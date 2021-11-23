Пятый тур подарил ряд сенсаций и определил еще нескольих участников плей-офф ЛЧ.

«Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2

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Голы: Роналду 78’, Санчо 90’ Роналду 78’, Санчо 90’

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Что нужно знать: Матч получился настолько неоднозначным, что до 66-й минуты главным событием игры оставалось ее позднее начало. Судья Феликс Брых перед стартом заметил, что его гарнитура пришла в негодность и попросил ее поменять. Сначала это пытались сделать на поле, а потом немецкий арбитр отправился в подтрибунку.

После сорванного старта игроки, которые в отсутствие судьи продолжили разминку, долго не могли прийти в себя. Особенно проблема затронула англичан. «Вильярреал» создал несколько мощных моментов, и до двойной замены от Майкла Кэррика полностью контролировал матч. Но тренер «МЮ» воспользовался читами. На поле вышли Бруну Фернандеш и Маркус Рэшфорд, и манкунианцы заиграли в разы активнее. Фред дважды выгреб мяч из-под ног соперников и подарил команде голевые атаки. Роналду забил красивым парашютом, Санчо – не менее чудесным выстрелом от перекладины.

Из банального: Давид де Хеа – гений, «МЮ» – в плей-офф ЛЧ.

Что нужно увидеть: Триумф техники Криштиану Роналду.

Цифра матча:1. Майкл Кэррик стал первым с 1931 года английским менеджером, который начал карьеру в «МЮ» с победы.

«Динамо» (Киев) – «Бавария» – 1:2

Голы: Гармаш 70’ – Левандовский 14’, Коман 42’ Гармаш 70’ – Левандовский 14’, Коман 42’

Что нужно знать: «Бавария» досрочно начала подготовку к Рождеству. Перед матчем в Киеве прошел сильный снегопад, поэтому игравшие в белом хозяева, казалось, получат преимущество. Но этого не случилось.

Роберт Левандовский завалил бисиклетой почти сразу после комичного прорыва одного из зрителей на поле (стюарды скользили по снегу, чтобы поймать хулигана), а Кингсли Коман пришиб интригу после эластичного пропуска мяча Томасом Мюллером.

«Динамо» еще побрыкалось и придавило гостей во второй половине, но немцы были слишком обозлены поражением в чемпионате от «Аугсбурга».

Что нужно увидеть: Голешник Роберта Левандовского через себя.

Цифра матча: 124. Мануэль Нойер провел 124-й матч в ЛЧ и сравнялся по этому показателю с Джанлуиджи Буффоном. Выше только Икер Касильяс со 177 играми.

«Барселона» – «Бенфика» – 0:0

Что нужно знать: «Барселона» медленно привыкает к принципам Хави, но пока не может конвертировать их в голы. Против «Бенфики» у каталонцев феерил 18-летний Юсуф Демир. Молодой австриец играл в стиле Лео Месси (Демир тоже левша) и пару раз едва не сотворил шедевры. Один из его ударов полетел по идеальной дуге в девятку, но крестовина оказалась против магии. «Барселона» медленно привыкает к принципам Хави, но пока не может конвертировать их в голы. Против «Бенфики» у каталонцев феерил 18-летний Юсуф Демир. Молодой австриец играл в стиле Лео Месси (Демир тоже левша) и пару раз едва не сотворил шедевры. Один из его ударов полетел по идеальной дуге в девятку, но крестовина оказалась против магии.

Португальцы больше занимались обороной, но могли дважды огорчить Марка-Андре тер Стегена. Их гол после углового отменил Сергей Карасев (у «Барсы» не засчитали мяч Рональда Араухо), но героем матча стал Харис Сеферович. Швейцарец вывалился в штрафную каталонцев на последней минуте, обыграл кипера и…

Что нужно увидеть: не забил.

Цифра матча: 2. Юсуф Демир стал вторым по молодости иностранцем, который вышел за «Барселону» в основе на матч ЛЧ. Австриец сделал это в 18 лет и 174 дня. Рекордсменом каталонцев по этому показателю остается Лионель Месси (дебютный выход в старте в 17 лет и 166 дней).

«Янг Бойз» – «Аталанта» – 3:3

Голы: Сьебашто 39’, Сьерро 80’, Хефти 84’ – Сапата 10’, Паломино 51’, Муриэль 87’ Сьебашто 39’, Сьерро 80’, Хефти 84’ – Сапата 10’, Паломино 51’, Муриэль 87’

Что нужно знать: Швейцарцы и итальянцы сохранили интригу в группе F, параллельно выдав самый результативный матч дня. «Аталанта» дважды выходила вперед, но к 84-й минуте пришла с отставанием в один мяч. Швейцарцы всерьез задумались о плей-офф ЛЧ, но вышедший на замену Луис Муриэль приговорил их со штрафного первым же касанием.

Теперь швейцарцы претендуют только на Лигу Европы, а «Аталанта» с «Вильярреалом» в очном матче разыграют путевку в 1/8 финала.

Что нужно увидеть: Третью банку «Янг Бойз» прямо из космоса.

Цифра матча: 9. «Аталанта» упустила в этой ЛЧ уже девять очков из лидирующего положения. Больше не потерял никто.

«Лилль» – «РБ Зальцбург» – 1:0

Гол: Дэвид 31’ Дэвид 31’

Что нужно знать: команды разыграли традиционно скучный матч. За 10 игр в группе G команды всего четыре раза пробили ТБ2,5, и матч в Лилле исключением не стал. Зато «Лилль» после старта из двух ничьих и поражения одержал две победы подряд и забрался на первую строчку.

Что нужно увидеть: Положение команд в группе G. Очки идут лесенкой: у «Вольфсбурга» – пять, у «Севильи» – шесть, у «Зальцбурга» – семь, у «Лилля» – восемь.

Цифра матча: 12. Джонатан Дэвид забил в этом сезоне уже 12 мячей (если считать Лигу 1 и ЛЧ). Килиан Мбаппе и Лео Месси соорудили то же количество только вдвоем.

«Севилья» – «Вольфсбург» – 2:0

Голы: Хордан 12’, Мир 90+7’ Хордан 12’, Мир 90+7’

Что нужно знать: «Севилья» наконец-то одержала первую победу на групповом этапе. Для этого нужно было всего лишь трижды сыграть вничью и влететь «Лиллю». Команда Хулена Лопетеги выглядела мощнее «Вольфсбурга» на протяжении обоих таймов, а во второй половине и вовсе не позволила немцам ни разу пробить в створ.

Заслуженная победа привела нервионцев на третью строчку в квартете, с которой они, в случае победы над «Зальцбургом» в последнем туре, отправятся в плей-офф ЛЧ.

Что нужно увидеть: Ничего. Скучная же группа и голы простейшие – с углового и почти в пустые ворота.

Цифра матча: 4. В группе G перед последним туром еще вообще ничего не ясно – каждая команда может выйти в плей-офф. Такое случилось в ЛЧ впервые с сезона-2009/10, когда за путевки бились «Барселона», «Интер», «Рубин» и киевское «Динамо».

«Мальмё» – «Зенит» – 1:1

Голы: Риекс 28’ – Ракицкий 90’(П) Риекс 28’ – Ракицкий 90’(П)

Что нужно знать: После комфортного разгрома «Мальмё» в Санкт-Петербурге «Зенит» приехал протоколировать выход в ЛЕ, но шведы оказались жестко против. В первой половине «Мальмё» связал атаки питерцев и позволил им создать лишь один момент, а сам закинул мяч, который долго оставался победным.

До чудесного спасения «Зенит» еле доплыл. На 52-й минуте Артем Дзюба смазал пенальти, на 86-й за вторую желтую удалился Дмитрий Чистяков, но арбитр Андрис Трейманис любезно помог «Зениту» второй точкой. На этот раз пробил Ярослав Ракицкий и отправил санкт-петербуржский клуб в евровесну.

Что нужно увидеть: Проход Вендела, который привел к первому пенальти, и едва не оставил бразильца без ноги.

Цифра матча: 18. «Зенит» не может выиграть уже 18 еврокубковых выездных матчей подряд.

«Челси» – «Ювентус» – 4:0

Голы: Чалоба 25’, Джеймс 56’, Хадсон-Одои 58’, Вернер 90+5’ Чалоба 25’, Джеймс 56’, Хадсон-Одои 58’, Вернер 90+5’

Что нужно знать: «Челси» принимал «Ювентус», который до матча на «Стэмфорд Бридж» не потерял в ЛЧ-2021/22 ни одного очка. Это стало мощным раздражителем для команды Томаса Тухеля. Уже в первом тайме лондонцы соорудили 11 ударов, а во втором добавили еще девять. Такое давление не могло не конвертироваться в голы чисто статистически.

У «Челси» снова божили защитники. Трево Чалоба выстрелил в девятку после розыгрыша углового, а Рис Джеймс прошил Войцеxа Шченсного с игры. Вскоре после Джеймса еще один гвоздь всадил Каллум Хадсон-Одои. Но и на этом избиение туринцев закончилось. На поле выскочил Тимо Вернер, который и установил окончательный счет.

Пожалуй, единственная неприятность для поклонников «Челси» и любителей фэнтези-футбол – травма Бена Чилуэлла. Британский деф уже при счете 3:0 неудачно полез в стык и, возможно, получил разрыв крестообразных связок.

Что нужно увидеть: Брутальное спасение ворот от Тьяго Силвы.

Цифра матча: 10. Рис Джеймс поучаствовал в десяти голах «Челси» в этом сезоне – 5 голов и 5 ассистов.

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