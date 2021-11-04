Бывшему президенту ФИФА Зеппу Блаттеру и бывшему президенту УЕФА Мишелю Платини предъявлены обвинения в мошенничестве.

Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) заявила, что в 2011 году Платини получил платеж со счета ФИФА в размере 1,9 миллиона евро. Выплата была произведена с распоряжения Блаттера. По мнению швейцарской прокуратуры, платеж нанес ущерб активам ФИФА и привел к незаконному обогащению Платини. Ожидается, что бывшие функционеры предстанут перед федеральным уголовным судом в Беллинцоне в течение нескольких месяцев.

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Блаттер и Платини утверждают, что платеж был произведен за работу, которую француз выполнял для экс-президента ФИФА в период с 1998 по 2002 год. Однако прокуратура Швейцарии считает, что платеж был произведен без законного основания.

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Йозеф Блаттер и Мишель Платини Фото: Imago

Согласно расследованию OAG, Платини работал консультантом тогдашнего президента ФИФА Блаттера в период с 1998 по 2002 год. Его ежегодная компенсация согласно контракту составляла 285 тысяч евро. Однако спустя восемь лет после прекращения консультативной деятельности Платини потребовал выплату в размере 1,9 миллиона евро.

При участии Блаттера ФИФА произвела платеж Платини в размере указанной суммы в начале 2011 года. Доказательства, собранные швейцарской прокуратурой, подтверждают, что этот платеж Платини был произведен без законного основания, сообщает Sport Resolutions со ссылкой на заявление OAG.

Что говорят Платини и Блаттер?

Экс-президент ФИФА сохраняет спокойствие и с оптимизмом ждет слушания в Федеральном уголовном суде.

«Я надеюсь, что эта история подойдет к концу, а все факты будут рассмотрены должным образом. Что касается выплаты в 1,9 миллиона евро Мишелю Платини со счета ФИФА, я могу лишь повторить свои же слова: платеж было совершен на основании устной договоренности за консультативную деятельность Платини для ФИФА в период с 1998 по 2002 год», – сказал Блаттер.

Также Блаттер добавил, что выплаты были одобрены всеми ответственными органами ФИФА, а француз уплатил налог с полученной суммы по месту жительства в Швейцарии. Платини отказался от подробных комментариев и заявил, что узнал о судебном процессе только из сообщений медиа.

Зепп Блаттер и Мишель Платини Фото: Getty Images

Доминик Неллен, адвокат Мишеля Платини, заявил, что его клиент категорически отвергает ложные обвинения. «В материалах дела есть достаточно свидетельских показаний и документов, которые доказывают невиновность моего клиента. Я на 100% уверен, что мы сможем доказать невиновность моего клиента в суде», – сказал Неллен BBC.

Зепп Блаттер был президентом ФИФА в течение 17 лет. Он ушел в отставку в 2015 году после коррупционного скандала, в результате которого функционеру были предъявлены обвинения в мошенничестве, преступной халатности, незаконном присвоении средств ФИФА и подделке документов. Мишель Платини был втянут в тот же скандал, и ему, как соучастнику предполагаемых преступлений Блаттера, были предъявлены те же обвинения.

Блаттеру и Платини запретили заниматься футбольной деятельностью на 8 лет, но после апелляции бан был сокращен до шести и четырех лет соответственно. Первоначальный запрет Блаттера истек в прошлом месяце, но в марте его осудили и отстранили от футбола снова – на 6 лет и 8 месяцев за финансовые нарушения.

Если прокуратура Швейцарии пытается посадить Платини, то Пауло Дибала косплеит празднования легенды «Юве» и посвящает ему голы в игре с «Зенитом».

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