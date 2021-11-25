«Ливерпуль» одержал пятую победу в пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов – теперь на «Энфилде» пострадал «Порту (2:0). Первый мяч на счету Тьяго Алькантары. В начале второго тайма полузащитник «красных» подкараулил отскок и шикарно пробил с 29 метров. Получилось по-настоящему красиво: сильно, хлестко и элегантно. Мяч полетел по непростой траектории: на бреющем полете протиснулся между ног защитнику и попал точно в нижний угол. Это лишь второй мяч Тьяго за «Ливерпуль» с момента перехода из «Баварии» 14 месяцев назад.
Обратите внимание на сумасшедшую траекторию мяча после удара. Алькантара идеально вывернул стопу и закрутил мяч в нижний угол.
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Реакция на супергол
Не только болельщики на трибунах были поражены невероятной техникой исполнения Алькантары. Жоэль Матип, увидевший этот эпизод с очень выгодной позиции, схватился за голову и побежал поздравлять партнера.
Второй голкипер «Ливерпуля» Адриан на скамейке не поверил своим глазам. Его реакция уже стала мемом и разлетелась по твиттеру.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил действия Тьяго: «По ходу матча у нас были моменты и лучше, но забили мы именно в этой ситуации, и это был просто невероятный гол. Кто видел Тьяго на тренировках, тот знает, что он обладает соответствующей техникой, но даже с его техникой невозможно всегда забивать такие огненные голы. Он хорошо выбрал момент времени и забил сумашедший мяч. Моментами нам требовалась удача. Футболисты «Порту» упирались и имели шансы для контратак, которые нам было непросто останавливать, однако они не забили, а мы забили дважды и во втором тайме лучше контролировали игру».
Гол стал лучшим в ЛЧ
30-летний испанец стал лучшим игроком встречи, но на этом его награды не закончились. УЕФА признал мяч Тьяго Алькантары лучшим на неделе в Лиге чемпионов.
У Алькантары были солидные конкуренты. Второе место занял Роберт Левандовский с не менее красивым голом: поляк эффектным ударом через себя отправил мяч в ворота киевского «Динамо».
Третьим стал полузащитник лиссабонского «Спортинга» Педру Гонсалвеш. Португалец с дальней дистанции закрутил мяч в дальнюю девятку. На звание лучшего гола недели также претендовал защитник «Янг Бойз» Сильван Хефти.
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