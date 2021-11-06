Главный редактор France Football Паскаль Ферре дал интервью польскому сайту Sportowe Fakty. Журналист рассказал о главных фаворитах на «Золотой мяч», объяснил, почему журнал не планирует компенсацию Левандовскому за пропущенный 2020-й и признался, что победитель заранее узнает, что взял трофей.

– Вы в предвкушении от предстощего события? Или чувствуете давление и нервозность?

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– Расслабление, отдых и чувство удовлетворения – только после окончания торжества. Сейчас много работы. До недавнего времени у нас тоже было много вопросов, связанных с подготовкой вечера и подсчетом голосов. Я рад, что о награде так много говорят, мне нравится о ней рассказывать, потому что мы все хотим, чтобы люди знали о «Золотом мяче». Но именно в эти дни я узнаю, сколько у меня «друзей». Многие звонят мне якобы совсем по другому поводу, но через три минуты меняют тему и и пытаются узнать, кто выиграл «ЗМ». Звонят агенты игроков, представители разных клубов. Всем хочется выяснить, кто окажется победителем.

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– Сколько людей уже знают, кто победил?

– Очень мало. Три или четыре.

– А вы уже знаете?

– Ну, конечно. Естественно!

«Золотой мяч» Фото: Getty Images

– Это главная футбольная новость в мире. Вам делали коррупционные предложения в прошлом или сейчас? Утечка в обмен на...

– Я упомянул телефонные звонки от многих людей минуту назад. Но это всего лишь простой опрос. Нет, никто никогда не пытался меня подкупить, никто не предлагал миллион долларов в надежде продать новости.

– А как насчет членов семьи? У вас нет соблазна рассказать об этом, например, жене?

– Если я обсуждаю эту тему, то веду себя осторожно. У меня трое детей, и, конечно же, они спрашивают, кто победил. Но я не раскрываю этот секрет ни жене, ни детям.

– Однако уже появляются первые утечки. Как вы к ним относитесь?

– Это вроде как часть игры вокруг голосования, я понимаю, что такое происходит. Меня это не беспокоит, потому что я знаю – эти сливы ненастоящие. Пожалуйста, поверьте мне. Все списки с результатами, которые распространяются в интернете, – фальшивые. На данном этапе такого списка просто не существует, поэтому нет необходимости его фотографировать или сканировать! Все данные находятся на компьютере и не распечатываются.

– Согласны ли вы, что борьба за победу в этом году была очень ожесточенной?

– Я не могу так сказать. Факт в том, что в этом году не было одного героя, кого-то, кто значительно лучше других. Однако много игроков очень высокого уровня. Среди них, конечно же, Роберт Левандовский, а также Месси, Бензема, Джорджиньо... Есть много кандидатов.

Джорджиньо Фото: Getty Images

– Если бы вы не отменили голосование год назад, возможно, Левандовский выиграл бы. Рассматривали какую-либо форму компенсации в этом году? Потому что ходили разные слухи: что сразу будет голосование на 2020-й и 2021 год и два «Золотых мяча», а также что избиратели должны учитывать не год, а последние два года.

– Ничего подобного не было и не будет. Известные всем нам исключительные обстоятельства вынудили отменить голосование, и это не изменить. Мы не повернем время вспять. От нас также не поступало абсолютно никаких предложений о том, что избиратели должны учитывать последние два года. Точно нет! Это премия лучшему игроку 2021 года. Но я не имею влияния на избирателей. И я не исключаю, что некоторые из них действительно учитывали последние два года. С другой стороны, дискуссии о том, правильно ли мы отменили голосование или нет, я рассматриваю как свидетельство того, насколько глубоко «Золотой мяч» укоренился в футбольной реальности. Ее отменили один раз и сразу сильно всех расстроили. Доказательство того, насколько это важно для мира футбола. Однако подведем итоги: нет стопроцентной уверенности в том, что Левандовский выиграл бы год назад. Да, он был главным фаворитом, но мы никогда больше не узнаем, каким был бы окончательный список.

– Победителя в этом году объявят 29 ноября, но сам футболист узнает раньше, не так ли? Потому что с ним обязательно должно быть интервью, специальная фотосессия с призом.

– Да, победитель узнает заранее.

– Как долго до официальных результатов?

– Думаю, около двух недель.

– Итак, раз уж торжество состоится 29 ноября, победитель узнает в середине этого месяца?

– Может быть, позже. Думаю, где-то 20 ноября. Но это все равно будет очень маленькая группа. Даже клуб победителя не будет знать наверняка, что его игрок взял премию.

Роберт Левандовский, «Бавария» Фото: Getty Images

– Мы говорили о фаворитах. Как вы оцениваете 2021 год Роберта Левандовского?

– Он сохранил отличную форму, которую показал в 2020 году. Левандовский установил очень высокую планку, но ему все же удалось ее перепрыгнуть. 2021-й в его исполнении просто фантастический. Однако разницу можно увидеть в трофеях с командой. «Бавария» довольно быстро выбыла из Лиги чемпионов, что, вероятно, во многом было связано с отсутствием Роберта в решающей схватке с «ПСЖ». Польша также выбыла на Евро на групповом этапе.

– Как дела у Лео Месси в 2021-м?

– Статистически это тоже очень хорошо. Что у него общего с Левандовским, так это быстрый вылет Месси с «Барсой» из Лиги чемпионов. Аргентинец выиграл Кубок Америки, первый крупный трофей со сборной. Однако это еще не все. Лео 34 года, и он все еще в отличной форме.

– Роберту Левандовскому 33 года, и он все еще в фантастической форме.

– Точно! В последние годы Левандовский обошел Криштиану Роналду и Лео Месси с точки зрения стабильности на высшем мировом уровне.

– Это еще одна проблема, которая меня беспокоит. На ваш взгляд, это скорее награда за индивидуальные достижения, трофеи с командой или, может быть, смесь того и другого?

– «Золотой мяч» не является наградой для игрока, забившего больше всего мячей, потому что для за это вручают другой трофей. Однако «ЗМ» не обязательно награждают участника, выигравшего с командой больше всего кубков. Я думаю, что самая близкая правда состоит в том, что это сочетание одного и другого.

Оригинал интервью: Sportowe Fakty.

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