й минуте бразилец получил первое предупреждение, а на 90-й минуте совершил еще один грубый фол и увидел перед собой красную карточку.

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Все негодование работой Сергея Карасева турецкие болельщики выражали в твиттере.

«Карасев, какой же ты умственно отсталый судья», – пользователь @CemilBesiktasli не поскупился на оскорбления.

«У нас не было шансов с таким рефери. Этот сукин сын Карасев показал желтую карточку за безупречный перехват мяча», – написал @Furkankaya23

Карасев не впервые судил «Бешикташ» в Лиге чемпионов. Ранее он обслуживал игру стамбульского клуба против «Наполи» на групповом этапе сезона-2016/17. В том матче российский арбитр назначил 2 пенальти в ворота «Бешикташа», и турецкие фанаты не могли про это не вспомнить.

«Дешевый пенальти. Вспомните матч с судейством Карасева в Неаполе. В том матче он также дал «Наполи» дешевый пенальти» – возмутился @Osmanozdamar15

«Этот сукин сын по имени Карасев также дал два чертовых пенальти в Неаполе на выезде. Я помню это как вчера», – твитнул пользователь с ником @SarpTezonarici

«Карасев очень маленький судья. Он назначил фальшивый пенальти и ведет себя как португалийский фанат», – негодовал

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«Да пошел ты, Карасев. Позор вашему ####### рефери», – эмоционально отреагировал @Akkonakli74.

«Российский судья Карасев отомстил за московский «Локомотив», – пользователь @semiz1969 в шутку вспомнил о матче железнодорожников с «Галатасараем» на групповом этапе Лиге Европы.

А этот твит юзера @yesilcocuk34 , кажется, был вдохновлен самим Леонидом Федуном: «Ждем объяснений по поводу рефери Карасева, он украл нашу возможную победу сегодня вечером. Важно защитить права команды в Лиссабоне. Давайте сниматься с Лиги чемпионов, если надо. Какой позор».

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