«Милан» страдает от раздвоения личности. В Серии А команда летит на втором месте: с первым поражением на внутренней арене Стефано Пьоли столкнулся лишь в 13-м туре. В Лиге чемпионов итальянцы перформят намного хуже.
В четырех матчах группы «Милан» выбил лишь одно очко. Команда упустила преимущество по счету над «Ливерпулем», пострадала от удаления в игре с «Атлетико» и скудно подготовилась к выезду в «Порту». После домашней ничьей с португальцами Пьоли извинился за слабую работу тренерского штаба.
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Стефано Пьоли
Фото: Getty Images
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Причина неудач «Милана» кроется в мощной подготовке соперников. «Ливерпуль», «Атлетико» и «Порту» идеально обозначили слабости в игре итальянской команды. Задумки Юргена Клоппа, Диего Симеоне и Сержиу Консейсау вышли похожими, итог – все три коуча преуспели в битвах с Пьоли.
Матч с «Атлетико» изменило удаление Франка Кесси. До красной «Милан» больше владел мячом (57%) и превзошел соперника по ударам (пять против двух). Мадридцы нарастили давление с численным преимуществом: после 30-й минуты команда Симеоне удерживала мяч 75% времени и выдала в 10 раз больше выстрелов (20 против двух).
«Милан» – «Атлетико»
Фото: Getty Images
Базовая установка в атаке «Атлетико» засветилась еще при равных составах. Симеоне нагнетал через правый фланг: пользовался ролью Тео Эрнандеса, который активно лезет в атаку и оставляет зоны за спиной. Свободное пространство атаковал Киран Триппьер. В среднем каждый четвертый пас англичанина приходился на финальную треть.
На 40-й минуте Триппьер травмировался и оставил место на поле Жоау Феликсу. Роль правого вингбека ушла Маркосу Льоренте. «Атлетико» перешел на длинный и средний пас во фланги. Мадридцы закидывали мяч на крайков в расчете на ошибки Тео и Давиде Калабрии.
Первая диагональ во фланг полетела от Коке спустя пять минут после замены Триппьера. Мяч принял Льоренте, «Атлетико» вступил в штрафную. Через две минуты концепт повторился, а на 84-й заброс на край привел к голу Антуана Гризманна: адресатом оказался Ренан Лоди, будущий ассистент француза.
Лемар забрасывает мяч на Лоди, который открылся в спину Калабрии. После приема Ренан отдаст голевую на Гризманна
Фото: Other Agency
Если обобщить, «Атлетико» подготовился к матчу с «Миланом» через фланговую игру. Симеоне обеспечил результат благодаря активности крайков.
План «Порту» строился иначе: Консейсау сосредоточился на защите. В обоих матчах против «Милана» португальцы показали мощнейший прессинг: в них игроки Пьоли 26 раз потеряли мяч до центральной линии. Соперник допустил лишь 12 подобных ошибок.
В прессинге итальянцев «Порту» использовал гибрид между 4-2-3-1 и 4-1-4-1. На последнюю схему команда переходила для более активного давления и контроля над чужой опорной зоной. Пример – ниже. Матеус Урибе перестраивает команду и нагнетает в игре без мяча. Розыгрыш миланцев закончится неточным выносом Исмаэля Беннасера.
Переход «Порту» от 4-2-3-1 к 4-1-4-1, который вынудил Беннасера вынести мяч
Фото: Other Agency
Консейсау перенес защитный концепт и во второй матч. «Порту» так же перестраивался на 4-1-4-1 для более мощного прессинга. На 6-й минуте потеря Беннасера под давлением привела к голу Луиса Диаса.
«Порту» перестраивается на 4-1-4-1, что приведет к возврату мяча и голу
Фото: Other Agency
В более продвинутых стадиях «Порту» выбирал компактную схему, которая не оставляла «Милану» пространства для атаки. Например, в первой игре Консейсау настроил под позиционную оборону 4-4-2.
«Порту» отходит в 4-4-2 при позиционной обороне. Момент со скриншота закончится неточным лонгболлом Томори
Фото: Other Agency
Идеи «Атлетико» и «Порту» объединились в тактике «Ливерпуля». Клопп разбил «Милан» как благодаря флангам, так и за счет прессинга.
На протяжении матча «Ливерпуль» растягивал левый край «Милана». Во фланговую зону смещался Джордан Хендерсон, который уводил лишнего соперника от Мохамеда Салаха и Трента Александер-Арнольда. Движение полузащитника напрямую повлияло на первый гол хозяев: Хендо отвлек чужого игрока и открыл карман для рывка партнера.
Хендерсон увел Беннасера из зоны, куда Трент забежал под пас перед автоголом Томори
Фото: Other Agency
«Ливерпуль» грузил правый край и после перерыва. С фланга Салаха и Трента запустилась комбинация перед вторым голом хозяев. В работе с правой зоной игра мерсисайдцев перекликалась с планом «Атлетико».
Без мяча Клопп сохранил активный прессинг. Ключевая роль в системе вновь ушла Хендерсону, который отвечал за активного Тео: через фланг француза прошло больше всего атак «Милана», 44%. «Ливерпуль» весь матч нагнетал давление – соперник 11 раз потерял мяч до центральной линии.
«Ливерпуль» провел отличный матч с точки зрения качества и интенсивности. На отдельных отрезках мы отставали по физике», – признал Пьоли после игры.
Активный прессинг «Ливерпуля» в матче с «Миланом». Хендерсон сторожит левый край соперника
Фото: Other Agency
В защите тактика «Ливерпуля» походила на задумку «Порту». Детали и схемы различались, но общая ставка на высокое давление сработала в обоих случаях.
При этом выезд «Милана» к «Ливерпулю» пришелся на первый тур. Подглядывали ли Симеоне и Консейсау за Клоппом, непонятно, однако все тренеры открыли слабость итальянцев в выходе из-под прессинга и защите на флангах.
Игра самого «Милана» почти не менялась. В каждом из четырех матчей Пьоли рассчитывал на двух шестерок, активных Тео и Рафаэла Леау, а в защите тасовал агрессивную модель с осторожной. Один из аргументов в пользу Стефано – слабая вовлеченность Златана Ибрагимовича, который отбегал лишь 48 минут в ЛЧ-2021/22. Однако мощная подготовка соперников вряд ли разбилась бы об одного 40-летнего шведа.
В Серии А базовых наработок «Милана» хватает для второго места в таблице. Лига чемпионов требует более детальной проработки. Пьоли еще не потерял шансы на плей-офф, только для захода в топ-2 нужно разбить «Атлетико» и «Ливерпуль», а также надеяться на двойную потерю очков от «Порту».
Реален ли позитивный расклад, неясно. Но следующий этап в развитии «Милана» будет связан с более продуманной и чуткой игрой в еврокубках.
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