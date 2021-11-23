Привет. Eurosport.ru следит за всеми матчами Лиги чемпионов 23 ноября. Пятый тур, первая сессия, все топовые вывески. Киевское «Динамо» на НСК «Олимпийский» принимает мюнхенскую «Баварию», «Вильярреал» сыграет с «Манчестер Юнайтед» и Криштиану Роналду, «Зенит» отправился в Швецию к «Мальмё».
21:05. А «Бавария» уже открыла счет в заснеженной Украине. Посмотрите, какой голешник завалил Роберт Левандовского – ножницами через себя!
Ad
Лига чемпионов УЕФА
Грановскую признали менеджером года и «королевой АПЛ»
20:37. Посмотрите, какой снег валит в Киеве. А на это поле скоро выходить Роберту Левандовскому, «Динамо» и «Баварии».
Помните Даниэля Аггера? Датский защитник играл за «Ливерпуль», а теперь бьет другим татуировки и чистит канализации.
А Диего Марадону, похоже, похоронили без сердца. Аргентинский врач и журналист раскрыл тайну легенды мирового футбола.
Лига чемпионов УЕФА
«Челси» и «Юве» отцепляют «Зенит» от плей-офф. Превью матча ЛЧ
Лига чемпионов УЕФА
В футболе снова закрывают трибуны. Под ударом «Бавария» и «Барса»
Реклама
Ad
Реклама
Ad