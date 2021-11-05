Россия снова осталась без побед по итогам еврокубкового мидуика и закономерно еще сильнее увязла в таблице коэффициентов УЕФА. «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» на троих набрали два очка, что по нынешним меркам неплохо – такой результат принес в копилку нынешнего сезона 0,400 балла.

Что у конкурентов?

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Стивен Джеррард, «Рейнджерс» Фото: Getty Images

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Россия осталась на 10-й строчке, но не увеличила отрыв от идущей 11-й Украины, так как «Шахтер» и «Динамо» проиграли, а «Заря» победила – получилось столько же очков. Зато Шотландия еще сильнее оторвалась: благодаря победе «Селтика» и ничьей «Рейнджерс» страна заработала 0,600 в таблице.

Все совсем плохо?

Вендел, «Зенит», Уэстон Маккенни, «Ювентус» Фото: Getty Images

10-е место – еще не худшее, что произойдет с Россией в таблице коэффициентов. Если бы чемпионаты завершились прямо сейчас, следующий Россия начала бы следующий год даже не в топ-15, так как перестанет учитываться сезон-2017/18, где российские клубы выступили достойно в Лиге Европы – ЦСКА вышел в 1/4 финала, «Зенит» и «Локо» – в 1/8, «Спартак» – в 1/16.

Страна 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Суммарно Команды 1 Англия 20.071 22.642 18.571 24.357 9.285 94.926 7 (7) 2 Испания 19.714 19.571 18.928 19.500 7.285 84.998 7 (7) 3 Италия 17.333 12.642 14.928 16.285 7.857 69.045 7 (7) 4 Германия 9.857 15.214 18.714 15.214 7.928 66.927 7 (7) 5 Франция 11.500 10.583 11.666 7.916 8.750 50.415 6 (6) 6 Португалия 9.666 10.900 10.300 9.600 6.583 47.049 4 (6) 7 Нидерланды 2.900 8.600 9.400 9.200 10.400 40.500 5 (5) 8 Австрия 9.750 6.200 5.800 6.700 6.400 34.850 4 (5) 9 Шотландия 4.000 6.750 9.750 8.500 3.700 32.700 2 (5) 10 Россия 12.600 7.583 4.666 4.333 2.900 32.082 3 (5) 11 Украина 8.000 5.600 7.200 6.800 3.800 31.400 3 (5)

По результатам только нынешнего сезона российские клубы показывают 29-й результат в таблице (2,900). Россия представлена в еврокубках хуже, чем Азербайджан (3,875), Словакия (3,875), Финляндия (3,250), Болгария (3,125) и Эстония (3,000).

Что там в таблицах Лиги Европы? У «Спартака» и «Локо» дела плохи, но шансы выйти из группы еще есть.

А вот кто из россиян хорош в еврокубках, так это Никита Хайкин – его уже хотят два клуба АПЛ.

КАКОЕ МЕСТО ЗАЙМЕТ РОССИЯ В ТАБЛИЦЕ КОЭФФИЦЕНТОВ ПО ИТОГАМ СЕЗОНА? Сейчас точно попрет! Взлетим на восьмое Сохранить бы 10-е Останемся в топ-15 Справедливое – в третьей десятке

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