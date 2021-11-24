В Лиге чемпионов выдался еще один яркий футбольный день. «Интер», «Ливерпуль», «Аякс» и «Спортинг» уже обеспечили себе выход в плей-офф. Собрали все самые интересные события пятого тура ЛЧ.

«Интер» – «Шахтер» – 2:0

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Что нужно знать: «Шахтер» неудачно съездил в гости на «Сан-Сиро». Проблемы украинской команды начались во втором тайме. Но если до 61-й минуты арбитр дважды спас гостей отменой двух мячей из-за офсайда, то после у «Шахтера» начались проблемы. Джеко стал героем вечера, однако настоящей звездой встречи был Иван Перишич. Полузащитник идеально возвращался и отрабатывал в обороне, раздавал голевые и регулярно обострял.

Что нужно увидеть: Идеальную передачу Перишича

Цифра матча: 62. «Интер» – команда с наибольшим количеством ударов по воротам в первых таймах в этой Лиге чемпионов (62, как минимум на 11 голов больше, чем у любой другой команды).

«Бешикташ» – «Аякс» – 1:2

Что нужно знать: «Аякс» в самом начале пропустил с пенальти, но взял себя в руки и вырвал победу. «Бешикташ» забил 17% мячей с точки – такого процента нет ни у одного другого участника Лиги чемпионов. Кипер «Аякса» Андре Онана отбыл допинговую дисквалификацию и появился на поле спустя 9 месяцев простоя. А Себастьен Алле продолжает забивать.

Что нужно увидеть: Очередной гол Алле

Цифра матча: 4. Алле – четвертый игрок в истории турнира, забивший в своих первых пяти матчах ЛЧ после Алессандро Дель Пьеро (1995), Диего Косты (2014) и Эрлинга Холанна (2019).

«Манчестер Сити» – «Пари Сен-Жермен» – 2:1

Голы : Р. Стерлинг 63' Г. Жезус 76' – К. Мбаппе 50'

Что нужно знать: Хосеп Гвардиола взял реванш у Маурисио Почеттино – «горожане» одержали волевую победу. Месси, Неймар и Мбаппе оказались худшими игроками первого тайма по оценкам WhoScored. Все они получили оценку ниже 6,4, а бразилец и вовсе отметился показателем в 6,1 – меньше всех на обе команды. «ПСЖ» не одержал победу в четвертой выездной игре ЛЧ подряд (2 поражения, 2 ничьих) и впервые с сезона-2004/05 завершил групповой этап без гостевых викторий.

Что нужно увидеть: Технику Лионеля Месси

Цифра матча: 3. Килиан Мбаппе забил 29-й мяч в Лиге чемпионов, сравнявшись с Давидом Трезеге. Теперь Мбаппе – третий бомбардир ЛЧ среди французов (после Бензема и Анри)

«Атлетико» – «Милан» – 0:1

Что нужно знать: «Милан» сохранил интригу в группе B и одолел «Атлетико» на выезде. Единственный мяч на в самой концовке встречи забил Жуниор Мессьяс. Команды решили не показывать зрелищный футбол, а по коэффициенту ожидаемых голов побили все антирекорды нынешнего сезона Лиги чемпионов – 0,17.

Что нужно увидеть: Важнейший мяч Мессиаса

«Ливерпуль» – «Порту» – 2:0

Что нужно знать: «Ливерпуль» продолжил славную традицию – не проигрывать «Порту». Садио Мане провел свой 50-й матч в Лиге чемпионов и отличился еще в первом тайме. Арбитр необычно долго обсуждал момент с коллегами по ВАР и в итоге отменил гол из-за миллиметрового офсайда по плечу. Мохамед Салах наколотил уже шесть мячей на групповом этапе ЛЧ в этом сезоне – наибольшее количество голов, забитых игроками «красных» в одном групповом этапе (столько же было только у Роберто Фирмино в сезоне-2017/18).

Что нужно видеть: Красивейший мяч Тьяго с дальней дистанции:

Цифра матча: 5. Шикарным ударом из-за пределов штрафной Тьяго Алькантара огорчил «Порту». «Ливерпуль» чаще остальных клубов забивает с дальних дистанций – 5 раз.

«Шериф» – «Реал» – 0:3

Голы : Д. Алаба 30', Т. Кроос 45, К. Бензема 55’

Что нужно знать: «Реал» закрыл «Шерифу» дорогу в плей-офф и уверенно победил в гостях. Давид Алаба стал первым защитником «бланкос» после Роберто Карлоса, забившим со штрафного в Лиге чемпионов. Вообще мадридская команда не забивала со штрафного в этом турнире с сентября 2018 года после гола Иско в ворота «Ромы». Для Алабы это первый гол в Лиге чемпионов более чем за шесть лет. Снова разрывал в атаке Кроос. В трех последних играх Тони поучаствовал в четырех голах мадридцев.

Что нужно увидеть: Идеальный штрафной Алабы

Цифра матча: 19. «Реал» – единственная команда, которая в 19-й сезон подряд сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.

«Брюгге» – «Лейпциг» – 0:5

Что нужно знать :«РБ Лейпциг» только в матче пятого тура Лиги чемпионов добыл первую победу. В гостях у «Брюгге» немцы устроили сопернику разгром всего за тайм, уместив четыре гола в 45 минут, а на 90-й в сетке побывал и пятый мяч. Кристофер Нкунку набрал фантастическую форму: 12 голов в 19 играх во всех турнирах – столько же, сколько за первые два сезона за «Лейпциг» в 84 матчах.

Что нужно увидеть: Гол Силвы головой

Цифра матча: 5. «Лейпциг» впервые в своей истории выиграл в еврокубках со счетом 5:0.

«Спортинг» – «Боруссия» – 3:1

Что нужно знать: В схватке «Спортинга» и «Боруссии» из Дортмунда решалась судьба второго места в группе. Марко Ройс провел 55-й матч в ЛЧ, но вряд ли станет праздновать. С 74-й минуты «Боруссия» играла в меньшинстве из-за удаления Эмре Джана. Лиссабонцы победили и пробились в плей-офф Лиги чемпионов, отправив соперника во второй по статусу еврокубок.

Что нужно увидеть: Гол Гонсалвеша, который вышвырнул «Боруссию» из Лиги чемпионов

Цифры матча: 6. Ровно столько очков набрала «Боруссия» за 5 игр в Лиге чемпионов.

13. Столько лет не видел «Спортинг» плей-офф ЛЧ.

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