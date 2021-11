«Мы не можем позволить Месси тащить всю команду. Не думаю, что это пойдет на пользу ему или клубу», – сказал Гвардиола на тренерской презентации в «Барселоне» в июне 2008 года. Пеп уже тогда планировал строить игру вокруг перспективного аргентинца, которому на тот момент не исполнилось и 21. Испанский коуч знал, что к этому нужно подойти с осторожностью.

Первое испытание пришлось уже на предсезонку. Месси хотел сыграть за Аргентину на Олимпийских играх в Пекине, но руководство «Барсы» стояло на его пути – команде предстоял отборочный матч Лиги чемпионов против «Вислы» из польского Кракова. Гвардиола воспользовался возможностью показать Лео, что он на его стороне, и убедил президента Жоана Лапорту отпустить форварда. Пеп объяснил: небольшая уступка вернется огромной выгодой.

С первого дня главной задачей Гвардиолы стало поддержание хорошего настроения главной примы – в том числе через публичную похвалу. На одной из первых пресс-конференций тренер объяснил, зачем тратить столько времени и сил на одного футболиста: «Месси – лучший игрок в мире, мы просто стараемся сделать его счастливым. Если он счастлив, ему намного легче показывать хороший футбол».

За пределами поля Лапорта и совет директоров «Барселоны» тоже работали над поддержанием зоны комфорта игрока. Лео укрепился в центре маркетинговой кампании и построения идентичности клуба. Гвардиола безжалостно расставлял приоритеты. Тренер пожертвовал Роналдиньо, Самюэлем Это’О и Златаном Ибрагимовичем ради сольной роли Месси в центре атаки. Даже герои сборной Испании Хави, Андрес Иньеста и Давид Вилья работали на гений Лео.

Пеп Гвардиола, Лионель Месси Фото: Getty Images

У аргентинца не было полной свободы, Гвардиола с первых дней тренерской карьеры старался контролировать все, до чего мог дотянуться. Месси пришлось изменить рацион – кола, попкорн, пицца и арахис в шоколаде отправились на помойку. Лео постепенно улучшал физуху, чтобы выполнять необходимую работу без мяча – интенсивный прессинг требовался от каждого игрока «Барселоны», даже самого талантливого.

Гвардиола подолгу разговаривал с ключевыми футболистами вроде Хави и Иньесты, но с Месси общался через короткие реплики, жесты, улыбки и даже молчание. «С ним не нужно много беседовать – важнее внимательно слушать то немногое, что говорит он сам», – отмечал Пеп. Для некоторых тренер готовил подробные тактические инструкции, Лео же требовался необходимый минимум, дополнявший естественное понимание игры.

Подход работал для обоих. В первом сезоне Гвардиолы «Барселона» взяла требл из Ла Лиги, Кубка Испании и Лиги чемпионов. Месси становился все лучше и прокачивал скиллы с несравнимым постоянством. В последнем сезоне Райкарда Лео забил 16 мячей и отдал 16 ассистов. В первый год с Пепом он оформил 38+19, затем 47+12, 53+25 и, наконец, немыслимые 73 гола и 32 голевые передачи в сезоне-2011/12.

Иногда Гвардиола чувствовал необходимость в выговоре, в 2009-м каталонец отчитал звезду за слабую работу без мяча в дерби против «Эспаньола». Тренер делал это по-своему – с глазу на глаз, чтобы неприкасаемость Месси не ставилась под сомнение коллективом. Лео и сам мог подчеркнуть статус короля. Он ясно дал понять, что лично решает, когда ему отдыхать – то есть никогда. По ходу первого совместного сезона он проверил авторитет Пепа, выпив банку колы в раздевалке перед матчем. Коучу пришлось проглотить выходку аргентинца, у него не было шансов выйти из ситуации победителем.

Пеп Гвардиола, Лионель Месси Фото: Getty Images

Ибрагимович пришел в клуб в 2009-м и начал штамповать голы. Швед играл в центре нападения и не был угрозой Лео, но аргентинец отправил коучу смс: «Похоже, я уже не важен для команды, так что…» В этот момент оба ехали в клубном автобусе. Гвардиола спускал редкие выходки на тормозах, потому что понимал – Месси разделяет его одержимость победами.

Делать Лео центром вселенной и при этом не взвалить на него слишком много – сложная задача, которая требовала от Пепа постоянного соблюдения баланса. Пока это работало, все оставались в плюсе, но с каждым годом поддерживать равновесие становилось сложнее, а сильным личностям стоило все больших усилий продуктивное взаимодействие.

К началу сезона-2011/12 между главными действующими лицами наметился разлад. Гвардиола дал Месси отдохнуть в рядовом матче Ла Лиги против «Сосьедада» , а на следующий день форвард проигнорил тренировку. Наутро он вернулся к занятиям, но был максимально угрюм. С того момента и до конца сезона Лео сыграл в каждом матче, на который был доступен. Ни у кого из футболистов Пепа ни до, ни после не было той свободы, которой пользовался аргентинец с тех пор и до ухода тренера. Он провел сильнейший индивидуальный сезон, забил 73 мяча во всех соревнованиях, но коллективный уровень «Барселоны» просел.

Каталонцы остались далеко позади «Реала» в чемпионской гонке, а еврокубковая кампания подсветила критическую зависимость «сине-гранатовых» от формы лидера. В ответном полуфинале ЛЧ в апреле 2012 года против «Челси» «блауграна» играла в большинстве после удаления Джона Терри. Месси смазал пенальти, а «Барса» так и не дожала соперника. Тот вечер подвел черту под карьерой Гвардиолы в команде.

Пеп Гвардиола, Лионель Месси Фото: Getty Images

«Четыре года для тренера «Барселоны» – вечность. У меня больше нет энергии и драйва, чтобы получать максимальную отдачу от игроков в каждом матче. Мне нужно сделать перерыв и расслабиться», – так Гвардиола анонсировал уход на пресс-конференции. Месси был одним из игроков, попросивших его пересмотреть решение, но Пеп к тому моменту давно раздумывал над сменой обстановки.

«Пеп переживал, что в конце концов полностью разорвет отношения с Лео. Он видел, что между ними росло напряжение», – сообщил источник, близкий к раздевалке «Барселоны». Тренер не уточнил, к кому из игроков относилась ремарка про «максимум отдачи», но ответ лежал на поверхности. В последнем домашнем матче Гвардиолы Месси оформил покер в дерби против «Эспаньола» и после четвертого гола бросился обнимать Пепа – а тот сказал ему на ухо: «Спасибо за все».

За четыре сезона гениев на «Камп Ноу» «Барселона» взяла 14 трофеев, в том числе три титула Ла Лиги, две Лиги чемпионов и два клубных чемпионата мира. Попутно Лео забил статус лучшего футболиста в мире – аргентинец впервые получил «Золотой мяч» после первого полноценного совместного сезона и не расставался с наградой до тех пор, пока Пеп не уехал из Каталонии.

Не сказать, что между главными действующими лицами той «Барсы» все шло гладко изо дня в день. К моменту ухода Гвардиолы из клуба в 2012 году баланс сил между ними серьезно сместился, и для обоих было лучше разойтись на хорошей ноте, пока мосты не начали подгорать с обоих концов.

Пеп Гвардиола, Лионель Месси Фото: Getty Images

За девять прошедших лет их имена регулярно связывали, постоянно ходили слухи о возможном воссоединении. Лео точно получал больше удовольствия от встреч на поле, но аргентинец держит в уме, что ни при одном тренере не завоевывал столько командных и индивидуальных наград, а Гвардиоле регулярно напоминают, что он после расставания с форвардом ни разу не взял Лигу чемпионов.

После ухода из «Барсы» Пеп дистанцировался и перевез семью в Нью-Йорк. Коуч пересекался с игроком на мероприятиях футбольной элиты – например, на церемонии вручения «Золотого мяча» в 2012 году. «Их отношения всегда были хорошими, они обменивались сообщениями, разговаривали, когда видели друг друга. Иногда они общались больше, иногда меньше, как это бывает у всех приятелей или бывших коллег», – рассказал источник, близкий к Месси.

На «Камп Ноу» коуч вернулся только в марте 2015-го тренером «Баварии». Пеп прошел на трибуны по сезонному абонементу и вместе с отцом Валенти смотрел за матчем 1/8 Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Сити». Телекамеры поймали яркую реакцию Гвардиолы на момент, в котором Месси прокинул мяч между ног полузащитнику «Сити» Джеймсу Милнеру.

В полуфинале Пепу было не до смеха – Лео усадил на газон Джерома Боатенга. «Барселона» убрала «Баварию» Гвардиолы, а через несколько недель команда Луиса Энрике обыграла «Ювентус» в финале самого престижного клубного турнира Европы. Та «блауграна» повторила требл «Барсы» Пепа.

Через год испанец присоединился ко множеству экс-коллег по каталонской команде в «Манчестер Сити», и сразу пошли разговоры о переезде Месси на «Этихад». Пеп с первого дня тушил слухи одной и той же мантрой: «Месси должен остаться в «Барселоне» до конца карьеры. Я так хочу». При этом Гвардиола не переставал нахваливать Лео и называть его лучшим в истории, а игрок подтверждал слова коуча делом – оформил хет-трик во встрече команд на групповом этапе ЛЧ в 2016 году.

Прошлым летом стороны были максимально близки к воссоединению. Месси отправил боссам «Барсы» факс с требованием отпустить его, но позволявший ему уйти по собственному желанию пункт контракта к тому моменту потерял силу. В итоге футболист отказался судиться с родным клубом, а Пеп не захотел играть в злодея и вытаскивать Лео из Каталонии. Через год у «Сити» были другие приоритеты – Джек Грилиш и Харри Кейн, да и аргентинцу на гигантской зарплате уже 34 года. Плохой тайминг или банальная неудача, но Гвардиола и Лео так никогда и не решились поставить на карту все, чтобы встретиться в одном клубе вновь.

«ПСЖ» с большим отрывом лидирует в чемпионате Франции и имеет все шансы выйти из группы Лиги чемпионов с первого места, но к Маурисио Почеттино много вопросов. Аргентинец не справился с особенностями французского гранда.

Источники: Pep Guardiola: Another Way of Winning, The Athletic

