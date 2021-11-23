Все таблицы группового этапа
Группа А
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|Команда
|Матчи
|Очки
|Забито
|Пропущено
|«Манчестер Сити»
|4
|9
|15
|7
|«ПСЖ»
|4
|8
|8
|5
|«Брюгге»
|4
|4
|5
|11
|«Лейпциг»
|4
|1
|8
|13
Лига чемпионов УЕФА
«Зенит» сыграл вничью с «Мальмё» и вышел в плей-офф ЛЕ
Группа B
|Команда
|Матчи
|Очки
|Забито
|Пропущено
|«Ливерпуль»
|4
|12
|13
|5
|«Порту»
|4
|5
|3
|6
|«Атлетико»
|4
|4
|4
|6
|«Милан»
|4
|1
|4
|7
Группа C
|Команда
|Матчи
|Очки
|Забито
|Пропущено
|«Аякс»
|4
|12
|14
|2
|«Боруссия» Д
|4
|6
|4
|8
|«Спортинг»
|4
|6
|9
|7
|«Бешикташ»
|4
|0
|2
|12
Группа D
|Команда
|Матчи
|Очки
|Забито
|Пропущено
|«Реал» (Мадрид)
|4
|9
|9
|3
|«Интер»
|4
|7
|6
|3
|«Шериф»
|4
|6
|6
|7
|«Шахтер»
|4
|1
|1
|9
Группа E
|Команда
|Матчи
|Очки
|Забито
|Пропущено
|«Бавария»
|5
|15
|19
|3
|«Барселона»
|5
|7
|2
|6
|«Бенфика»
|5
|5
|5
|9
|«Динамо» Киев
|5
|1
|1
|9
Группа F
|Команда
|Матчи
|Очки
|Забито
|Пропущено
|«Ман Юнайтед»
|5
|10
|10
|7
|«Вильярреал»
|5
|7
|9
|7
|«Аталанта»
|5
|6
|10
|10
|«Янг Бойз»
|5
|4
|6
|11
Группа G
|Команда
|Матчи
|Очки
|Забито
|Пропущено
|«Лилль»
|5
|8
|4
|3
|«Зальцбург»
|5
|7
|7
|6
|«Севилья»
|5
|6
|5
|4
|«Вольфсбург»
|5
|5
|4
|7
Группа H
|Команда
|Матчи
|Очки
|Забито
|Пропущено
|«Челси»
|5
|12
|10
|1
|«Ювентус»
|5
|12
|9
|6
|«Зенит»
|5
|4
|7
|7
|«Мальме»
|5
|1
|1
|13
Главные бомбардиры Лиги чемпионов
1. Роберт Левандовский («Бавария») – 9 голов;
2. Себастьян Алле («Аякс») – 7;
3. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») – 6;
4. Мохамед Салах («Ливерпуль») и Кристофер Нкунку («Лейпциг») – по 5;
6. Рияд Марез («Манчестер Сити»), Карим Бензема («Реал») и Лерой Сане («Бавария») – по 4;
«Манчестер Юнайтед» ищет тренера после увольнения Сульшера – «дьяволов» возглавит Маурисио Почеттино? Его не отпускают из «ПСЖ».
Помните Даниэля Аггера из «Ливерпуля»? Бывший защитник сборной Дании теперь прочищает канализации и бьет татуировки.
Обязательно зайдите на страницу Лиги чемпионов: там топовые новости и главные тексты.
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