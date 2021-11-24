Голкипер «Аякса» Андре Онана проведет первый матч за 10 месяцев. Последний раз камерунец выходил на поле 31 января и отыграл на ноль встречу с АЗ в чемпионате Голландии (3:0). Но затем ВАДА нашло в крови вратаря фуросемид и выписало ему годичную дисквалификацию. «Аякс» с Онаной были в шоке, а сам африканец признался, что по ошибке принял лекарство жены.

«Мы категорически против препаратов, которые помогают в незаконном улучшении результатов, мы за чистый спорт, – высказался управляющий директор амстердамцев Эдвин ван дер Сар. – Это большая потеря как для карьеры самого Андре, так и для клуба.

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Онана – топ-вратарь, годами доказывавший ценность для «Аякса» и очень популярный у фанатов. Надеялись на условное отстранение или на меньший срок наказания. Препарат ведь не предназначался для укрепления физической формы и, следовательно, для улучшения результатов».

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Андре Онана, «Аякс» Фото: Getty Images

Камерунец с юристами клуба подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, и в июне CAS сократил бан с 12 до девяти месяцев. Дисквалификация истекла еще 4 ноября, но главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг объявил, что вернет Онану в раму только сейчас. За последние три недели по истечении запрета Андре отстоял 180 минут за сборную – выполнил два сухаря с Малави и Кот-д’Ивуаром в квалификации ЧМ-2022.

На «Амстердам Арене» в отсутствии вылетевшего голкипера место в воротах занял 38-летний ветеран Ремко Пасвер (а в запасе томился 39-летний Мартен Стекеленбург). Чемпион Голландии решил вопросики в Лиге чемпионов, досрочно вышел в плей-офф, и поэтому Тен Хаг ротирует состав на выездную игру с «Бешикташем».

Андре Онана и Ремко Пасвер, «Аякс» Фото: Getty Images

Изначально «Аякс» поддерживал Онану – инсайдер Николо Скира в апреле твитил, что переговоры по продлению контракта до 2025 года находятся в продвинутой стадии. Но уже летом отношения клуба с футболистом разладились. В медиа просвистели слухи о трансфере в «Арсенал» или «Лион», а «Амстердам» выставил на голкипера ценник – 14 миллионов евро.

В сентябре спортдир столичной команды Марк Овермарс официально подтвердил: Онана уйдет свободным агентом летом 2022 года. Андре тренировался с молодежкой еще в начале сентября (решение CAS это позволяет), но в руководстве настроились на уход за 0 евро. «Мы должны двигаться вперед, у нас на контрактах еще два голкипера. Андре может уйти зимой, если мы договоримся о цене. Если нет, он покинет клуб в июле бесплатно», – сокрушался Овермарс.

Андре Онана, «Аякс» Фото: Getty Images

Скорее всего, следующей командой камерунца станет «Интер». Через два дня после заявления топ-менеджера «Аякса» Corriere dello Sport передал, что вратарь дал принципиальное согласие на переезд в Милан. Гендиректор «нерадзурри» Беппе Маротта назвал Андре «интересным голкипером», но защитил 37-летнего Самира Хандановича. 25-летний Онана выглядит отличным апдейтом на эту позицию.

О скором трансфере на «Джузеппе Меацца» уже сообщил король инсайдов Фабрицио Романо, а это значит практически подтвержденную сделку. В свитере «Интера» в июле попозирует топовый вратарь с опытом игры в полуфинале Лиги чемпионов. Правда, который по собственной глупости потерял практически год карьеры.

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