Россия снова осталась без побед по итогам еврокубкового мидуика и закономерно еще сильнее увязла в таблице коэффициентов УЕФА. «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» на троих набрали два очка, что по нынешним меркам неплохо – такой результат принес в копилку нынешнего сезона 0,400 балла.

Что у конкурентов?

Стивен Джеррард, «Рейнджерс»

Фото: Getty Images

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Россия осталась на 10-й строчке, но не увеличила отрыв от идущей 11-й Украины, так как «Шахтер» и «Динамо» проиграли, а «Заря» победила – получилось столько же очков. Зато Шотландия еще сильнее оторвалась: благодаря победе «Селтика» и ничьей «Рейнджерс» страна заработала 0,600 в таблице.

Все совсем плохо?

Вендел, «Зенит», Уэстон Маккенни, «Ювентус»

Фото: Getty Images

10-е место – еще не худшее, что произойдет с Россией в таблице коэффициентов. Если бы чемпионаты завершились прямо сейчас, следующий Россия начала бы следующий год даже не в топ-15, так как перестанет учитываться сезон-2017/18, где российские клубы выступили достойно в Лиге Европы – ЦСКА вышел в 1/4 финала, «Зенит» и «Локо» – в 1/8, «Спартак» – в 1/16.
Страна2017/182018/192019/202020/212021/22СуммарноКоманды
1Англия20.071 22.64218.57124.3579.28594.9267 (7)
2Испания19.714 19.57118.92819.5007.28584.9987 (7)
3Италия17.333 12.64214.92816.2857.85769.0457 (7)
4Германия9.85715.21418.71415.2147.92866.9277 (7)
5Франция11.50010.58311.6667.9168.75050.4156 (6)
6Португалия9.66610.90010.3009.6006.58347.0494 (6)
7Нидерланды2.9008.6009.4009.20010.40040.5005 (5)
8Австрия9.7506.2005.8006.7006.40034.8504 (5)
9Шотландия4.0006.7509.7508.5003.70032.7002 (5)
10Россия12.6007.5834.6664.3332.90032.0823 (5)
11Украина8.0005.6007.2006.8003.80031.4003 (5)
По результатам только нынешнего сезона российские клубы показывают 29-й результат в таблице (2,900). Россия представлена в еврокубках хуже, чем Азербайджан (3,875), Словакия (3,875), Финляндия (3,250), Болгария (3,125) и Эстония (3,000).
КАКОЕ МЕСТО ЗАЙМЕТ РОССИЯ В ТАБЛИЦЕ КОЭФФИЦЕНТОВ ПО ИТОГАМ СЕЗОНА?
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