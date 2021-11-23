Все таблицы группового этапа

Группа А
КомандаМатчиОчкиЗабитоПропущено
«Манчестер Сити»49157
«ПСЖ»4885
«Брюгге»44511
«Лейпциг»41813
Лига чемпионов УЕФА
«Зенит» сыграл вничью с «Мальмё» и вышел в плей-офф ЛЕ
ЧАС НАЗАД
Группа B
КомандаМатчиОчкиЗабитоПропущено
«Ливерпуль»412135
«Порту»4536
«Атлетико»4446
«Милан»4147
Группа C
КомандаМатчиОчкиЗабитоПропущено
«Аякс»412142
«Боруссия» Д4648
«Спортинг»4697
«Бешикташ»40212
Группа D
КомандаМатчиОчкиЗабитоПропущено
«Реал» (Мадрид)4993
«Интер»4763
«Шериф»4667
«Шахтер»4119
Группа E
КомандаМатчиОчкиЗабитоПропущено
«Бавария»515193
«Барселона»5726
«Бенфика»5559
«Динамо» Киев5119
Группа F
КомандаМатчиОчкиЗабитоПропущено
«Ман Юнайтед»510107
«Вильярреал»5797
«Аталанта»561010
«Янг Бойз»54611
Группа G
КомандаМатчиОчкиЗабитоПропущено
«Лилль»5843
«Зальцбург»5776
«Севилья»5654
«Вольфсбург»5547
Группа H
КомандаМатчиОчкиЗабитоПропущено
«Челси»512101
«Ювентус»51296
«Зенит»5477
«Мальме»51113
Больше статистики из Лиги чемпионов

Главные бомбардиры Лиги чемпионов

1. Роберт Левандовский («Бавария») – 9 голов;
2. Себастьян Алле («Аякс») – 7;
3. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») – 6;
4. Мохамед Салах («Ливерпуль») и Кристофер Нкунку («Лейпциг») – по 5;
6. Рияд Марез («Манчестер Сити»), Карим Бензема («Реал») и Лерой Сане («Бавария») – по 4;
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