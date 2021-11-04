«Спортинг» дважды подряд крупно обыграл «Бешикташ» – 4:1 в Стамбуле и 4:0 в Лиссабоне. Турецкий клуб проиграл все 4 матча на групповом этапе Лиги чемпионов-2021/22 с общим счетом 2:12. Хуже «Бешикташа» в нынешнем турнире выступает только «Мальмё» – соперник «Зенита» по группе уступил во всех играх, пропустил 12 мячей и не забил ни разу.
Впрочем, фанаты «Бешикташа» быстро нашли главного виновника провала клуба в Лиге чемпионов. Им стал российский судья Сергей Карасев, который обслуживал игру со «Спортингом» в Лиссабоне.
Ad
Турецких болельщиков возмутил эпизод с назначенным на 31-й минуте пенальти в ворота Эрсина Дестаноглу. Защитник Рыдван Йылмаз толкнул в спину форварда Педру Гонсалвиша – Сергей Карасев поставил мяч на точку, пострадавший Гонсалвиш сам же реализовал пенальти. Гол в итоге оказался победным.
Чемпионат России
Карасев признался Урганту, что писал в КДК рапорт с матами игроков
ЭТО ПЕНАЛЬТИ?
Также фаны «Бешикташа» были недовольны решением Карасева показать вторую желтую карточку полузащитнику Соузе: на 50-й минуте бразилец получил первое предупреждение, а на 90-й минуте совершил еще один грубый фол и увидел перед собой красную карточку.
ЭТО ФОЛ НА ЖЕЛТУЮ, КОТОРАЯ СТАЛА КРАСНОЙ?
Все негодование работой Сергея Карасева турецкие болельщики выражали в твиттере.
«Карасев, какой же ты умственно отсталый судья», – пользователь @CemilBesiktasli не поскупился на оскорбления.
«У нас не было шансов с таким рефери. Этот сукин сын Карасев показал желтую карточку за безупречный перехват мяча», – написал @Furkankaya23.
Карасев не впервые судил «Бешикташ» в Лиге чемпионов. Ранее он обслуживал игру стамбульского клуба против «Наполи» на групповом этапе сезона-2016/17. В том матче российский арбитр назначил 2 пенальти в ворота «Бешикташа», и турецкие фанаты не могли про это не вспомнить.
«Дешевый пенальти. Вспомните матч с судейством Карасева в Неаполе. В том матче он также дал «Наполи» дешевый пенальти» – возмутился @Osmanozdamar15.
«Этот сукин сын по имени Карасев также дал два чертовых пенальти в Неаполе на выезде. Я помню это как вчера», – твитнул пользователь с ником @SarpTezonarici.
«Сергей Карасев – враг», – написал юзер @hakankrc99.
«Карасев очень маленький судья. Он назначил фальшивый пенальти и ведет себя как португалийский фанат», – негодовал
.
«Карасев, я тебя ненавижу», – заявил @Ramesoon.
«Да пошел ты, Карасев. Позор вашему ####### рефери», – эмоционально отреагировал @Akkonakli74.
«Российский судья Карасев отомстил за московский «Локомотив», – пользователь @semiz1969 в шутку вспомнил о матче железнодорожников с «Галатасараем» на групповом этапе Лиге Европы.
А этот твит юзера @yesilcocuk34, кажется, был вдохновлен самим Леонидом Федуном: «Ждем объяснений по поводу рефери Карасева, он украл нашу возможную победу сегодня вечером. Важно защитить права команды в Лиссабоне. Давайте сниматься с Лиги чемпионов, если надо. Какой позор».
- Судейством возмущались не только фаны «Бешикташа» – сразу в двух в матчах ЛЧ случились дикие удаления. Судьи убили «Атлетико» и «Дортмунд»?
- О том, как прошел второй игровой день четвертого тура Лиги чемпионов, читай здесь. Специально для тебя собрали главные сюжеты среды в одном месте.
- А что теперь с положением команд в группах? Кое-кто уже в плей-офф, а некоторые попрощались с весенней ЛЧ.
Лига наций
Бонуччи извинился за удаление в матче с Испанией
Лига наций
«Судья допустил ошибку». Кьеза раскритиковал работу Карасева
Related Matches
Спортинг Лиссабон
4
0
Бешикташ
Реклама
Ad
Реклама
Ad