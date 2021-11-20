Европейский футбол снова могут закрыть для болельщиков. Пока из топ-5 лиг без зрителей играют только в Италии, и это оправдано цифрами заболевших. С 17 по 19 ноября на Апеннинах число ковид-инфицированных перевалило за 10 тысяч человек в сутки, и это явно не та динамика, при которой нужно пускать на трибуны фанатов.

В остальных странах атмосфера вернулась к уровню осени 2019 года. На дерби «МЮ» и «Ман Сити» на «Олд Траффорд» пришли 73 тысячи человек, победу «Баварии» над «Фрайбургом» увидели 75 тысяч, в Испании и Франции тоже полные стадионы (в зависимости от сговорчивости региональных властей).

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Но все движется к более жесткому режиму и третьей волне вируса. Daily Mail и Саймон Стоун из BBC уже написали, что матч Лиги Европы между венским «Рапидом» и «Вест Хэмом» пройдет при запертых дверях. Власти Австрии объявили локдаун, начинающийся с понедельника, 22 ноября. Поэтому жесткие меры затронут и футбол, который намечен в местной столице на 25-е число.

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«Вест Хэм», фанаты у London Stadium Фото: Getty Images

Темпы заболеваемости в Австрии растут – больше 15 тысяч новых заболевших в день по состоянию на пятницу, 19 ноября. И это в стране с 9-миллионным населением – сравните с 10 тысячами положительных ковид-тестов в 60-миллионной Италии. Правда, болельщиков «Вест Хэма» все равно бы не было в Вене – УЕФА забанил выездной сектор «молотков» из-за беспорядков в матче с «Генком». Получается, дисквалификация пройдет впустую, раз трибуны останутся пустыми для обеих команд – «Вест Хэм» переиграл и уничтожил Европу.

Точно без зрителей состоятся матчи в Голландии – 13 ноября власти на три недели посадили население по домам из-за новой вспышки пандемии. Например, сборная обеспечила выход на ЧМ-2022 в матче с Норвегией при пустых трибунах. И это при относительно высоких темпах вакцинации – почти 85% в Нидерландах, 62% в Австрии (при среднеевропейском уровне в 66% и теоретическом возникновении коллективного иммунитета в 70%).

Пустые трибуны без фанатов на матче Нидерланды (Голландия) – Норвегия Фото: Getty Images

В Algemeen Dagblad уверяли, что клубы Эредивизи выступали за приостановку чемпионата – так они бы не несли убытки из-за отсутствия болельщиков и не потеряли бы в деньгах. Взамен «Аякс», ПСВ, «Фейенорд» и другие команды предлагали пожертвовать зимней паузой. Но в KNVB утвердили продолжение турнира, потому что подумали о развлечении зрителей – без футбола людям на карантине было бы скучно и нечем заняться.

В европейских медиа уже распространилась непроверенная информация о том, что матч шестого тура Лиги чемпионов «Баварии» и «Барселоны» пройдет без зрителей. В основном, данные идут из Каталонии – например, сайта FC Barcelona Noticias или твиттера журналиста Diario Sport Жозепа Капдевильи. Официальных подтверждений закрытия трибун нет.

Возможно, дело в панических настроениях Баварии (не клуба, а немецкого региона). За пару часов до игры мюнхенского суперклуба с «Аугсбургом» власти федеральной земли объявили об отмене традиционных рождественских ярмарок и введении локдауна в округах, где заболеваемость в течение семи дней превышает 1000 на 100 тысяч человек.

Фанаты мюнхенской «Баварии» на «Альянц Арене» Фото: Getty Images

«Ситуация очень, очень серьезная и сложная. У нас четкая цель – борьба с короной, защита людей и надежная работа системы здравоохранения», – заявил премьер-министр Баварии Маркус Зодер. Он отдельно подчеркнул, что в округах не будут работать бары, клубы, рестораны, а также не будут проводить культурные и спортивные мероприятия.

Вполне возможно, что под удар попадет и матч «Баварии» с «Барселоной», а ближайший уикенд станет последним на долгие месяцы, где в трансляцию попадет шум заполненных стадионов.

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