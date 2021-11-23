«Ливерпуль»

Группа В: 12 очков после четырех туров

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Мохамед Салах, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

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«Красные» безупречно стартовали в турнире и выбили четыре победы из четырех. Даже если команда Юргена Клоппа уступит «Порту» и «Милану», никто не отнимет у нее первое место.

«Аякс»

Группа С: 12 очков после четырех туров

Себастьян Алле, «Аякс» Фото: Getty Images

Квартет с «Аяксом», «Боруссией», «Спортингом» и «Бешикташем» выглядел очень ровным. Тем удивительнее, что «Аякс» оформил путевку так быстро. Ничья в Стамбуле обеспечит голландцам первое место.

«Бавария»

Группа Е: 15 очков после пяти туров

Роберт Левандовский, «Бавария» Фото: Getty Images

Немцы обеспечили себе место в плей-офф еще 3-го ноября. «Барселона», киевское «Динамо» и «Бенфика» не отобрали у «Баварии» ни единого очка. Это чистое первое место.

«Манчестер Юнайтед»

Группа F: 10 очков после пяти туров

Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Майклу Кэррику хватило одного матча, чтобы вывести «МЮ» в плей-офф ЛЧ. Англичане подвисли в Испании, но Давид де Хеа потащил все удары «Вильярреала» и вдохновил партнеров. Победа обеспечила «Юнайтед» первое место.

«Ювентус»

Группа H: 12 очков после пяти туров

Массимилиано Аллегри, «Ювентус» Фото: Getty Images

Несмотря на неудачи в Серии А, «бьянконерри» уверенно чувствуют себя в Лиге чемпионов. «Ювентус» забронировал место в плей-офф уже после четырех туров, но после поражения от «Челси» обострил борьбу за первое место.

«Челси»

Группа H: 12 очков после пяти туров

Рис Джеймс, «Челси» Фото: Getty Images

Лондонцы исправились за поражение в первом круге и вышли вперед по личным встречам (0:1 и 3:0). Действующий победитель ЛЧ решил задачу минимум – для первого места в группе «Челси» надо победить «Зенит» в Санкт-Петербурге. Или просто не выступить хуже, чем «Ювентус» в игре с «Мальмё».

Осталось разыграть еще 10 путевок в плей-офф. Здесь удобнее всего оценить расклады перед решающими матчами.

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