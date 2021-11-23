Артем Дзюба забил с пенальти самый важный и запоминающийся мяч в карьере – на чемпионате мира в России в 1/8 финала с Испанией. Тогда нападающий уверенно переиграл звездного Давида де Хеа и принес сборной ничью 1:1, которая увела ее в победную серию послематчевых 11-метровых. Спустя три года куда менее известный Юхан Далин без проблем отбил выстрел Артема с точки в важном матче группового этапа Лиги чемпионов. Из-за неудачи форварда «Зенит» чуть не проиграл «Мальмё» и не лишился евровесны. В последние два года промахи с точки превратились в обыденность для нападающего.

Артем Дзюба, пенальти на ЧМ-2018 Фото: Getty Images

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В последние два сезона (2020/21 и 2021/22) Дзюба пробил 10 пенальти за клуб и сборную, из которых реализовал всего шесть. Россиянин ошибался в матчах с «Краснодаром», «Рубином» и ЦСКА в прошлом сезоне, в нынешнем промах с «Мальмё» оказался дебютным. Выходит, что с сезона-2020/21 процент реализации 11-метровых у Артема составил всего 60%, хотя за всю карьеру показатель выше – 73%. А если не брать два последних розыгрыша, то вообще – 77%. Очевидно, что реализация Дзюбы сильно просела в последние годы.

Лига чемпионов УЕФА «Зенит» сыграл вничью с «Мальмё» и вышел в плей-офф ЛЕ 2 ЧАСА НАЗАД

Все четыре промаха объединяет то, что они произошли в важные моменты ответственных игр. С «Краснодаром» Артем промазал в самом конце первого тайма при счете 0:1 – нападающий мог сравнять счет в игре с сильным соперником, но не переиграл Матвея Сафонова. С «Рубином» он мог принести ничью в добавленное ко второму тайму время, но не справился с Юрием Дюпиным и оставил «Рубину» победу (2:1). С ЦСКА форвард дрогнул при счете 1:1 – не справился с Игорем Акинфеевым на 45-й минуте, хотя чуть раньше пробил его с игры.

Теперь страйкер ошибся в решающей игре группового этапа Лиги чемпионов. В случае непоражения «Мальмё» «Зенит» железно бы отправлялся в евровесну впервые с сезона-2018/19, но питерцы пропустили на 28-й минуте и никак не могли сравнять. Дзюба исполнял пенальти на 50-й минуте: плохо пробил по центру, и вратарь, прыгнув в угол, без проблем отбил мяч ногами. Возможно, на нападающего действительно повлияла нервная обстановка, тем более, что собственные болельщики кричали ему перед ударом, чтобы он ушел от точки.

Артем Дзюба, «Мальмё» – «Зенит» Фото: Imago

Символично, что «Зенит» ушел от поражения благодаря 11-метровому: судья высмотрел игру рукой в штрафной «Мальмё» и назначил пенальти уже на 89-й минуте. В этот раз исполнил Ярослав Ракицкий, который жутко хладнокровно разобрался с вратарем, послал мяч ровно в угол и принес «Зениту» необходимую ничью. Дзюбы в этот момент не было рядом даже со штрафной шведов. Результат вывел команду Сергея Семака в стыковые матчи плей-офф Лиги Европы – раунд, который появился в этом сезоне и проводится перед 1/8 финала. «Зенит» с трудом ушел от поражения, на выезде в еврокубках он не побеждал уже 18 игр подряд.

Очевидно, что у Артема проблемы с ударами с точки в ответственные минуты. Он по-прежнему неплохо реализует моменты с игры и приносит много пользы в единоборствах, но как будто утратил лидерские скиллы. В следующий раз ему точно не стоит доверять важный 11-метровый, иначе статистика с промахами пополнится.

ДЗЮБЕ БОЛЬШЕ НЕ СТОИТ БИТЬ ВАЖНЫЕ ПЕНАЛЬТИ? Хватит Пусть бьет

Зато у Дзюбы остался крепкий характер. Он правильно поступил, что не поехал в сборную сейчас – весной он вернется героем.

ЧМ. Квалификация. Европа Дзюба – красавчик, что не поехал в сборную. Весной вернется героем 19/11/2021 В 10:04