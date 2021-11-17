Портал Goal.com представил рейтинг лучших футболистов 2021 года.

Обладатель награды определялся в результате опроса болельщиков – им было предложено выбрать лучших в очных дуэлях игроков. Всего в голосовании приняло участие 14 миллионов пользователей.

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1 место – Лионель Месси, «ПСЖ»

ЧМ. Квалификация. Европа Слезы и духоподъемный пост в инсте. Эмоции Криша после Сербии 15/11/2021 В 12:00

Лионель Месси, «ПСЖ» Фото: Getty Images

34-летний аргентинец – футболист года по версии Goal.com. Долгое время в соперничестве с Месси лидировал Роналду, но в итоге Лео с небольшим преимуществом опередил Криша – он набрал 50,1% голосов. Также аргентинец выиграл в паре Месси – Левандовский: он получил 53,3% голосов против 46,7% у поляка. Это позволило Лео возглавить рейтинг.

«Новичок «ПСЖ» выиграл рекордную восьмую награду лучшего бомбардира Ла Лиги в «Барселоне». А затем забрал «Золотой мяч» и «Золотую бутсу» на Кубке Америки, где Аргентина выиграла первый крупный международный турнир с 1993 года», – так Goal.com представил победителя рейтинга.

СОГЛАСНЫ, ЧТО МЕССИ – ЛУЧШИЙ В 2021-М Да Нет

2 место – Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

«МЮ» воспользовался шансом вернуть португальскую суперзвезду на «Олд Траффорд». До этого форвард выступал за «Ювентус» и стал лучшим бомбардиром Серии А с 29 голами. На Евро-2020 Роналду забил 5 мячей.

3 место – Роберт Левандовский, «Бавария»

Роберт Левандовский, «Бавария» Фото: Getty Images

33-летний поляк забил 48 мячей в 40 матчах во всех турнирах сезона-2020/21, а также побил вечный рекорд Герда Мюллера по голам в Бундеслиге за сезон.

4 место – Мохамед Салах, «Ливерпуль»

Мохамед Салах, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Первый игрок «Ливерпуля», забивший 20 или более мячей в трех разных сезонах Премьер-лиги. Египетский форвард едва ли не в одиночку затащил измученную травмами команду в зону Лиги чемпионов.

5 место – Килиан Мбаппе, «ПСЖ»

Килиан Мбаппе, «ПСЖ» Фото: Getty Images

Форвард стал лучшим бомбардиром Лиги 1 с 27 голами и сыграл важнейшую роль в победах над «Барселоной» и «Баварией» в плей-офф Лиги чемпионов.

6 место – Эрлинг Холанн, «Боруссия Дортмунд»

Эрлинг Холанн, «Боруссия» Фото: Getty Images

Норвежец забил 41 мяч в 41 игре во всех турнирах в своем первом полном сезоне в «Боруссии Дортмунд», стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с десятью голами и завоевал с клубом Кубок Германии.

7 место – Карим Бензема, «Реал»

Карим Бензема, «Реал Мадрид» Фото: Getty Images

Одна из немногих историй успеха в кампании сборной Франции на Евро-2020: форвард забил в общей сложности 4 гола и полностью оправдал неожиданный вызов в расположение национальной команды. Это произошло после еще одного звездного сезона в «Реале»: 30 мячей.

8 место – Н'Голо Канте, «Челси»

Н'Голо Канте – лучший игрок финала ЛЧ-2020/21 против «Сити» Фото: Getty Images

Французская динамо-машина стала движущей силой неожиданной победы «Челси» в Лиге чемпионов – именно Канте стал лучшим игроком финального матча с «Манчестер Сити».

9 место – Кевин де Брёйне, «Манчестер Сити»

Кевин де Брёйне, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Бельгиец был назван игроком года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) после того, как в прошлом сезоне вдохновил «Манчестер Сити» на победу в АПЛ, а также помог команде Пепа Гвардиолы выйти в финал Лиги чемпионов.

10 место – Неймар, «ПСЖ»

Неймар Фото: Getty Images

Нападающий пережил сезон сильных травм на клубном уровне, но все же забил 17 мячей во всех соревнованиях за «Пари Сен-Жермен», а также помог Бразилии вышла в финал Кубка Америки.

А ЕСЛИ НЕ МЕССИ, ТО КТО? Криштиану Роналду Роберт Левандовский Мохамед Салах Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн Карим Бензема Н'Голо Канте Кевин де Брёйне Неймар

Российские футболисты в список 50 лучших игроков года по версии Goal.com не попали.

А КТО ИЗ ФУТБОЛИСТОВ РОССИИ БЫЛ ЛУЧШИМ В 2021-М? Матвей Сафонов Артем Дзюба Александр Головин Федор Смолов Арсен Захарян Антон Заболотный Марио Фернандес Александр Соболев Гамид Агаларов Кто-то другой

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