Итальянское издание Tuttosport определилось с победителями в различных футбольных номинациях. Роберт Левандовский стал лучшим футболистом, Лионель Месси лишь замкнул тройку, уступив итальянцу Джорджиньо. Кроме того, журнал назвал лучшего футбольного менеджера планеты. Им стала Марина Грановская, журнал отметил прогресс «Челси» под руководством россиянки.

Футболист года

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Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовский признан лучшим футболистом 2021 года по версии итальянского издания Tuttosport. 33-летний игрок получил приз второй год подряд. По итогам прошлого сезона поляк выиграл «Золотую бутсу», став лучшим бомбардиром в европейских национальных чемпионатах. Он забил 41 мяч в 29 матчах Бундеслиги.

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Второе место в голосовании занял полузащитник «Челси» и сборной Италии Джорджиньо: в 2021 году он выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Европы. А на третьем месте расположился нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси: параллельно с Евро в Бразилии шел Кубок Америки, где Месси завоевал и первый взрослый титул со сборной, и приз лучшему бомбардиру (4 гола), и звание главного ассистента (5 пасов).

В голосовании принимали участие бывшие футболисты, среди которых Павел Недвед, Андрей Шевченко, Лотар Маттеус, Христо Стоичков, Самюэль Это’О, Алессандро Костакурта, Руй Кошта и другие.

Джорджиньо и Роберт Левандовский Фото: Getty Images

Лучшая футболистка

Полузащитник «Барселоны» и сборной Голландии Лике Мартенс названа лучшей футболисткой 2021 года. Второе место заняла еще одна представительница «сине-гранатовой» машины, выигравшей в прошлом сезоне Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Дженнифер Эрмосо стала второй, а третью строчку заняла Пернилла Хардер, выступающая за датский «Челси».

Лике Мартенс Фото: Getty Images

Лучший футбольный менеджер

Грановская родилась в России и имеет российское и канадское гражданство. В 1997-м году она закончила Московский государственный университет с отличием и в тот же год начала свою карьеру в «Сибнефти», нефтяной компании, которой ранее владел Роман Абрамович.

На протяжении многих лет Грановская тесно сотрудничала с Абрамовичем в качестве старшего советника, управляя различными его активами.

Вскоре после приобретения Абрамовичем «Челси» в 2003 году она перебралась из Москвы в Лондон и с 2010 года выступала в качестве представителя владельца в клубе и поддерживала совет директоров. В июне 2013 года Грановская присоединилась к правлению открытой публичной компании с ограниченной ответственностью ФК «Челси» и правлению клуба.

Чех и Грановская Фото: Getty Images

«Челси» в сезоне-2020/21 стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити» (1:0). Триумфу предшествовала мощная и качественная трансферная кампания. В материале, посвященном награде Грановской, говорится, что она стала «архитектором «Челси». Кроме того, россиянку называют «королевой английского футбола».

Также Tuttosport определил победителей в других номинациях. Лучшим президентом клуба стал Оливье Летанг из «Лилля», лучшим агентом признали итальянца Федерико Пасторелло (помог Ромелу Лукаку перейти из «Интера» в «Челси», ведет дела Артура и Федерико Бернардески), а приз за великую карьеру получил Карл-Хайнц Румменигге.

А вот по мнению Goal лучшим был Лионель Месси. Он всего на 0,2 обошел Криштиану.

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