В июне 2021 года в регламент УЕФА были внесены изменения по правилу гостевого гола – отныне в плей-офф важно только количество мячей, а не где они были забиты. Похожие реформы действуют и на групповом этапе – в случае равенства очков, разницы мячей, голов в личных встречах и голов вообще считать будут не гостевые голы друг другу двух команд, претендующих на выход, а общее количество гостевых голов. Если и этот показатель окажется равным, то судьба выхода в евровесну может решаться даже по желтым и красным карточкам.

Группа В

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Забавная ситуация может получиться у «Милана» и «Атлетико». Оба клуба набрали по 4 очка и пропустили по 7 голов, в очке тоже равенство (2:2), но итальянцы забили 5 (3 в гостях), а испанцы – 4 (2 в гостях). Но при этом «Милан» играет дома против обеспечившего себе 1-е место «Ливерпуля» (соответственно, статистику гостевых голов он улучшить не сможет), а «Атлетико» едет к «Порту» (статистику улучшить сможет), и в случае победы итальянцев над «Ливерпулем» 1:0, и победы испанцев над португальцами в гостях 2:0 получится равенство и очков, и разницы голов, и количества выездных голов. В таком случае действительно придется считать желтые карточки.

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У «Порту» 5 баллов. Ничья с «Атлетико» обеспечит португальцам евровесну, а при невыигрыше «Милана» «драконы» выйдут в 1/8 финала.

Стефан Савич Фото: Getty Images

Группа А

С плей-офф ЛЧ все уже решено: «Сити» выходит с 1-го места, «ПСЖ» – со 2-го. В розыгрыше третья строчка – на нее претендуют «Лейпциг» и «Брюгге», у обоих по 4 очка. Тут ситуация не такая запутанная, даже если оба клуба победят синхронно победят или сыграют вничью, дальше пройдет «Лейпциг» за счет лучшей разницы. Если, конечно, «Брюгге» не забьет больше 11 мячей в ворота «ПСЖ» на выезде.

Группа E

Может случиться сенсация – «Барселона» опережает «Бенфику» всего на 2 балла и рискует отправиться в Лигу Европы впервые за 20 лет. Вариант вполне реальный, потому что ничья против «Баварии» в Мюнхене при условии даже минимальной победы «Бенфики» дома над киевским «Динамо» отправит каталонцев на третье место из-за лички (0:3, 0:0). Вариант затащить «Барсу» в плей-офф ЛЧ у Хави один – победить «Баварию», которая наверняка хочет показать 100-процентный результат в группе.

В то же время, если уже лишившееся шансов даже на ЛЕ «Динамо» упрется и вновь отнимет хотя бы 2 очка у португальцев, результат мюнхенского матча потеряет значения: «Барса».

Хави Фото: Getty Images

Группа F

«МЮ» уже точно первый – «Вильярреал» может догнать по очкам (по 10), но обе встречи с манкунианцами он проиграл.

Второй участник плей-офф определится в очной битве «желтой субмарины» и «Аталанты» в Бергамо. При этом испанцам на руку даже ничья, так что хозяевам придется действовать первым номером. У «Янг Бойз» шансов на ЛЧ мало, но в случае победы на «Олд Траффорд» и поражения «Аталанты» швейцарцы проползут в Лигу Европы.

Группа G

Группа G – самая запутанная, в ней выйти дальше может любая команда и вылететь тоже. Положение в таблице перед последним днем такое: «Лилль» (8), «Зальцбург» (7), «Севилья» (6) и «Вольфсбург» (5). Французы принимают немцев, австрийцы едут в гости к испанцам.

Самый интересный вариант: победа «Вольфсбурга» и ничья в Севилье. Тогда у трех команд будет 8 баллов. Сейчас в личке между тремя командами дела лучше у «Зальцбурга» (6 очков; 6:5), следом идут «Лилль» (4; 2:2 – но поражение от немцев гарантирует отрицательный баланс мячей) и «Вольфсбург» (4; 3:4). Получается, что французы идут первыми, но не имеют право ни на какое поражение.

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