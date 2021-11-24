Вслед за дебютом в Ла Лиге Хави Эрнандес впервые вывел «Барселону» на матч Лиги чемпионов в качестве тренера.

Ужасный старт с двумя поражениями со счетом 0:6 поставил под сомнение шансы каталонцев на плей-офф. Но две победы над киевским «Динамо» вернули «Барсе» надежду на выход из группы. Выигрыш у «Бенфики» на «Камп Ноу» гарантированно открыл бы «блаугране» дорогу в 1/8 финала за тур до конца группового этапа. Но поквитаться за 0:3 в Лиссабоне не получилось – матч завершился со счетом 0:0.

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После матча Хави заявил, что «Барселона» выглядела очень мощно – не хватило только гола: «Забей мы, говорили бы, что «Барса» провела прекрасный матч, хотя это и было на самом деле. Считаю, что мы играли здорово. Такую «Барселону» мы хотим видеть».

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Правда, беглый взгляд на статистику должен убавить восторги Эрнандеса: превосходство «блауграны» по xG мощным назвать никак не получается (1.39–1.20). А наиболее опасный момент в матче и вовсе создали гости – это случилось на третьей компенсированной минуте. Дарвин Нуньес и Харис Сеферович вышли 2 в 1, швейцарский форвард получил пас в штрафной, обыграл Тер Стегена и не забил в пустые ворота с 3-х метров.

Хави, «Барселона» Фото: Getty Images

Ничья с «Бенфикой» приблизила «Барселону» к Лиге Европы. Неужели шансы каталонцев на выход в плей-офф главного еврокубка настолько ничтожны? Самое время прикинуть расклады – что нужно «блаугране» для прыжка на второе место группы Е.

Победа на «Баварией» в Мюнхене

Первый и наиболее важный пункт в плане борьбы за 1/8 финала ЛЧ. Прямо скажем, задача не из простых: «Барселона» еще ни разу не обыгрывала мюнхенцев на «Альянц Арене» в официальных матчах.

Единственное утешение – «Бавария» квалифицировалась в плей-офф с первого места еще по итогам 4-го тура, поэтому в заключительном матче может позволить себе эксперименты с составом и игру в свое удовольствие. Но захочет ли этого команда Юлиана Нагельсмана, когда впереди маячит перспектива пройти групповой этап без поражений и выбить 6 побед из шести.

Поражение «Бенфики» в Лиссабоне

Самый шикарный и при этом наименее реалистичный сценарий – даже с учетом того, что единственный балл на групповом этапе ЛЧ-2021/22 «Динамо» заработало именно в матче с «Бенфикой» и знает, как отнимать у португальцев очки.

В нынешнем турнире киевляне не могли забить вплоть до 5-го тура – слабо верится в то, что команда Мирчи Луческу устроит град огня в матче со сверхмотивированным соперником.

Мемфис Депай в матче группового этапа Лиги чемпионов-2021/22 «Барселона» – «Бенфика» Фото: Getty Images

Ничья «Бенфики» и «Динамо» устроит «Барсу»?

Еще один результат, за который стоит болеть каталонцам: в этом случае можно сыграть вничью с «Баварией» или даже проиграть. Перед заключительным туром «Барса» опережает «Бенфику» на 2 очка, и ничья в Лиссабоне никак не поможет «орлам» в борьбе за плей-офф.

Что, если «Бенфика» победит, а «Барса» проиграет?

Самый нежелательный исход событий для «блауграны»: в этом случае каталонцы опустятся на третье место и отправятся в Лигу Европы, а место в плей-офф главного еврокубка достанется «орлам».

Ничья в Мюнхене и победа португальцев над «Динамо» сравняют «Барсу» и «Баварию» по очкам. Чтобы определить лучшую команду, придется считать очки, набранные в очных матчах. И здесь «Бенфика» имеет преимущество благодаря домашней победе со счетом 3:0 и нулевой ничьей на «Камп Ноу».

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