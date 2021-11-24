«Можно быть топовым тренером и без побед в турнирах. Титулованные коучи работают в лучших клубах с мощными инвестициями и игроками. В иных условиях добиваться результата невозможно», – размышлял Пеп Гвардиола перед матчем с «ПСЖ». Мысли испанца стали ответом на вопрос о скромной трофейной комнате Маурисио Почеттино.

Игра на «Этихаде» слегка опровергла мысли Гвардиолы. Пеп с усеченным составом продумал грамотную тактику под мощный «ПСЖ», который чуть не выехал на фарте и звездах.

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План «Манчестер Сити» можно разбить на две составляющие. Первая связана с прессингом. Хозяева продумали строгую структуру под соперника: Бернарду Силва следил за опорной зоной, Александр Зинченко и Илкай Гюндоган выдвигались на фулбеков, а Рахим Стерлинг и Рияд Марез – на центральных защитников с вратарем.

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Прессинг «Сити»: Зинченко сторожит фулбека, Стерлинг – центрального защитника, Силва – опорника. Результатом эпизода станет вынос Наваса в аут Фото: Other Agency

При этом «Сити» сохранял высокую интенсивность. 11 из 18 единоборств команды пришлись на чужую половину. Результат – около половины потерь «ПСЖ» (7 из 16) пришлись на зоны ниже центральной линии. Еще активность хозяев отразилась на подборах: визуально «Манчестер» ни разу не уступил отскок с 20-й по 40-ю минуту. Помог Родри.

Другой аспект тактики «Сити» коснулся атаки. На мяче Гвардиола задал строгую систему: левый фланг разыгрывал, правый – принимал и обострял. Ключевая роль ушла Жоау Канселу. Португалец оказался вторым игроком хозяев по общему числу передач (90) и первым – по пасам в финальную треть (44).

Канселу держался левого полуфланга, откуда разыгрывал мяч – в том числе диагоналями. Рияд Марез постоянно открывался справа и принимал пасы возле штрафной, где раздал 25 из 96 действий. Под алжирца регулярно забегали Бернарду Силва и Илкай Гюндоган. Десятки «Сити» врывались в штрафную либо под короткий пас, либо под навес от вингера.

Базовое расположение в атаке «Сити». Мяч держится слева, возле Канселу, Марез открывается под диагональ Фото: Other Agency

Еще один базовый инструмент в атаке «Сити»: Силва забегает в штрафную и под Мареза, который принял мяч справа Фото: Other Agency

В первом тайме атака и прессинг принесли «Сити» более чем трехкратный перевес по ударам (11 против 3). 72% выстрелов хозяев пришлись на штрафную – команда Гвардиолы уверенно залезала в продвинутые зоны и находила острые моменты.

Игра «ПСЖ» смотрелась гораздо мрачнее. Неймар и Лионель Месси раздали лишь 10 действий в домашней трети, а без их отскоков вглубь гости почти не вылезали за центральную линию. Доказательство – гол Килиана Мбаппе, который стал возможным благодаря смещению Лео.

На старте результативной атаки Месси сместился в среднюю линию, где нашел пространство и помог партнерам с выходом на чужую половину Фото: Other Agency

Главное достижение Гвардиолы связано с самоуверенностью. Пеп не принимал поспешных решений и не изменил удачную стратегию из-за случайного гола. Тренер «Сити» трезво рассудил, что его тактика доломает «ПСЖ». Так и произошло.

Оба мяча «Сити» вытекли из стартовых установок Гвардиолы. В первом случае Кайл Уокер забежал по полуфлангу под диагональ, какие «Манчестер» раскидывал весь матч.

Уокер открылся под наброс Родри в правом полуфланге, как это делал Марез до перерыва Фото: Other Agency

Во втором эпизоде Гюндоган по классике ускорился под Мареза и вернул мяч Рияду для кросса в штрафную. Взаимодействия алжирца с немцем доставляли мяч в коробку и до перерыва.

Перед вторым голом Гюндоган открылся под пас Мареза в традициях «Сити» из первого тайма Фото: Other Agency

Если обобщить, «Манчестер Сити» разматывал «ПСЖ» весь первый тайм, но пропустил на старте второго: помог гениальный Месси. После поражения в Париже Гвардиола мог запаниковать и перестроить команду. Вместо импульсивных решений Пеп здраво оценил игру и сохранил удачный план, который приносил моменты и ждал лишь конвертации в голы.

В отсутствие Кевина де Брёйне, Джека Грилиша и Феррана Торреса Гвардиола не смог бы кардинально поменять структуру «Сити». Но Пеп сохранил даже детали, которые мог подстроить благодаря универсалам в составе. Здравый консерватизм испанца оказался преимуществом перед триумвиратом «ПСЖ».

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