Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре высказался о соперничестве Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Ферре подлил масла в огонь перед вручением очередного «Золотого мяча» 29 ноября. Он рассказал, что думает о бесконечном противостоянии форварда «Манчестер Юнайтед» и футболиста «Пари Сен-Жермен».

«У Роналду есть только одна цель – завершить карьеру, взяв больше «Золотых мячей», чем Месси. И я это знаю, потому что Криштиану лично говорил мне об этом. Деньги здесь вообще ни при чем, это всего лишь трофей. Получить один – означает занять свое место в истории. Думаю, если вы смотрели на статистику Лео Месси и Криштиану Роналду, то заметили, что они всегда много забивают в сентябре и октябре, когда идет голосование. Это совсем не совпадение», – сказал Паскаль Ферре.

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Сейчас у Лионеля Месси шесть «Золотых мячей», что является абсолютным рекордом. Криштиану Роналду получал награду пять раз. Португалец почти всю карьеру находится в погоне за аргентинцем. Он первым взял «ЗМ» в 2008-м году, но за этим последовала рекордная серия Лео из четырех побед подряд. В 2014-м Криштиану приблизился на расстояние одной награды (3-4), а окончательно догнал Месси только спустя три года (5-5). В 2018-м Криш снова выиграл с «Реалом» ЛЧ, но «Золотой мяч» отдали Луке Модричу, а в 2019-м Лео снова вышел вперед в противостоянии.

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Лионель Месси, «Барселона», «Золотой мяч» Фото: Getty Images

Осенняя аномалия 2013-го

Самый яркий пример, как осенняя результативность решила вопрос «Золотого мяча», произошел 8 лет назад. Тогда Роналду помогли две стыковые игры за право сыграть на чемпионате мира в Бразилии.

Первый матч против сборной Швеции проходил в Португалии, и хозяевам нужно было добиваться исключительно победного результата. Португальцы на протяжении 81 минуты пытались раскрыть перед собой шведскую оборону, но только Криштиану Роналду сделал желаемое явным. Мигел Велозу в очередной раз навесил с фланга, а Криш умело сыграл на опережение в центре штрафной и с близкого расстояния в падении переправил мяч в ворота.

В ответном поединке, который состоялся на шведской «Френдс Арене», Криштиану окончательно всем все доказал. В жесткой конкуренции со Златаном Ибрагимовичем Роналду превзошел шведа. Три мяча в течение второго тайма против двух Ибры.

Златан Ибрагимович, Швеция Фото: Eurosport

20 ноября 2013 года ФИФА, получив первые данные о голосовании экспертов, вместе с редакцией журнала France Football, приняли решение продлить голосование по выбору обладателя «Золотого мяча». Официальной причиной такого странного решения называлась низкая активность респондентов. Такой ход ФИФА многие посчитали очередной закулисной игрой, направленной на достижение победы Криштиану Роналду.

В итоге Криштиану Роналду набрал 27,99% голосов. Вторым стал Лионель Мессии – 24,72%. На третьем месте расположился нападающий «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери, он получил 23,39%.

Криштиану Роналду на вручении «Золотого мяча» Фото: Getty Images

«В первую очередь, я бы хотел поблагодарить всех своих партнеров по мадридскому «Реалу» и сборной Португалии. Без их помощи и поддержки я бы не стоял сейчас на этой сцене. Безумно счастлив получить «Золотой мяч», потому что это награда, которая не достается просто так. Также хочу выразить огромную благодарностью моей семье, жене и сыну. Это безумно эмоциональный момент в моей жизни. Все, что я могу сказать: спасибо всем, кто был и есть со мной рядом», – сказал Криштиану на церемонии награждения.

Возможно, после громких успехов Криштиану в «Манчестер Юнайтед» France Football решит обострить легендарное соперничество Месси и Роналду и отдаст «Золотой мяч» португальцу.

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