Питерский «Зенит» сыграл вничью с «Мальмё» на выезде (1:1). Этим результатом команда Семака гарантировала участие в плей-офф Лиги Европы следующей весной.
Первый тайм: «Мальмё» был лучше
Ad
«Зенит» вяло начал игру и не взбодрился даже после пропущенного мяча на 28-й минуте. Питерцы мало атаковали и нанесли за тайм четыре удара, из которых в створ прилетел только один. В обороне сине-бело-голубые тоже не впечатлили и пропустили после единственного выстрела «Мальмё» в створ за тайм. Мяч Сорена Риекса вообще оказался первым для шведов в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
ЧМ. Квалификация. Европа
Дзюба – красавчик, что не поехал в сборную. Весной вернется героем
«Мальмё» – «Зенит», Артем Дзюба
Фото: Getty Images
Единственным приятным моментом в игре «Зенита» стал прессинг на чужой половине поля. Питерцы несколько раз отбирали мяч у чужой штрафной, но почти ни разу не создавали после этого опасный момент. Единственный шанс появился на 38-й минуте, когда быструю атаку после отбора Вячеслав Караваев закончил мощным лонгшотом. Защитник немного не попал в створ.
Второй тайм: матч спас Ракицкий
После перерыва «Зенит» заиграл активнее – на это повлиял выход Андрея Мостового и Александра Ерохина. Уже на 50-й минуте Вендел заработал менальти, который не реализовал Артем Дзюба. Через несколько минут нападающий все-таки забил, но из офсайда. Матч катился к поражению, но Дзюба все же помог команде – заработал пенальти, который реализовал Ракицкий.
Артем Дзюба, Ярослав Ракицкий и Александр Ерохин празднуют гол в ворота «Лацио»
Фото: Getty Images
Что теперь?
В этом розыгрыше «Зенит» вырвал место в плей-офф Лиги Европы, ведь после победы «Челси» над «Ювентусом» (3:0) у команды Сергея Семака не осталось шансов прорваться в 1/8 финала. Но перед первым раундом Лиги Европы питерцам придется сыграть стыковый матч с командой, которая заняла второе место в группе.
Неприятный осадок все равно остался: «Зенит» не выигрывает на выезде в еврокубках уже 18 матчей – с 2017 года. Тогда питерцы победили «Реал Сосьедад» (3:1) в Лиге Европы.
Дзюба все равно красавчик. Он правильно отказал Карпину и не поехал в сборную России – весной вернется героем.
Александр Ерохин вышел на замену в матче с «Мальмё» и добавил «Зениту» качества в атаке. В сборной он уже давно заменил Артема Дзюбу.
ДО КАКОЙ СТАДИИ ДОБЕРЕТСЯ «ЗЕНИТ» В ЛИГЕ ЕВРОПЫ?
Чемпионат России
Шатов закончил с футболом. Его карьеру исполосовали травмы
Чемпионат России
«Зенит» почти купил Фалькао и Моутинью. Почему сделки сорвались?
Related Matches
Мальмё
1
1
Зенит
Реклама
Ad
Реклама
Ad