23 ноября в Лондоне состоится матч, который может окончательно отцепить «Зенит» от борьбы за плей-офф Лиги чемпионов. Правда, «Челси» и «Ювентус» вряд ли будут мыслить такими категориями: домашняя победа вернет «синим» шансы на выход в 1/8 финала с первого места. Туринцы же наверняка мечтают пройти групповой этап без поражений и сохранить лидерство в квартете Н.

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Кто посмотрит матч по ТВ

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Томас Тухель почти на месяц остался без основных нападающих – один за другим травмировались Ромелу Лукаку и Тимо Вернер. Немец вернулся в заявку в матче против «Лестера», провел на скамейке запасных весь матч и почти наверняка сыграет с «Ювентусом». С бельгийским форвардом сложнее: Лукаку только приступил к тренировкам после повреждения голеностопа, и тренерский штаб не настроен форсировать его возвращение на поле ради матча с «Юве».

Также «синим» придется обойтись без Матео Ковачича, который получил травму подколенного сухожилия на тренировке в конце прошлого месяца. В то же время в строй вернулся Маркос Алонсо – испанец наверняка займет место Бена Чилуэлла на левом фланге. Мэйсон Маунт пропустил ноябрьские матчи сборной Англии из-за перенесенной стоматологической операции, но сыграл с «Лестером» на выходных – его участию в матче с «Юве» ничего не угрожает.

Мэйсон Маунт празднует хет-трик против «Норвича» Фото: Getty Images

«Ювентус» ожидает возвращения Пауло Дибалы к тренировкам с общей группой – это произойдет непосредственно перед поездкой в Лондон. Аргентинский нападающий надеется выйти на поле, но решение по его участию в матче будет принято в последний момент. При этом с «Челси» точно не сыграет Аарон Рэмси, состояние Джорджо Кьеллини снова вызывает сомнения из-за проблем с ахиллом.

Макс Аллегри также обеспокоен ситуацией с Федерико Бернардески, который получил травму в расположении сборной Италии. Зато снова доступен Мойзе Кин – он может стать дополнительной опцией в атаке, если Дибала все же пропустит встречу.

Форма

Неудача в Турине запустила мощную беспроигрышную серию «Челси» – 9 матчей без поражений во всех турнирах. За это время лондонцы сыграли вничью лишь дважды – в Кубке Лиги с «Саутгемптоном» и в АПЛ с «Бёрнли». Оба матча проходили на «Стэмфорд Бридж» и закончились со счетом 1:1. Но на этот раз ничья команду Томаса Тухеля вряд ли устроит: да, этот результат гарантирует выход в плей-офф, но действующие чемпионы турнира наверняка не теряют надежд прорваться в 1/8 финала с первого места.

«Ювентус» потряхивает чуть сильнее: в конце октября клуб выдал трехматчевую серию без побед. Но выигрыш у «Зенита» вернул туринцев к жизни – за ним последовали победы над «Фиорентиной» дома и над «Лацио» в гостях. И если в Серии А самый титулованный клуб Италии скромно плетется в шестым, то в Лиге чемпионов у команды Макса Аллегри все в порядке: 4 победы из четырех с общим счетом 7:2 и безоговорочное лидерство в группе Н. Правда, после матча на «Стэмфорд Бридж» все может измениться.

Вендел, «Зенит», Уэстон Маккенни, «Ювентус» Фото: Getty Images

Лицом к лицу

Очный матч команд в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов-2021/22 в Турине закончился победой «Ювентуса» со счетом 1:0. Единственный гол с передачи Федерико Бернардески оформил Федерико Кьеза.

Матч на «Стэмфорд Бридж» станет шестым в истории между «Челси» и «Юве». Все встречи проходили в Лиге чемпионов.

В сезоне-2012/13 «бьянконери» дома победили 3:0, а на выезде добыли ничью – 2:2. В розыгрыше-2008/09 «Челси» оказался сильнее дома 1:0, а на выезде вымучил счет 2:2 и прошел в 1/4.

«Ювентус» провел 49 матчей против английских команд: выиграл 21 и уступил 16 раз.

«Челси» провел с итальянцами 21 встречу и победил в шести при девяти поражениях.

В составе «Юве» есть бывшие игроки «Челси»: Альваро Мората и Хуан Куадрадо. На счету испанца 16 голов в 47 матчах в АПЛ, у колумбийца – 13 матчей.

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Очевидным фаворитом матча на «Стэмфорд Бридж» видится «Челси»: в этом сезоне лондонцы проиграли дома лишь «Манчестер Сити». Это случилось в конце сентября, после чего команда Тухеля набрала мощнейший ход, и даже отсутствие центрфорвардов не мешает ей отгружать соперникам по 3-4 мяча.

Правда, «Ювентус» не уходит с поля без забитых мячей с конца августа и сделает все, чтобы забить на «Стэмфорде». Поэтому ставка «Обе забьют» за 2,05 кажется перспективным вариантом.

Где смотреть

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1», начало трансляции в 22:00 (мск). Если нет желания включать телевизор – следи за игрой в текстовом лайве Eurosport.ru

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