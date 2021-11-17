Портал Goal.com представил рейтинг лучших футболистов 2021 года.
Обладатель награды определялся в результате опроса болельщиков – им было предложено выбрать лучших в очных дуэлях игроков. Всего в голосовании приняло участие 14 миллионов пользователей.
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1 место – Лионель Месси, «ПСЖ»
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Лионель Месси, «ПСЖ»
Фото: Getty Images
34-летний аргентинец – футболист года по версии Goal.com. Долгое время в соперничестве с Месси лидировал Роналду, но в итоге Лео с небольшим преимуществом опередил Криша – он набрал 50,1% голосов. Также аргентинец выиграл в паре Месси – Левандовский: он получил 53,3% голосов против 46,7% у поляка. Это позволило Лео возглавить рейтинг.
«Новичок «ПСЖ» выиграл рекордную восьмую награду лучшего бомбардира Ла Лиги в «Барселоне». А затем забрал «Золотой мяч» и «Золотую бутсу» на Кубке Америки, где Аргентина выиграла первый крупный международный турнир с 1993 года», – так Goal.com представил победителя рейтинга.
СОГЛАСНЫ, ЧТО МЕССИ – ЛУЧШИЙ В 2021-М
2 место – Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед»
Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед»
Фото: Getty Images
«МЮ» воспользовался шансом вернуть португальскую суперзвезду на «Олд Траффорд». До этого форвард выступал за «Ювентус» и стал лучшим бомбардиром Серии А с 29 голами. На Евро-2020 Роналду забил 5 мячей.
3 место – Роберт Левандовский, «Бавария»
Роберт Левандовский, «Бавария»
Фото: Getty Images
33-летний поляк забил 48 мячей в 40 матчах во всех турнирах сезона-2020/21, а также побил вечный рекорд Герда Мюллера по голам в Бундеслиге за сезон.
4 место – Мохамед Салах, «Ливерпуль»
Мохамед Салах, «Ливерпуль»
Фото: Getty Images
Первый игрок «Ливерпуля», забивший 20 или более мячей в трех разных сезонах Премьер-лиги. Египетский форвард едва ли не в одиночку затащил измученную травмами команду в зону Лиги чемпионов.
5 место – Килиан Мбаппе, «ПСЖ»
Килиан Мбаппе, «ПСЖ»
Фото: Getty Images
Форвард стал лучшим бомбардиром Лиги 1 с 27 голами и сыграл важнейшую роль в победах над «Барселоной» и «Баварией» в плей-офф Лиги чемпионов.
6 место – Эрлинг Холанн, «Боруссия Дортмунд»
Эрлинг Холанн, «Боруссия»
Фото: Getty Images
Норвежец забил 41 мяч в 41 игре во всех турнирах в своем первом полном сезоне в «Боруссии Дортмунд», стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с десятью голами и завоевал с клубом Кубок Германии.
7 место – Карим Бензема, «Реал»
Карим Бензема, «Реал Мадрид»
Фото: Getty Images
Одна из немногих историй успеха в кампании сборной Франции на Евро-2020: форвард забил в общей сложности 4 гола и полностью оправдал неожиданный вызов в расположение национальной команды. Это произошло после еще одного звездного сезона в «Реале»: 30 мячей.
8 место – Н'Голо Канте, «Челси»
Н'Голо Канте – лучший игрок финала ЛЧ-2020/21 против «Сити»
Фото: Getty Images
Французская динамо-машина стала движущей силой неожиданной победы «Челси» в Лиге чемпионов – именно Канте стал лучшим игроком финального матча с «Манчестер Сити».
9 место – Кевин де Брёйне, «Манчестер Сити»
Кевин де Брёйне, «Манчестер Сити»
Фото: Getty Images
Бельгиец был назван игроком года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) после того, как в прошлом сезоне вдохновил «Манчестер Сити» на победу в АПЛ, а также помог команде Пепа Гвардиолы выйти в финал Лиги чемпионов.
10 место – Неймар, «ПСЖ»
Неймар
Фото: Getty Images
Нападающий пережил сезон сильных травм на клубном уровне, но все же забил 17 мячей во всех соревнованиях за «Пари Сен-Жермен», а также помог Бразилии вышла в финал Кубка Америки.
А ЕСЛИ НЕ МЕССИ, ТО КТО?
Российские футболисты в список 50 лучших игроков года по версии Goal.com не попали.
А КТО ИЗ ФУТБОЛИСТОВ РОССИИ БЫЛ ЛУЧШИМ В 2021-М?
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Источник: Goal.com
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