Питерский «Зенит» сыграл вничью с «Мальмё» на выезде (1:1). Этим результатом команда Семака гарантировала участие в плей-офф Лиги Европы следующей весной.

Первый тайм: «Мальмё» был лучше

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«Зенит» вяло начал игру и не взбодрился даже после пропущенного мяча на 28-й минуте. Питерцы мало атаковали и нанесли за тайм четыре удара, из которых в створ прилетел только один. В обороне сине-бело-голубые тоже не впечатлили и пропустили после единственного выстрела «Мальмё» в створ за тайм. Мяч Сорена Риекса вообще оказался первым для шведов в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

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«Мальмё» – «Зенит», Артем Дзюба Фото: Getty Images

Единственным приятным моментом в игре «Зенита» стал прессинг на чужой половине поля. Питерцы несколько раз отбирали мяч у чужой штрафной, но почти ни разу не создавали после этого опасный момент. Единственный шанс появился на 38-й минуте, когда быструю атаку после отбора Вячеслав Караваев закончил мощным лонгшотом. Защитник немного не попал в створ.

Второй тайм: матч спас Ракицкий

После перерыва «Зенит» заиграл активнее – на это повлиял выход Андрея Мостового и Александра Ерохина. Уже на 50-й минуте Вендел заработал менальти, который не реализовал Артем Дзюба. Через несколько минут нападающий все-таки забил, но из офсайда. Матч катился к поражению, но Дзюба все же помог команде – заработал пенальти, который реализовал Ракицкий.

Артем Дзюба, Ярослав Ракицкий и Александр Ерохин празднуют гол в ворота «Лацио» Фото: Getty Images

Что теперь?

В этом розыгрыше «Зенит» вырвал место в плей-офф Лиги Европы, ведь после победы «Челси» над «Ювентусом» (3:0) у команды Сергея Семака не осталось шансов прорваться в 1/8 финала. Но перед первым раундом Лиги Европы питерцам придется сыграть стыковый матч с командой, которая заняла второе место в группе.

Неприятный осадок все равно остался: «Зенит» не выигрывает на выезде в еврокубках уже 18 матчей – с 2017 года. Тогда питерцы победили «Реал Сосьедад» (3:1) в Лиге Европы.

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