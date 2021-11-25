Защитник «Барселоны» Рональд Араухо забил победный мяч в игре против «Бенфики» в Лиге чемпионов и побежал праздновать. Но практически сразу опустился на газон – почувствовал мышечный спазм. Ему потребовалась замена, а одновременно последовал двойной удар – судья отменил гол из-за офсайда.

Это, пожалуй, первый случай на таком уровне, когда игрок получает травму, празднуя отмененный гол. Но сама ситуация не уникальна – футболисты иногда уезжают в лазарет после празднования. Вот самые известные случаи.

Ad

Маттиа Дестро

Чемпионат Италии «Милан» был круче «Интера» в дерби. Златан – одна из причин 07/11/2021 В 22:46

Маттиа Дестро Фото: Imago

Недавно Дестро прославился, забив за «Дженоа» в ворота «Вероны» с бутылкой воды в руке. Но минута славы у него была и пару лет назад, когда Маттиа добыл победу для «Болоньи» на 96-й минуте – правда, после матча Дестро не радовался со всеми. Он слишком активно отпраздновал на поле, и в итоге отправился в лазарет на три недели с травмой бедра.

Николай Мюллер

Николай Мюллер Фото: Imago

Полузащитник «Гамбурга» в 2017 году забил в первой же игре сезона против «Аугсбурга» – и отправился крутить «вертушки» у фансектора, но не рассчитал силу. Закончилось все порванными крестообразными связками правого колена – Мюллер выбыл на семь месяцев, а «Гамбург» вылетел впервые в истории.

Чи Донвон

Чи Дон Вон Фото: Getty Images

На этот раз потери понес уже «Аугсбург» в игре против «Майнца» в 2018 году. Кореец Чи Донвон вышел на замену на 73-й минуте, через 10 минут забил – но во время празднования повредил колено. К счастью, обошлось без крестов, однако 1,5 месяца Дон Вон пропустил.

Златан Ибрагимович

Ибра – любитель забивать красиво. Вот и в первом сезоне первого пришествия в «Милан» Златан красиво засадил через себя «Фиорентине», но во время празднования слишком резко дернул локтем. Впрочем, травма не посмела сильно беспокоить еще слишком молодого и злого шведа – он продолжил играть.

Фабиан Эспиндола

Экс-форвард «Реал Солт-Лейк» полностью понимает чувства Рональда Араухо, поскольку помнит, что произошло 6 сентября 2008 года. Во время бэкфлипа он повредил голеностоп и провел без футбола 8 недель. А его гол в ворота «Лос-Анджелес Гэлакси» был отменен из-за офсайда.

Селестин Бабаяро

Селестин Бабаяро (справа) и Луиш Фигу в четвертьфинале ЛЧ-1999/2000 Фото: Getty Images

Нигериец в 1997 году стал самым дорогим янгстером в истории «Челси», за него клуб выплатил больше 2 миллионов евро. Но Селестин странно оправдал такое доверие – забив в первом же товарищеском матче гол, защитник зачем-то начал крутить сальто назад, в итоге сломав себе плюсневую кость. Дебюта пришлось ждать несколько месяцев.

Мауридес

19-летний форвард бразильского «Интернасьоналя» Мауридес забил один из мячей своей команды в Кубке Бразилии – этот гол стал для парня первым за клуб. На радостях он побежал крутить сальто, но при приземлении нападающий получил травму колена. Возможно, это сломало ему карьеру – за пять лет в составе «Интернасьоналя» он вышел всего 8 раз, больше скитаясь по арендам, и в большого бомбардира не вырос. Дело было в 2013 году.

Мартин Палермо

Мартин Палермо Фото: Getty Images

В 2001 году Мартин оказался в «Вильярреале» и тихо играл, пока однажды не забил в ворота «Леванте». Этот гол вызвал у форварда особые эмоции: он побежал праздновать его с болельщиками. Те тоже были рады – и так навалились, что не выдержал рекламный щит, обрушившись прямо на ногу Палермо. Аргентинец получил двойной перелом ноги и выбыл на длительный срок.

Пауло Диого

Еще один особо эмоциональный футболист, полузащитник «Серветта», и он даже не забил – только отдал голевую передачу. Но этого хватило для бурного празднования с фанатами. Диого повис на заборе, порадовался, а спрыгивая зацепился за сетку обручальным кольцом. Символ верности и любви (Пауло недавно женился) остался на заборе – вместе с двумя фалангами, а палец в итоге пришлось ампутировать.

Питер Биаксангзуала

Самый печальный итог празднования настиг индийского игрока Биаксангзуала. Футболист «Бетлехем Венхгланг», клуба региональной лиги, добил мяч в ворота после отскока – и начал крутить сальто назад. На второй раз Питер неудачно приземлился, сломав себе шею и повредив спинной мозг. 23-летний нападающий впал в кому и умер через несколько дней.

«Барселона», кстати, еще рискует вылететь из Лиги чемпионов. Вот подробности

Чемпионат Италии Главные предатели дерби Милана. От Пирло до Златана 07/11/2021 В 07:27