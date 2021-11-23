Привет. Eurosport.ru следит за всеми матчами Лиги чемпионов 23 ноября. Пятый тур, первая сессия, все топовые вывески. Киевское «Динамо» на НСК «Олимпийский» принимает мюнхенскую «Баварию», «Вильярреал» сыграет с «Манчестер Юнайтед» и Криштиану Роналду, «Зенит» отправился в Швецию к «Мальмё».

21:05. А «Бавария» уже открыла счет в заснеженной Украине. Посмотрите, какой голешник завалил Роберт Левандовского – ножницами через себя!

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Лига чемпионов УЕФА Грановскую признали менеджером года и «королевой АПЛ» ВЧЕРА В 17:22

20:37. Посмотрите, какой снег валит в Киеве. А на это поле скоро выходить Роберту Левандовскому, «Динамо» и «Баварии».

А Диего Марадону, похоже, похоронили без сердца . Аргентинский врач и журналист раскрыл тайну легенды мирового футбола.

Лига чемпионов УЕФА «Челси» и «Юве» отцепляют «Зенит» от плей-офф. Превью матча ЛЧ ВЧЕРА В 12:19