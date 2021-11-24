«Зенит» впервые за три года пробился в евровесну – клуб из Санкт-Петербурга сыграл вничью с «Мальмё» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1) и вышел в плей-офф Лиги Европы.

Правда, вплоть до компенсированного времени команде Сергея Семака маячило поражение. На 28-й минуте «Мальмё» впервые забил в этой ЛЧ – Сорен Риекс открыл счет. На 52-й Артем Дзюба не забил пенальти, а на 86-й минуте «Зенит» остался в меньшинстве после удаления Дмитрия Чистякова.

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Спастись удалось лишь на 90-й минуте. Защитник «Мальмё» Эрик Ларссон нарушил правила на Дзюбе – судивший матч Андрис Трейманис поставил пенальти. На этот раз к точке подошел Ярослав Ракицкий и хладнокровно реализовал удар. «Зенит» не вышел в плей-офф ЛЧ третий сезон подряд, зато сыграет в Лиге Европы.

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Ярослав Ракицкий, «Зенит» Фото: Getty Images

После матча вопрос пенальти был едва ли не самым обсуждаемым. Оно и понятно, ведь Трейманис не сразу обратил внимание на эпизод с Ларссоном и Дзюбой – изначально судья не увидел в стыке ничего криминального.

На повторе видно, что швед кладет локоть на плечо форварда, задевая лицо Дзюбы исключительно по касательной.

Единоборство Эрика Ларссона и Артема Дзюбы в матче «Мальмё» – «Зенит» Фото: Eurosport

Не дают четкого понимания ситуации даже крупные планы.

Единоборство Эрика Ларссона и Артема Дзюбы в матче «Мальмё» – «Зенит» Фото: Eurosport

ВАР пригласил литовского судью к монитору, чтобы тот лично посмотрел эпизод.

Андрис Трейманис пересматривает единоборство Эрика Ларссона и Артема Дзюбы в матче «Мальмё» – «Зенит» Фото: Eurosport

Просмотр после подсказки ВАР убедил Триманиса, что нужно назначил пенальти. Игроки «Мальмё» неодобрительно отреагировали на решение арбитра – они окружили литовца и яростно высказывали претензии.

Андрис Трейманис назначает пенальти в матче «Мальмё» – «Зенит» Фото: Eurosport

После матча главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон выразил недовольство назначенным на последней минуте пенальти: «Если ответить коротко, Новый год и Рождество пришли в Россию очень рано.

Я горжусь командой, ребятами, нашей игрой, как мы атаковали, как забили. Не могу сказать ничего больше. Судья? Я уже ответил в самом начале. Праздник пришел заранее в Россию».

Легенда «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин также уверен – пенальти назначать не стоило. Экс-футболист считает, что эпизод не тянул на столь суровое наказание – особенно на 90-й минуте.

«Судья был на нашей стороне – это хорошо. Дзюба отыграл, но это очень легковесный пенальти, не футбольный. Судья – молодчина. С точки зрения болельщика «Зенита» он молодец. А с точки зрения футбола, честно, он ошибся и подарил пенальти», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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