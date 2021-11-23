«Челси» и «Ювентус» заключили договор: встречаться в группе ЛЧ в год, чей номер состоит из двоек и единиц. В 2012-м матч на «Стэмфорд Бридж» запомнился диким голом Оскара, а игра в Италии – разгромом 0:3. Стильная победа Антонио Конте привела к отставке Роберто ди Маттео.

Спустя девять лет ситуация развернулась. Макса Аллегри не уволят, но крупная победа в ответной игре ушла «Челси». Успех Томаса Тухеля был связан с двумя причинами.

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Первая – про нападение. «Челси» сохранил систему с активными крайками и ложной девяткой, которую использовал с травмы Ромелу Лукаку. На мяче Кристиан Палисик ускользал из центра атаки и освобождал пространство для Риса Джеймса, Бена Чилуэлла и Н’Голо Канте (позднее – Рубена Лофтуса-Чика). Каждый из вбегавших игроков выдал по три действия в чужой штрафной, американец – только одно.

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Иногда «Челси» перегружал фланги. Фронту лондонцев из пяти игроков противостояли четыре защитника «Юве». Аллегри нейтрализовал проблему только на правом краю, где Хуану Куадрадо помогал Уэстон Маккенни (3 из 4 отборов американца пришлись на ответственную зону). Алекса Сандро, который действовал слева, не страховали. Бразилец регулярно оказывался в ситуациях один-в-два.

Сандро разрывается между Джеймсом и Канте – Н’Голо забежал в соседнюю зону Фото: Other Agency

Первая тревога с фланга Сандро прилетела на 37-й минуте, когда Джеймс включился в штрафную и пробил в створ: Алекс не уследил за оппонентом. Во втором тайме проблема повторилась дважды. Из удобных ситуаций «Челси» извлек по голу.

Эпизод перед голом Джеймса. Риса упустил и Сандро, и Рабьо Фото: Other Agency

Ситуация перед голом Хадсона-Одои. Сандро вновь не видит Джеймса Фото: Other Agency

Слабая подготовка Аллегри – шок после матча в Турине. В сентябре «Ювентус» приглушил «Челси» и забрал любимую для Макса победу 1:0. В конце ноября – допустил 21 удар, 13 из которых пришлись на штрафную.

Другая предпосылка к победе «Челси» была связана с защитой. Команда Тухеля качественно прессинговала соперника, пусть даже сменила структуру в перерыве.

В первом тайме прессинг «Челси» вертелся вокруг Мануэля Локателли. «Ювентус» атакует с тремя центральными полузащитниками, а Тухель использует только двух, так что итальянец мог остаться без опеки. На деле плеймейкера поочередно сдерживали Палисик и Хаким Зиеш. Кто именно – зависело от расположения мяча.

Если «Юве» удерживал мяч справа, Зиеш опекал Локателли, а Палисик выдвигался на другого соперника Фото: Other Agency

Если «Ювентус» начинал атаку ближе к левому краю, Палисик переключался на Локателли и освобождал Зиеша Фото: Other Agency

После перерыва «Челси» перешел на защитную схему 5-1-2-2, с которой победил в ЛЧ-2020/21. Игроки атаки строили квадрат и блокировали центральный канал. Если «Юве» уводил мяч на фланг, к давлению подключался ближайший вингбек лондонцев.

Прессинг «Челси» во втором тайме: блок 2-2 и вингбек (Джеймс), который возвращается на домашнюю половину после включения вперед Фото: Other Agency

В выездном матче с «Челси» «Ювентус» 15 раз потерял мяч на домашней половине. В ЛЧ-2021/22 больше ошибок под центральной линией пришлось лишь на первую игру с лондонцами, но тогда просчеты приходились на контратаки. На «Бридже» туринцы стеснялись чужого давления.

«Ювентус» расплылся по сравнению с первым матчем, а «Челси» воспрял. К системе, которая принесла Тухелю Лигу чемпионов, добавились рывки вингбеков в штрафную и разнообразный прессинг. Лондонцы вышли из осеннего кризиса более уверенной и разносторонней командой.

Нынешний «Челси» прагматичен, как самый злостный антигерой из комикса. Тухель по-разному влияет на игру и подчиняет оппонента личной воле. Адаптивность и стремление к контролю – главные черты для уверенной дистанции в Лиге чемпионов.

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