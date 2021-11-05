Россия снова осталась без побед по итогам еврокубкового мидуика и закономерно еще сильнее увязла в таблице коэффициентов УЕФА. «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» на троих набрали два очка, что по нынешним меркам неплохо – такой результат принес в копилку нынешнего сезона 0,400 балла.
Что у конкурентов?
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Стивен Джеррард, «Рейнджерс»
Фото: Getty Images
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Россия осталась на 10-й строчке, но не увеличила отрыв от идущей 11-й Украины, так как «Шахтер» и «Динамо» проиграли, а «Заря» победила – получилось столько же очков. Зато Шотландия еще сильнее оторвалась: благодаря победе «Селтика» и ничьей «Рейнджерс» страна заработала 0,600 в таблице.
Все совсем плохо?
Вендел, «Зенит», Уэстон Маккенни, «Ювентус»
Фото: Getty Images
10-е место – еще не худшее, что произойдет с Россией в таблице коэффициентов. Если бы чемпионаты завершились прямо сейчас, следующий Россия начала бы следующий год даже не в топ-15, так как перестанет учитываться сезон-2017/18, где российские клубы выступили достойно в Лиге Европы – ЦСКА вышел в 1/4 финала, «Зенит» и «Локо» – в 1/8, «Спартак» – в 1/16.
|Страна
|2017/18
|2018/19
|2019/20
|2020/21
|2021/22
|Суммарно
|Команды
|1
|Англия
|20.071
|22.642
|18.571
|24.357
|9.285
|94.926
|7 (7)
|2
|Испания
|19.714
|19.571
|18.928
|19.500
|7.285
|84.998
|7 (7)
|3
|Италия
|17.333
|12.642
|14.928
|16.285
|7.857
|69.045
|7 (7)
|4
|Германия
|9.857
|15.214
|18.714
|15.214
|7.928
|66.927
|7 (7)
|5
|Франция
|11.500
|10.583
|11.666
|7.916
|8.750
|50.415
|6 (6)
|6
|Португалия
|9.666
|10.900
|10.300
|9.600
|6.583
|47.049
|4 (6)
|7
|Нидерланды
|2.900
|8.600
|9.400
|9.200
|10.400
|40.500
|5 (5)
|8
|Австрия
|9.750
|6.200
|5.800
|6.700
|6.400
|34.850
|4 (5)
|9
|Шотландия
|4.000
|6.750
|9.750
|8.500
|3.700
|32.700
|2 (5)
|10
|Россия
|12.600
|7.583
|4.666
|4.333
|2.900
|32.082
|3 (5)
|11
|Украина
|8.000
|5.600
|7.200
|6.800
|3.800
|31.400
|3 (5)
По результатам только нынешнего сезона российские клубы показывают 29-й результат в таблице (2,900). Россия представлена в еврокубках хуже, чем Азербайджан (3,875), Словакия (3,875), Финляндия (3,250), Болгария (3,125) и Эстония (3,000).
- Что там в таблицах Лиги Европы? У «Спартака» и «Локо» дела плохи, но шансы выйти из группы еще есть.
- А вот кто из россиян хорош в еврокубках, так это Никита Хайкин – его уже хотят два клуба АПЛ.
КАКОЕ МЕСТО ЗАЙМЕТ РОССИЯ В ТАБЛИЦЕ КОЭФФИЦЕНТОВ ПО ИТОГАМ СЕЗОНА?
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