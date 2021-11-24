«Люди не понимают, насколько уникальны Френки де Йонг и Маттейс де Лигт. Благодаря ним сборная Нидерландов может выиграть чемпионат мира в течение 12 лет», – рассуждал в интервью Bleacher Report Ян Вердонк, болельщик «Аякса», который посещает каждую игру амстердамцев. Восхищения фаната пришлись на 2019 год – тогда страна и не подозревала, что национальную команду подхватит Франк де Бур, а перспективы юных аяксидов и правда казались гигантскими.

В 2019-м Эрик тен Хаг довел команду до полуфинала Лиги чемпионов. Героями «Аякса» признавали Де Лигта, Де Йонга, Донни ван де Бека и Хакима Зиеша – всем, кроме марокканца, было меньше 25. Половину звезд выкупили тем же летом, другую – через год. Ни один из ушедших амстердамцев не оправдал ожидания в полной мере.

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«Аякс» Фото: Imago

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Де Лигт с трудом пробирается сквозь связку Джорджо Кьеллини с Леонардо Бонуччи. Де Йонг ищет стабильную роль в «Барселоне». По слухам, клуб подготовил Френки к продаже. Ван де Бек никак не привыкнет к темпу АПЛ, а Зиеш – слишком свободный художник для прагматичного Томаса Тухеля.

Что не так, непонятно. Вариантов несколько. Первый – трудная адаптация при трансфере из Эредивизи. Второй – переоценка игроков после звездного отрезка. Третий – исключительная работа Тен Хага.

Эрик тен Хаг Фото: Imago

На первый взгляд, Эредивизи – не самый топовый чемпионат, но «Аякс» выделяется в подготовке футболистов. Амстердамцы заботятся о личных качествах игроков и ведут к интеграции к более трудным условиям.

В 2016-м автор ESPN Майкл Кокс рассказывал, что в «Аяксе» молодых игроков заставляют учить английский, а коммуникация в клубе выстраивается на иностранном языке. Знание чужой речи – одно из конкурентных преимуществ юных амстердамцев, которое недооценивают сверстники из других команд.

Перед легендарной ЛЧ Тен Хаг задумался, как улучшить перфоманс «Аякса» в еврокубках и получил поддержку спортивного директора Марка Овермарса. Вместе коуч и менеджер решили: для успеха с иностранными командами топовых янгстеров недостаточно. Молодой состав требовал больше опыта.

Марк Овермарс Фото: Eurosport

Итогом стало возвращение в «Аякс» Душана Тадича и Дэйли Блинда в 2018-м. Оба набили практику в АПЛ: вингер – в «Саутгемптоне», защитник – в «МЮ». Серб и голландец до сих пор держатся в составе Тен Хага, настолько помог их вклад в забеге до полуфинала и закалке партнеров.

Последняя история связана с тренировками. В 2020-м Воссе де Боде – это глава отдела спортивной науки в «Аяксе» – поговорила с Friends of Tracking, проектом о футбольной аналитике. Девушка рассказала, что в рамках подготовки к еврокубкам работники узнали о разрыве в интенсивности между Эредивизи и другими лигами.

Трофей Эредивизи Фото: Other Agency

Разница чемпионатов негативно влияла на игру «Аякса». Пока зарубежные команды резво двигали мяч и создавали моменты, амстердамцы пугались от повышенного темпа. Тренерский штаб поднял интенсивность тренировок, чтобы в базовом режиме команда готовилась не к обычному матчу Эредивизи, а топовой битве ЛЧ.

По информации Bleacher Report, Тен Хаг помешан на физике не меньше аналитиков. Штаб «Аякса» регулярно проверял подготовку игроков и привлекал к оценке как можно больше технологий. Так в клубе добились не только подъема интенсивности, но и снижения числа травм.

Эрик тен Хаг Фото: Getty Images

Рассказ о реформах в «Аяксе» часто сводится к фигуре Тен Хага. С приездом Эрика амстердамцы вернули чемпионский титул и вновь засверкали в еврокубках. Фигура тренера действительно важна.

Главный вдохновитель Тен Хага – Пеп Гвардиола. Голландец работал с легендарным тренером в «Баварии» и рулил резервной командой. У каталонца Эрик подсмотрел идеи об атаке и бесконечном прессинге. Современный «Аякс» контролирует мяч, высоко задействует фулбеков и придает свободу вингерам – такие же характеристики можно приписать «Манчестер Сити».

Эрик тен Хаг и Пеп Гвардиола Фото: Imago

В 2019-м Тен Хаг признал, что копирует систему Гвардиолы: «Многому научился у Пепа. Его атакующий, интересный стиль приносит результат».

По словам Тен Хага, помимо общей философии, Гвардиола случайно пожертвовал «Аяксу» тренировочные и психологические методики. Эрик рассказывал, что напрямую переносил занятия Пепа в Амстердам и раскрепощал футболистов по подобию каталонца.

Если учесть, что Гвардиола унаследовал стиль Йохана Кройфа, Тен Хаг вернул «Аяксу» прежнюю клубную идентичность. Легендарный голландец проповедовал идею тотального футбола, в рамках которого каждый защитник поддерживает атаку, а каждый форвард прессингует и укрепляет оборону.

Эрик тен Хаг Фото: Getty Images

Качественные тренировки и философия не могут производить слабых футболистов. «Аякс»-2019, как и «Аякс»-2021, – проект, который продолжает наследие клуба в вопросах работы с игроками.

Обобщим:

Эредивизи может быть слабой лигой, но в «Аяксе» игроков специально готовят в более требовательных условиях;

Тен Хаг – мощный специалист, который производит универсалов;

Разносторонние игроки из клуба с богатым опытом и грамотным подходом вряд ли могут быть переоценены.

Система Тен Хага могла дополнительно раскрыть Де Йонга, Де Лигта, Ван де Бека и Зиеша, но это не значит, что бывшие звезды «Аякса» непригодны для других команд. Причины серости лежат в другом.

Де Йонг оказался в «Барселоне» в переломный момент. Сначала клуб окружал Лионеля Месси достойными янгстерами, а после потери аргентинца окунулся в перестройку. Френки ожидаемо ищет удобную роль в размытых условиях.

Лионель Месси и Френки де Йонг Фото: Getty Images

Де Лигт попал в «Ювентус», когда руководство задумалось о смене имиджа. Туринцы захотели играть в более привлекательный футбол, ради которого испытали Маурицио Сарри и Андреа Пирло. Только камбэк Макса Аллегри намекнул на стабильность – правда, с откатом к прагматике.

Ван де Бек приехал в «МЮ» под Бруну Фернандеша. Португалец так грозно стартовал в Манчестере, что не оставил Донни шансов на адаптацию. Наконец, Зиеш перешел в «Челси» в рамках гигантской закупки, с которой не справился Фрэнк Лэмпард. Еще марокканцу мешали травмы.

Донни ван де Бек Фото: Getty Images

Каждый из увядших лидеров «Аякса» походит на героя романтизма, потому что бьется с уникальными обстоятельствами. Некоторых из них – в первую очередь, Де Йонга – публика оценивает слишком сурово. На самом деле молодые звезды разъехались из Амстердама в команды, которые проходили или проходят перестройку. Адаптация посреди реформ – более трудоемкий процесс.

Бэкграунд трех голландцев и марокканца намекает на будущий рост. Да и «Юве» с «МЮ», «Челси» и «Барсой» обрели понятный трек для развития. Ругать экс-футболистов «Аякса» рано. Их осмысленная карьера в грандах только запускается.

Де Йонг, Де Лигт, Ван де Бек и Зиеш в один день прошли в плей-офф ЛЧ-2021/22. Другие события матчдэя – в дайджесте

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